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केरल : मलप्पुरम में शिगेला से सात साल के बच्चे की मौत, राज्य में इस साल यह चौथी मौत

कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ( PTI )

कोझिकोड (केरल): केरल के मलप्पुरम जिले के पूक्कोट्टर के सात साल के बच्चे की सोमवार को शिगेला संक्रमण की वजह से मौत हो गई. यह इस साल केरल में इस बीमारी से चौथी मौत है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अर्जव नाम के इस बच्चे ने कोझिकोड राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. अर्जव को बुखार और दस्त की शिकायत के बाद 12 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसमें शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई. शुरू में उन्होंने मंजेरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज करवाया. लेकिन, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. चार बच्चों का चल रहा इलाज

स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने रविवार को कहा था कि बच्चे की हालत गंभीर है. इसके बाद सोमवार सुबह इन्फेक्शन बढ़ गया, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट में जिन चार अन्य बच्चों का इलाज चल रहा है, उनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. राज्य में 135 मामले

शिगेला के फैलने से मालाबार इलाके में काफी चिंता है. इस साल जनवरी से अब तक, राज्य में इन्फेक्शन के 135 मामले कन्फर्म हुए हैं, जिनमें से 68 अकेले कोझिकोड जिले से रिपोर्ट किए गए हैं. कोझिकोड में इस महीने शिगेला के 13 कन्फर्म केस दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, राज्य में अब तक हुई चार मौतों में से तीन कोझिकोड जिले से हैं, जबकि मलप्पुरम में लगातार नए केस सामने आ रहे हैं.