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केरल : मलप्पुरम में शिगेला से सात साल के बच्चे की मौत, राज्य में इस साल यह चौथी मौत

केरल में सात साल के एक बच्चे की शिगेला संक्रमण से मौत हो गई. वहीं चार बच्चों का इलाज चल रहा है.

Kozhikode Government Medical College Hospital
कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 4:09 PM IST

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कोझिकोड (केरल): केरल के मलप्पुरम जिले के पूक्कोट्टर के सात साल के बच्चे की सोमवार को शिगेला संक्रमण की वजह से मौत हो गई. यह इस साल केरल में इस बीमारी से चौथी मौत है.

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अर्जव नाम के इस बच्चे ने कोझिकोड राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. अर्जव को बुखार और दस्त की शिकायत के बाद 12 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसमें शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई.

शुरू में उन्होंने मंजेरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज करवाया. लेकिन, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया.

चार बच्चों का चल रहा इलाज
स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने रविवार को कहा था कि बच्चे की हालत गंभीर है. इसके बाद सोमवार सुबह इन्फेक्शन बढ़ गया, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट में जिन चार अन्य बच्चों का इलाज चल रहा है, उनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है.

राज्य में 135 मामले
शिगेला के फैलने से मालाबार इलाके में काफी चिंता है. इस साल जनवरी से अब तक, राज्य में इन्फेक्शन के 135 मामले कन्फर्म हुए हैं, जिनमें से 68 अकेले कोझिकोड जिले से रिपोर्ट किए गए हैं.

कोझिकोड में इस महीने शिगेला के 13 कन्फर्म केस दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, राज्य में अब तक हुई चार मौतों में से तीन कोझिकोड जिले से हैं, जबकि मलप्पुरम में लगातार नए केस सामने आ रहे हैं.

बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश में, स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के अपने कदम तेज कर दिए हैं. स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि पीने के पानी को साफ करना इस मामले में सबसे जरूरी कदम है. स्थानीय स्वशासन निकाय के नेतृत्व में, क्लोरीनेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके जल स्रोत को साफ करने के लिए अभी काम चल रहा है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से व्यक्तिगत हाइजीन का पूरा ध्यान रखने और सिर्फ उबला और ठंडा पानी पीने की अपील की गई है. अधिकारियों ने किसी भी हालत में खुला या बासी खाना खाने से मना किया है. इसके अलावा, खाना खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए.

शिगेलोसिस, जिसे आमतौर पर शिगेला के नाम से जाना जाता है, एक फैलने वाला आंतों का इन्फेक्शन है जो शिगेला नाम के बैक्टीरिया के परिवार से होता है. यह बीमारी ज़्यादातर खराब पानी और खराब खाना पीने से फैलती है, हालांकि यह किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकती है.

बीमारी के लक्षण
इन्फेक्शन के मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, पेट दर्द, डायरिया और उल्टी शामिल हैं. इन्फेक्शन तेजी से गंभीर स्थिति तक बढ़ सकता है, खासकर बच्चों में.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों इस बात पर जोर देते हैं कि लक्षण दिखते ही तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है. डॉक्टर खुद से दवा लेने के खिलाफ जोर देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मरीजों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देने की सलाह देते हैं. क्योंकि अगर सही समय पर एक्सपर्ट मेडिकल केयर मिले तो यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों से बिना घबराए सतर्क रहने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- केरल : वायनाड में शिगेला के सात और मामलों की पुष्टि, अब तक 16 बच्चों में संक्रमण

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