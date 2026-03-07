ETV Bharat / bharat

सात साल के बच्चे की फिरौती के लिए हत्या, चाचा से पूछताछ कर रही पुलिस

ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. 6 मार्च से लापता बच्चे का शव बोरे में मिला.

Odisha Child murder case
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
रायगढ़ (ओडिशा): जिले के बिसमकटक थाना क्षेत्र अंतर्गत चाटिकोणा पंचायत की ओल्ड स्टेशन बस्ती में शनिवार को सात साल के एक बच्चे की कथित तौर पर अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान ऋषि गंतायत के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध, जो मृतक बच्चे के पिता का छोटा भाई है, को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

क्या है घटना

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे का अपहरण 6 मार्च की शाम को एक अज्ञात व्यक्ति ने किया था. उसके गायब होने के तुरंत बाद, परिवार को कथित तौर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक संदेश मिला, जिसमें बच्चे की सुरक्षित रिहाई के लिए 4 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी. संदेश में परिवार को चेतावनी भी दी गई थी कि वे पुलिस या किसी और को इसकी जानकारी न दें. मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी.

घर के पीछे मिला शव

मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद, परेशान परिवार वाले और रिश्तेदार आसपास के इलाकों में बच्चे की तलाश करने लगे. हालांकि, उनकी तलाश देर रात तब एक दुखद अंत पर खत्म हुई, जब बच्चे का शव उनके पुराने घर के पीछे से बरामद हुआ. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का गला रेत दिया और फिर शव को एक बोरे में भरकर घर के पीछे फेंक दिया.

पुलिस कर रही कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने के बाद, बिसमकटक पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एक फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए. रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिसमकटक थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(1), 140(2) और 103(2) के तहत मामला संख्या 39/2026 दर्ज किया गया है.

