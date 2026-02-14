ETV Bharat / bharat

पुलवामा हमले के सात साल बाद, सुरक्षा ढांचे ने कश्मीर का नजारा बदल दिया

पुलवामा हमले की बरसी पर सीआरपीएफ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस बीच सात सालों में कश्मीर में काफी बदलाव हुआ है.

CRPF pays tribute to soldiers martyred in Pulwama attack
सीआरपीएफ ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी
By Moazum Mohammad

Published : February 14, 2026 at 9:35 PM IST

श्रीनगर: पुलवामा में घरेलू आत्मघाती हमलावर के खुद को उड़ाने के सात साल बाद, जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा सिस्टम में धीरे-धीरे लेकिन बड़े बदलाव हुए हैं.

यह बदलाव सुरक्षा ड्रिल से लेकर करेवास में इस्तेमाल की गई आतंकवाद विरोधी रणनीतियां तक, हर जगह साफ दिखता है, जहां जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के अकेले बॉम्बर ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की बस को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान मारे गए थे.

साउथ कश्मीर के त्राल में, जो मारे गए जैश के स्थानीय आतंकवादी नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ ​​नूर त्राली का घर था और जिसे 2005 से घाटी में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन को फिर से खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है, बदलाव साफ दिख रहा है.

जावेद अहमद जैसे गांववालों के लिए, इस दुखद घटना ने लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव किया, जिसके बाद राजनीतिक बदलाव आया और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई. "बड़ा बदलाव यह है कि लोगों की जान बच गई. वरना, अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शन रोज़ की बात हो गई थी."

उन्होंने कहा, "परिवार हिंसा के कभी न खत्म होने वाले चक्र में अपने प्रियजनों को खो रहे थे. अब वह सब बंद हो गया है." शोपियां में, रशीद अहमद जैसे किसानों ने बताया कि डर खत्म होने से उत्पादकता बढ़ी है क्योंकि लोग बिना किसी बड़ी रुकावट के काम कर रहे हैं.

सीआरपीएफ ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "अब पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है. स्कूल या कॉलेज बंद होने से फायदा उठाने वाले अपने फायदे के लिए काम करने वाले लोग अब खत्म हो गए हैं. लेकिन कुछ दिक्कतें अभी भी हैं."

इन दिक्कतों के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी, जिनका चुनाव क्षेत्र पुलवामा में पड़ता है, नेशनल हाईवे 44 पर आने-जाने वालों के रुकने की बात करते हैं, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है.

पुलवामा आतंकी हमले के बाद, दक्षिण कश्मीर में रणनीतिक राजमार्ग पर फोर्स की सुरक्षित आवाजाही के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, विशिष्ट कट ऑफ समय, खास जगहों पर सर्विलांस कैमरे और सिक्योरिटी चेक लगाने से लोगों को दिक्कतें हुई हैं.

हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस मसूदी ने झेलम नदी के किनारे बाढ़ की आशंका वाले इलाकों जैसे कंडीजल और लेथपोरा के लोगों की बुरी हालत पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान नेशनल हाईवे 44 जैसे ऊंचे इलाकों तक फिसलन भरी सड़कों से उनका रास्ता बंद हो गया. सुरक्षा बलों के काफिले को आसानी से जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को रोका जाता है.

मसूदी ने कहा, "इससे लोगों को, खासकर प्राइवेट गाड़ियों में सफर करने वाले बीमार मरीजों को दिक्कत होती है." उन्होंने कहा कि इन मामलों पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र के पूर्व आतंकवाद-रोधी अधिकारी और कश्मीर विशेषज्ञ लव पुरी का मानना ​​है कि फरवरी 2019 में पुलवामा बम विस्फोट के बाद से खतरे की प्रकृति विकसित हुई है.

उन्होंने कहा कि पहलगाम और लाल किले जैसे बड़े आतंकी हमलों की तरफ झुकाव ‘जमीन पर लंबे समय तक आतंकवाद बनाए रखने के बजाय भारतीय राष्ट्र को मनोवैज्ञानिक रूप से झकझोरने’ के लिए है.

पुरी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह भी उतना ही महत्वपूर्ण था कि आत्मघाती हमलावर एक कश्मीरी युवक था, जो सीमा पार आतंकवाद और स्थानीय कट्टरता के बीच जटिल संबंध को रेखांकित करता है." "यह दोहरी सच्चाई जवाब देने और रोकथाम की रणनीतियों को मुश्किल बना देती है, क्योंकि इसके लिए खुले समुदाय की भागीदारी की भी जरूरत होती है - ऐसे क्षेत्र जिनमें समय, विश्वास और संबंधित मुद्दों की समझ की जरूरत होती है."



