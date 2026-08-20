दुबई में दाने-दाने को तरस रहे भारतीय युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रोते हुए मांगी मदद
सात युवक दुबई में नौकरी के नाम पर एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार होकर फंस गए हैं. आशिष सिन्हा की रिपोर्ट
Published : August 20, 2026 at 12:51 PM IST
किशनगंज : बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्णिया जिला अंतर्गत अमौर विधानसभा क्षेत्र के सात युवक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दुबई पहुंचे थे. एजेंट ने मोजा फैक्टरी में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर प्रत्येक से करीब डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लिए थे. लेकिन वहां पहुंचने के बाद न नौकरी मिली और न ही उनका पासपोर्ट वापस किया गया. अब ये सात निर्दोष युवक वहां पूरी तरह फंस चुके हैं.
पीड़ितों की दयनीय स्थिति : इस गंभीर मामले पर ईटीवी संवाददाता ने विस्तृत जानकारी ली है. पीड़ितों की पहचान दिलफरोज आलम, नासिर आलम, रब्बान खान, दानिश, नाजिश, शमशाद और एक अन्य युवक के रूप में हुई है. युवकों ने बताया कि बिना काम और बिना पैसों के उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है. अनजान देश में फंसे होने के कारण वे सभी बुरी तरह डरे हुए हैं.
दुबई पहुंचते ही पासपोर्ट जब्त : पीड़ित युवकों के मुताबिक एजेंट नाहिद गनी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि दुबई में मोजा फैक्टरी में अच्छी नौकरी मिलेगी और हर महीने बेहतर वेतन मिलेगा. इसी भरोसे पर युवकों ने अपनी जमा-पूंजी लगाकर एजेंट को रकम दी और दुबई पहुंच गए.
रोते हुए लगायी मदद की गुहार : वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं. युवकों का आरोप है कि एजेंट ने उनका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया और अबतक उन्हें नौकरी उपलब्ध नहीं कराई गई है. नौकरी न मिलने पर परेशान युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रोते हुए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
दाने-दाने को मोहताज : दाने-दाने को मोहताज : दुबई में नौकरी नहीं मिलने के कारण इन सात युवकों के पास मौजूद रुपये अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं. हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वे खाने-पीने की जरूरी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं. इन असहाय युवकों ने इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल पर अपनी आपबीती सुनाते हुए भारत सरकार और प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाई है.
वीडियो वायरल होने पर धमकी : युवकों ने बताया कि उन्होंने अपनी परेशानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था. वीडियो के जरिए उन्होंने पूर्व विधायक मुजाहिद आलम से भी मदद की अपील की. इसके बाद युवकों का आरोप है कि एजेंट की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और देख लेने और सबक सिखाने की धमकी दी गई है.
पूर्व विधायक ने दिया आश्वासन : वहीं पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए ईटीवी भारत संवाददाता को पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में वरीय अधिकारियों से संपर्क करेंगे और युवकों को सुरक्षित वापस लाने की पहल की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें एजेंटों द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवकों से मोटी रकम ली गई और फिर ठगी के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ा जा चुका है.
"कुछ युवक दुबई में फंस गए हैं. एजेंट ने लाखों की ठगी की है. 22-23 दिन से वहीं फंसे हैं. उन लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है. दो दिन से भूखे हैं, एक छोटे से रूम में बंद रखा गया है. मेरी उनलोगों से बात हुई है. मेरा आदमी वहां गया था. उनलोगों को खाना खिलाया गया है. मैं उनको सकुशल लाऊंगा और दोषी पर कड़ी कार्रवाई कराएंगे."- मुजाहिद आलम,पूर्व विधायक
एजेंटों पर कार्रवाई की मांग : सात युवकों के विदेश में फंसने और पासपोर्ट जब्त होने के बाद अब मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगी है. लोग दोषी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारी भरकम रकम ऐंठने के बावजूद उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी गई और उनके कीमती पासपोर्ट आखिर वर्तमान में किसके अवैध कब्जे में हैं.
सफेदपोशों की संलिप्तता की आशंका : पीड़ित युवकों की स्थिति को देखते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने और कथित एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कार्यवाही होने पर इसमें कई सफेदपोश लोगों के संलिप्तता भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
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