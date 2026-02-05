पीएम मोदी के साथ संसद में क्या करना चाहते थे कांग्रेसी सांसद? स्पीकर ओम बिरला का सनसनीखेज खुलासा
प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन में आने से रोक दिया.
Published : February 5, 2026 at 4:48 PM IST
नई दिल्लीः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को एक गंभीर बयान देते हुए कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट तक पहुंचकर कोई "अप्रत्याशित कृत्य" कर सकते हैं. इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में अपना संबोधन देने के लिए न आने को कहा. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के नाते सदन की गरिमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी.
दोपहर 3 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब बिरला ने कहा- "जब सदन के नेता (प्रधानमंत्री) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था, तब मेरे पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचकर कोई अप्रत्याशित हरकत कर सकते हैं. अगर ऐसी घटना हो जाती, तो यह देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देती. इससे बचने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया."
स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और बुधवार को सदन में न आकर अप्रिय दृश्यों को टलने दिया. इसके बाद, विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण बिरला ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी.
Before the House was adjourned for the day, Lok Sabha Speaker Om Birla today said, " the country saw what happened in the house yesterday. everyone saw how the mps approached the pm's chair in the house. i got information that any mishap could have happened. to ensure that such a… pic.twitter.com/itas47E1Bk— ANI (@ANI) February 5, 2026
विपक्षी सदस्यों पर कड़ा प्रहार करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को उनके कार्यालय में कुछ सदस्यों का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था और वास्तव में वह एक "कलंक" की तरह था. उन्होंने कहा, "मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बुधवार को सदन में कुछ सदस्यों ने ऐसा व्यवहार दिखाया जो इसके इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था."
बुधवार को लोकसभा में बेहद नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जब प्रधानमंत्री के निर्धारित भाषण से पहले विपक्षी महिला सांसद बैनर लेकर उनकी सीट की ओर बढ़ने लगीं. इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी. उस समय प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद नहीं थे. बीजेपी सांसद पी.पी. चौधरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' दे रहे थे, तभी विपक्षी सदस्य सदन के बीचों-बीच (Well) में आ गए.
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा संविधान द्वारा स्थापित है. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "इतिहास में कभी भी राजनीतिक मतभेदों को इस तरह सदन के भीतर नहीं घसीटा गया. स्पीकर के कार्यालय में विपक्षी सदस्यों का आचरण उचित नहीं था और वास्तव में यह एक 'कलंक' की तरह है."
