IED ब्लास्ट, फायरिंग और जवानों की हत्या, मोस्ट वांटेड असीम के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त!
मोस्ट वांटेड असीम मंडल के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है. सबकुछ जानें, प्रशांत कुमार की इस रिपोर्ट से.
Published : September 18, 2026 at 11:22 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बने एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर झारखंड का अंतिम मोस्ट वांटेड नक्सली था. गुरुवार को पश्चिम बंगाल में असीम की गिरफ्तारी के बाद लाल आतंक का एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो गया.
असीम के गुनाहों की लिस्ट भी बहुत लंबी है. बम धमाके, फायरिंग के साथ साथ जवानो के हत्या जैसे मामलों में वह शामिल रहा था.
दो राज्यों का इनामी
गुरुवार को गिरफ्तार नक्सली असीम मंडल पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिला के चंद्रकोणा थाना क्षेत्र स्थित उत्तर फूलचक गांव का रहने वाला है. पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वह भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी सचिव के पद पर सक्रिय रहा है.
असीम मंडल पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में हिंसक नक्सली गतिविधियों से जुड़े कुल 55 मामले दर्ज हैं. झारखंड सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वहीं ओडिशा सरकार की ओर से भी उस पर एक करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
सुरक्षा बलों पर हमलों में नाम, गुनाहों की लंबी फेहरिस्त
पुलिस रिकार्ड के अनुसार असीम मंडल के खिलाफ दर्ज मामलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग, आईईडी विस्फोट, मुठभेड़ और पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई गंभीर आरोप शामिल हैं. उसके दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है.
चाईबासा क्षेत्र में भी कई वारदातों का आरोप
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक असीम मंडल के खिलाफ चाईबासा और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी कई मामले दर्ज हैं. इनमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट और फायरिंग की घटनाएं शामिल हैं.
प्रमुख कांड
- 11 जनवरी 2023 को टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका जंगल के पास पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम तथा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया. विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा-209 बटालियन के छह जवान घायल हुए थे. अगले दिन उसी इलाके में फिर मुठभेड़ हुई और आईईडी विस्फोट में तीन जवान घायल हुए. घटनास्थल से आईईडी विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद की गई थी.
- 11 अगस्त 2023 को टोंटो थाना क्षेत्र के घुसियाडीह जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इसमें सीआरपीएफ-60 बटालियन के जवान सुशांत कुमार शहीद हुए थे, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ था.
- 19 सितंबर 2024 को तिरिलपोसी इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया गया था. इसमें कोबरा-209 बटालियन की टीम का एक सदस्य घायल हुआ था.
- 12 अप्रैल 2025 को छोटानागरा और जराइकेला थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित राधा पोड़ा जंगल इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग और आईईडी विस्फोट किया था. विस्फोट में कोबरा-203 बटालियन के कांस्टेबल आरओ विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के आरक्षी सुनील धान गंभीर रूप से घायल हुए थे, इलाज के दौरान सुनील धान की मौत हो गई थी.
- 30 मई 2025 को जराइकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम तिरिलपोसी के आसपास जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. तलाशी अभियान के दौरान पहले से लगाए गए आईईडी विस्फोट में कोबरा-209 बटालियन के एक जवान के घायल होने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है.
- 5 मार्च 2025 को छोटानागरा-जराइकेला थाना क्षेत्र की सीमा पर बालिवा से आगे बाबूडेरा इलाके में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पहले से लगाए गए आईईडी में विस्फोट हुआ था. इसमें सीआरपीएफ-197 बटालियन के तीन जवान घायल हुए थे.
- 18 मार्च 2025 को जराइकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया गया. इसमें सीआरपीएफ-134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार घायल हुए थे.
- 22 मार्च 2025 को छोटानागरा थाना क्षेत्र के मारंगपोंगा जंगल में भी आईईडी विस्फोट की घटना हुई. इसमें सीआरपीएफ-193 बटालियन के एसआई/जीडी सुनील कुमार मंडल की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ था.
- 11 जुलाई 2018 को एमजीएम थाना क्षेत्र के सुकड़ाला-डालापानी स्थित झाटी पहाड़ी के पास पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान असीम मंडल उर्फ आकाश के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान सीआरपीएफ-193 कंपनी के जवान निर्मल घोष शहीद हो गए थे. इस घटना को लेकर एमजीएम थाना कांड संख्या 62/18 दर्ज किया गया था.
पुराने मामलों का भी लंबा रिकॉर्ड
असीम मंडल का आपराधिक रिकॉर्ड केवल हाल के वर्षों तक सीमित नहीं है. पुलिस दस्तावेज में उसके खिलाफ दर्ज मामलों की शुरुआत वर्ष 2006 तक जाती है. गुड़ाबांदा, घाटशिला, पटमदा, चाकुलिया, मुसाबनी, बोड़ाम, डुमरिया और अन्य थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ अलग-अलग कांड दर्ज हैं. इन मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस बल पर हमला, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी काम में बाधा, हथियार अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं.
वर्ष 2009 और 2010 में भी उसके खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, हथियार और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं का उल्लेख है. इसके बाद 2015 से 2021 तक घाटशिला, पटमदा, गालूडीह और बोड़ाम थाना क्षेत्रों में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में पुलिस पर हमला, हत्या के प्रयास, हथियार और विस्फोटक से जुड़े आरोप शामिल हैं.
2023 के बाद बढ़ी गतिविधियां
पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2023 में टोंटो थाना क्षेत्र के कई अलग-अलग मामलों में असीम मंडल का नाम सामने आया है. जनवरी से दिसंबर 2023 के बीच दर्ज कई मामलों में नक्सली गतिविधि, पुलिस बल पर हमले, हत्या के प्रयास, हथियार और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा यूएपीए की धाराएं दर्ज हैं.
2024 और 2025 में भी जराइकेला, छोटानागरा और गालूडीह समेत कई थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ नए मामले दर्ज किए गए. दस्तावेज में वर्ष 2025 के कई मामलों में भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और यूएपीए की धाराओं का उल्लेख है.
झारखंड में एक करोड़, ओडिशा में 1.20 करोड़ का इनाम
असीम मंडल को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लंबे समय से वांछित नक्सली कमांडर के रूप में चिन्हित किया गया था. झारखंड सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपये और ओडिशा सरकार ने एक करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.
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