ETV Bharat / bharat

टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काले हिरण की मौत, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आए थे सभी!

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काले हिरण की मौत हो गई है. इस घटना के बाद जू प्रबंधन अलर्ट हो गया है. टाटा जूलोजिकल पार्क के डायरेक्टर ने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यह घटना घटी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा की मौत का वास्तविक कारण क्या है.

जमशेदपुर के बिस्टुपुर क्षेत्र में स्थित टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा जूलोजिकल पार्क में 10 काला हिरण की मौत हो गई है. जू में इस घटना के बाद प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट हो है. इसके बाद शेष काले हिरण के अलावा अन्य जानवरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. जू प्रबंधन ने हिरणों की मौत की पुष्टि की है.

बता दें कि जमशेदपुर में स्थित टाटा जूलोजिकल पार्क गैर सरकारी पार्क है टाटा स्टील इसकी देखरेख करती है. टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि हाल ही में एक शाकाहारी बाड़े में कुछ काले हिरणों की मौत देखी गई है. इस मामले में जू की वेटेरिनरी टीम ने एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट और रांची वेटेरिनरी कॉलेज के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तत्काल हेल्थ मदद शुरू की.

पार्क डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि जांच से पता चला है कि इसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, सभी जरूरी डायग्नोस्टिक सैंपल कन्फर्मेशन के लिए रांची लैब में भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि बाकी काले हिरण सुरक्षित हैं उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है.