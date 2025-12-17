अहमदाबाद में दस स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस टीमें मौके पर
अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के ई-मेल मिलने के बाद पुलिस के साथ अन्य टीमों को तैनात कर दिया गया.
Published : December 17, 2025 at 1:47 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को दस स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं. एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग ने स्कूलों में जांच की.
अहमदाबाद शहर के कुछ स्कूलों को आज ई-मेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली. जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस टीमें और बम स्क्वॉड तुरंत जांच के लिए संबंधित स्कूलों में पहुंच गए. इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेस्क्यू टीमें भी स्कूल पहुंच गईं. साथ ही स्टूडेंट्स और स्टाफ को तुरंत स्कूल से बाहर निकाला गया.
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि शहर के तीन स्कूलों को आज ईमेल से बम की धमकी मिली. बम की धमकी के बाद संबंधित स्कूलों में पुलिस टीमें तैनात की गईं. पुलिस टीमें संबंधित स्कूलों की जांच कर रही हैं.
धमकी भरे ईमेल में क्या था? स्कूलों को भेजे गए ईमेल में बम धमाके की धमकी दी गई थी. ईमेल में आगे लिखा था, "अहमदाबाद धमाका ब्लास्ट स्कूल से साबरमती जेल तक." इसके साथ ही, ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई को निशाना बनाने की भी धमकी दी गई थी.
गुजरात हाई कोर्ट को भी मिली थी धमकी
इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. ये घटनाएं गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के कुछ महीनों बाद घटी हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुआ. पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से अदालत परिसर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डाली. कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
