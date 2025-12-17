ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद में दस स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस टीमें मौके पर

स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद जांच में जुटी टीमें ( ETV Bharat )