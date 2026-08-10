फरीदाबाद में ई-रिक्शा से टकराई मासूम की साइकिल, यूपी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेटे की हुई मौत
हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 31 में ई-रिक्शा के नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है.
Published : August 10, 2026 at 9:43 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 10:00 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 31 में ई रिक्शा के नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. इस पूरे हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. बच्चे को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ई रिक्शा चला रहे रहे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ई-रिक्शा की चपेट में आने से बच्चे की मौत : फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में एक बच्चा बाकी बच्चों के साथ घर के बाहर साइकिल चला रहा था कि तभी अचानक से वो हादसे का शिकार हो गया. मृतक बच्चे की पहचान सेक्टर 31 निवासी सक्षम रावत के रूप में हुई है. शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे सक्षम अपने एक दोस्त के साथ घर के बाहर गली में साइकिल चला रहा था. सक्षम साइकिल से चक्कर लगाने के बाद दोबारा घर की तरफ आ रहा था, तभी वो ई-रिक्शा की चपेट में आ गया. इस मामले में फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वो घर के सामने बने टी प्वाइंट के पास पहुंचा, तभी सामने से दूसरी तरफ से आ रहे ई रिक्शा से उसकी साइकिल टकरा गई और उसके नीच दबने से उसकी मौत हो गई.
बच्चे के पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर : सक्षम का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद का रहने वाला है. उसके पिता अजय रावत नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. पिछले कई सालों से वे यहां पर रह रहे है. घटना के समय बच्चे के पिता घर पर मौजूद थे. सीसीटीवी में नज़र आता है कि बच्चे को बचाने के लिए ई-रिक्शा चला रहा व्यक्ति उसको रैंप पर चढ़ा देता है, जिसके चलते ई-रिक्शा पलट जाती है और बच्चा उसके नीचे दब जाता है. रिक्शा के नीचे दबने से बच्चे के सिर में चोट लग जाती है. रिक्शे के गिरने की आवाज सुनते ही लोग घरों के बाहर निकलते हैं. परिवार के लोग घायल हालात में बच्चे को अस्पताल लेकर जाते है जहां उसकी मौत हो जाती है.
पानी की बोतलों से बिगड़ा ई-रिक्शा का बैलेंस : पुलिस की जांच में सामने आया है कि ई-रिक्शे में पानी की बड़ी बोतलें रखी हुई थी, जिसके चलते ई-रिक्शे का वजन काफी ज्यादा था. पानी की बोतलों के कारण रैंप पर चढ़ने के बाद रिक्शे का संतुलन बिगड़ गया जिससे वो पलटकर बच्चे के ऊपर गिर गया. चीख पुकार सुनकर पिता अजय रावत और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. करीब एक-दो मिनट के अंदर लोगों ने पलटे हुए ई रिक्शा को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला. इसके बाद उसे तत्काल सेक्टर 19 स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि सिर पर गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टर बच्चे को बचा नहीं सके. जांच के बाद डॉक्टरों ने सक्षम को मृत घोषित कर दिया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि रिक्शा चला रहे व्यक्ति को पकड़ लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने पिता अजय रावत की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.
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