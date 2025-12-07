ETV Bharat / bharat

टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काले हिरण की मौत, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आए थे सभी!

झारखंड में जमशेदपुर के टाटा जूलोजिकल पार्क कई काले हिरण की मौत हो गयी है.

Several blackbucks have died at Tata Zoological Park of Jamshedpur in Jharkhand
टाटा जूलोजिकल पार्क (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 8:23 PM IST

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काले हिरण की मौत हो गई है. इस घटना के बाद जू प्रबंधन अलर्ट हो गया है. टाटा जूलोजिकल पार्क के डायरेक्टर ने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यह घटना घटी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा की मौत का वास्तविक कारण क्या है.

जमशेदपुर के बिस्टुपुर क्षेत्र में स्थित टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काला हिरण की मौत हो गई है. जू में इस घटना के बाद प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट हो है. इसके बाद शेष काले हिरण के अलावा अन्य जानवरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. जू प्रबंधन ने हिरणों की मौत की पुष्टि की है.

बता दें कि जमशेदपुर में स्थित टाटा जूलोजिकल पार्क गैर सरकारी पार्क है टाटा स्टील इसकी देखरेख करती है. टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि हाल ही में एक शाकाहारी बाड़े में कुछ काले हिरणों की मौत देखी गई है. इस मामले में जू की वेटेरिनरी टीम ने एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट और रांची वेटेरिनरी कॉलेज के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तत्काल हेल्थ मदद शुरू की.

पार्क डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि जांच से पता चला है कि इसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, सभी जरूरी डायग्नोस्टिक सैंपल कन्फर्मेशन के लिए रांची लैब में भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि बाकी काले हिरण सुरक्षित हैं उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है.

जू प्रबंधन ने सभी शाकाहारी जानवरों के लिए सख्त बायोसिक्योरिटी, बचाव की देखभाल लागू की है. जानवरों की सबसे अच्छी देखभाल पक्का करने के लिए बाड़े के मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को मजबूत किया है. डायरेक्टर ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बैंड्री अधिकारियों और पार्टनर वेटेरिनरी इंस्टीट्यूशन के सहयोग और गाइडेंस ली गई है. अचानक काला हिरण की मौत का वास्तविक कारण रिपोर्ट मिलने पर पता चलेगा.

