दीपावली पर आतिशबाजी से जहरीली हुई उत्तराखंड के इन शहरों की आबोहवा, काशीपुर सबसे खतरनाक!
दीपावली पर उत्तराखंड के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई. देखें आंकड़ें
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2025 at 8:58 PM IST
देहरादून: दीपावली त्योहार के दौरान देशभर में आतिशबाजी की गई. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर आतिशबाजी की. हालांकि, इस आतिशबाजी की वजह से देहरादून, ऋषिकेश समेत तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया. ताकि वायु की गुणवत्ता को सुधरा जा सके. आइए जाते हैं दीपावली के दौरान देहरादून, ऋषिकेश समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन की स्थिति क्या रही और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा रहा है.
दीपावली त्योहार पर लोगों ने बढ़- चढ़कर आतिशबाजी की. जिसका असर देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिला. हालांकि, एयर क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और से ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया. बावजूद इसके देहरादून और काशीपुर की हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जहरीली साबित हुई. हालांकि, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अभी कुछ दिनों तक ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर स्थिति में लाया जा सके.
देहरादून शहर का हाल: पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, दीपावली से एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को देहरादून के घंटाघर पर एक्यूआई 162 था, जो दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को बढ़कर 254 हो गया. इसी तरह नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 120 था, जो दीपावली के दिन बढ़कर 230 हो गया. इसके अलावा देहरादून के दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 64 था, जो दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को बढ़कर 128 हो गया. कुल मिलाकर देहरादून शहर में दीपावली के दिन एक्यूआई 204 हो गया था.
अन्य शहरों के हाल: ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 122 दर्ज किया गया था, जो 20 अक्टूबर को बढ़कर 135 हो गया. इसी तरह, हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 133 दर्ज किया. जबकि दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को बढ़कर 190 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा, काशीपुर के सरकारी अस्पताल क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 124 दर्ज किया गया था जो 20 अक्टूबर को बढ़कर 265 हो गया. इसके साथ काशीपुर के रुद्रपुर क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 118 दर्ज किया गया था, जो दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को बढ़कर 243 हो गया. इसके अलावा, हल्द्वानी क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक्यूआई 120 दर्ज किया गया था जो दीपावली के दिन बढ़कर 194 हो गया.
पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर रहा AQI: पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति में काफी सुधार आया है. दीपावली के दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति संतोषजनक रही है. यानी पर्वतीय क्षेत्रों में एक्यूआई की स्थिति 50 से 100 बीच रही है. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून क्षेत्र में दीपावली से पहले एक्यूआई मॉडरेट 101 से 200 के बीच थी.
ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव: लेकिन दीपावली के दिन इन मैदानी क्षेत्रों में एक्यूआई की स्थिति पुअर (Poor) हो गई. यानी दीपावली के दिन एक्यूआई 201 से 300 के बीच आ गया. स्थानीय प्रशासन के साथ ही नगर निगम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस विभाग की ओर से तमाम गतिविधियों की गई है, जिसमें मुख्य रूप से ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया. इसके अलावा अवेयरनेस कार्यक्रम भी किए गए. यही नहीं, लोगों का एक रिस्पांसिबल बिहेवियर भी देखने को मिला. जिसकी वजह से एक्यूआई में काफी सुधार पाया गया है. साथ ही उत्तराखंड में एक्यूआई की स्थिति बेहतर देखी गई है.
