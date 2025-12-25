ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: उत्तराखंड में इस साल ये रही रूह कंपाने वाली वारदातें, 'खाकी' भी हुई दागदार

गौलापार नाबालिग हत्याकांड: नैनीताल में ही एक और घटना अगस्त महीने में घटी, जिसने सभी को सकते में डाल दिया था. नैनीताल के हल्द्वानी शहर के पास गौलापार क्षेत्र में 10 साल के एक बच्चे की न केवल सिर धड़ से अलग मिला, बल्कि उसका हाथ भी शरीर से काटा गया था. इस हत्याकांड ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया था. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि लगातार अपने आप को मानसिक रोगी बता रहा था और घटना से कोई भी ताल्लुक होने से साफ इनकार कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच की और बाद में यह सामने आया कि आरोपी युवक तांत्रिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था. पुलिस ने इस घटना का कुछ दिनों में खुलासा किया था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. आरोपी की प्लानिंग बाकी शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े करके अलग-अलग जगह पर दबाने की थी, लेकिन उससे पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

उधम सिंह नगर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या: कुमाऊं में ही एक और घटना ने सभी को इसी साल झकझोर कर रख दिया. उधम सिंह नगर जिले में एक 14 वर्षीय किशोरी का शव गन्ने के खेत में मिलने के बाद बवाल मच गया. नाबालिग की हत्या के बाद बवाल इसलिए भी मचा जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी. घटना के बाद जिले में भारी आक्रोश देखने को मिला. लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. यह मामला पूरे 2025 में महिला अपराध का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया. इस मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था.

नैनीताल बुजुर्ग ने किया नाबालिग से रेप: साल की शुरुआत में ही वैसे तो कई मामले हुए, लेकिन कुमाऊं के एक मामले ने उत्तराखंड को सुर्खियों में ला दिया था. मामला झीलों की नगरी नैनीताल में एक 65 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ ना केवल दुष्कर्म किया, बल्कि अपराध को छिपाने के लिए और भी अपराध किए. इस घटना से पूरे नैनीताल और आसपास के इलाके में विरोध के स्वर उठने लगे थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को नैनीताल में कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ रहा था. बाद में पुलिस की जांच और तेज गति से हुई कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार हो गया था. इस घटना ने उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया था. बुजुर्ग विशेष समुदाय का था. बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था.

देहरादून (उत्तराखंड): साल 2025 अब समाप्ति की ओर है, ये साल कई तरह से याद किया जाएगा. उत्तराखंड इस साल कई ऐसे आपराधिक मामलों के कारण सुर्खियों में रहा, जिन्होंने कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल खड़े किए. देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों के साथ साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, गोलीकांड और चुनावी हिंसा की घटनाएं सामने आईं. उत्तराखंड में घटी कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं, जो 2025 में सुखियों में बने रहे.

पंचायत चुनाव के दौरान अपहरण: नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में अपहरण का मामला काफी सुर्खियों में बना रहा, हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है. लेकिन इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में सियासत गरमा गई थी. अपहरण का उद्देश्य चुनावी दबाव बनाना बताया गया. बाद में युवक को बरामद किया गया. इस घटना ने उत्तराखंड में निष्पक्ष चुनाव की कलई खोलकर रख दी थी. नैनीताल में 14 अगस्त 2025 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था. इस दरमियान पांच जिला पंचायत सदस्य अचानक से गायब हो गए थे. तब कांग्रेस ने 5 जिला पंचायत सदस्य को अपनी पार्टी का बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर अपहरण का आरोप जड़ा था.

300 पुलिसकर्मियों को लेकर यूपी पहुंचे कप्तान: उधम सिंह नगर में ही इस साल एक और ऐसी घटना हुई, जिसे पुलिस को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया. यह घटना मार्च महीने की है, जब उधम सिंह नगर पुलिस कप्तान 70 गाड़ियों के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचे. उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ स्मैक तस्करों की धरपकड़ के लिए यहां पहुंचे थे. यह मामला विवादों में भी रहा और खूब सुर्खियों में भी बना रहा. बाद में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के बीच इस मामले को लेकर पत्राचार भी हुआ था. 300 पुलिसकर्मी और 70 गाड़ियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हुए उत्तराखंड पुलिस का वीडियो काफी वायरल हुआ था. हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस को ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन सुर्खियां खूब मिली.

रुद्रपुर पुलिस की नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई (Photo- ETV Bharat)

हरिद्वार में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या: इस साल हरिद्वार में भी कई मामले घटित हुए, 27 मार्च 2025 को हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद दोस्त ने की थी. मामूली विवाद के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. पुलिस ने खुलासे में मामला पुरानी रंजिश और आपराधिक गैंग से जुड़ा पाया गया. धर्मनगरी में हुई इस वारदात से आम लोगों में दहशत फैल गई थी. ये घटना बेहद गंभीर मानी गई, क्योंकि इस घटना के बाद हरिद्वार में एक पिल्ला गैंग की सक्रियता सबके सामने आ गई थी. इस गैंग ने इसी साल कई घटनाओं को अंजाम दिया है.

हरिद्वार में युवक की गोली मारकर हत्या (Photo- ETV Bharat)

महिला का अर्धजला शव और प्रेम संबंध से जुड़ा मामला: हरिद्वार जिले में ही अक्टूबर महीने में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया था. श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे युवती की अधजली लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. युवती की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, महिला की उम्र उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच लग रही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो मालूम हुआ कि ट्रक ड्राइवर और मृतका के बीच प्रेम संबंध था. युवती नहीं चाहती थी कि चालक कहीं और शादी करें.इसी बीच ट्रक चालक की मुलाकात ड्रग डीलर महिला से हुई.

हत्याओं से दहशत में आए लोग: पुलिस ने उस वक्त बताया कि ड्रग डीलर महिला पहले से ही मृतका को जानती थी. ड्रग डीलर महिला को शक था कि उसके बेटे को मृतका एनडीपीएस (NDPS) एक्ट में फिर से फंसा सकती है. क्योंकि मृतका ने पहले भी महिला और उसके बेटे को जेल भिजवाया था. इसके बाद ट्रक चालक और ड्रग डीलर महिला ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. हरिद्वार में कई ऐसे मामले और भी चर्चा में रहे, जिसमे रुड़की में नवविवाहिता की जला कर हत्या, हरिद्वार में लिविंग रिलेशन में रह रही बुटीक चलाने वाली महिला की रॉड से पीटपीट कर हत्या करके खुद आरोपी के द्वारा पुलिस के सामने आत्म समर्पण करने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा.

हरिद्वार पुलिस पर लगा दाग: एसटीएफ रुड़की में एक जमीन के मामले में जांच कर रही थी, जमीन के मामले में वाल्मीकि गैंग के लोग शामिल थे. उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जुड़े दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था ये दोनों पुलिसकर्मी अपने पद का फायदा उठा कर दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहे थे. इतना ही नहीं इन पुलिसकर्मियों गैंग से मिलकर जमीन कब्जा करने एवं धमकियों में शामिल मिले थे. इस मामले में भी पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, अभी दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं.

उत्तराखंड पुलिस का यूपी में छापा: राजधानी में जमीन से जुड़े विवादों ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है. देहरादून के रानीपोखरी क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला इसी साल सामने आया था, जहां जमीन सौदे में 35 लाख की रकम फंसने से परेशान एक 32 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली जांच में सामने आया कि युवक लंबे समय से पैसे वापस न मिलने और लगातार तनाव में था. मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीजेपी से जुड़े एक नेता को गिरफ्तार किया था, यह घटना जमीन कारोबार में बढ़ते फर्जीवाड़े की तस्दीक करने के लिए काफी था.

पुलिस ने मारी गाड़ियों में टक्कर: राजधानी देहरादून में एक और माममें में पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए थे. साल 2025 के अक्टूबर महीने में देहरादून के चर्चित राजपुर रोड पर राजपुर थाना प्रभारी शैंकी चौधरी की गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी और इस पूरी घटना के बाद किसी ने उनका लड़खड़ा कर चलने का वीडियो बना लिया था. इस घटना के बाद थाना प्रभारी पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिरकार जो पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों का तुरंत चालान करती है, वह खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रही है. हालांकि बाद में पुलिस द्वारा यह कहा गया कि थाना प्रभारी को कोई दवाई रिएक्शन कर गई थी, लेकिन उनके ऊपर हुई कार्रवाई और इस पूरी घटना के वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए थे. बाद में पुलिस ने इस मामले पर अपनी तरफ से सफाई भी दी थी.

दो पत्रकारों की मौत से उठे कई सवाल: साल 2025 में उत्तराखंड में दो पत्रकारों की मौत की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए. जिसमें उत्तरकाशी के रहने वाले राजीव प्रताप की मौत का मामला हो या फिर देहरादून में पंकज मिश्रा की हत्या का मामला. इन दोनों ही घटनाओं ने इस साल सरकार प्रशासन और पत्रकार संगठनों को चिंता में डाले रखा. हालांकि उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत को उनके परिजन हत्या बता रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने जांच में पाया की गाड़ी में सवार राजीव खुद ही किसी वजह से नियंत्रण खोकर नदी में जा गिरे थे. इस घटना की मुख्यमंत्री ने उस वक्त उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए थे. वहीं 15 दिसंबर को देहरादून के रहने वाले पंकज मिश्रा की उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी और सुबह उनकी मौत हो गई. इस मामले में देहरादून पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है, लेकिन यह मामला भी साल जाते-जाते बेहद सुर्खियों में रहा.

पढ़ें: