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पलायन और सियासत की भेंट चढ़ी विरासत: बिहार के 7 गांव, जहां 'सरनेम' में बसता था भाईचारा

टूटती जा रही परंपरा: मोहिउद्दीनपुर गिलानी गांव के पंकज कुमार गिलानी, रविंद्र कुमार गिलानी और सुरेश प्रसाद गिलानी जैसे कई हिंदू परिवार आज भी इस विरासत को निभा रहे हैं. ये लोग गाँव के नाम को सरनेम में लगाकर काफी गर्व महसूस करते हैं. लेकिन दूसरी ओर इस बात का भी दुख है कि धीरे-धीरे अन्य गांवों में यह परंपरा टूटती जा रही है.

"मैं बहरीन, कतर, दुबई, मस्कट और थाईलैंड जैसे देशों में रहा, लेकिन कभी अपनी पहचान नहीं बदली. 'गिलानी' नाम के साथ मेरा एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है. यहां के कई लोग अपने नाम के सरनेम में गिलानी लिखते हैं." - अनिल कुमार गिलानी, स्थानीय निवासी

सात समंदर पार भी नहीं छूटी पहचान: इन 7 गांवों में कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग अब अपने नाम के साथ गांव के नाम का इस्तेमाल नहीं करते. हालांकि, एक गांव आज भी है, जहां की परंपरा की सबसे मजबूत जड़ें आज भी दिखती हैं. यह गांव 'मोहिउद्दीनपुर गिलानी' है. इसका नाम इराक से आए गुलाम जिलानी के नाम पर 15वीं या 16वीं सदी में पड़ा था. यहां के किसान अनिल कुमार अपने नाम के आगे 'गिलानी' लगाते हैं. पिता रघुनंदन प्रसाद भी सरनेम में 'गिलानी' लिखते थे. पासपोर्ट पर भी गिलानी सरनेम लिखा है.

जब गांव का नाम ही पहचान: आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहां के लोग खुद को 'अस्थानवी, हरगानवी, डुमरानवी, उगानवी, चकदीनवी और देसनवी' कहते थे. लोग अपने नाम के आगे इन्हीं नामों का इस्तेमाल करते थे. यह सिर्फ बोलचाल में ही नहीं, बल्कि सरकारी कागजातों में भी इसी नाम का उपयोग करते थे. लोग अपने गाँव के नाम के साथ खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे.

दम तोड़ती विरासत: 50 हजार की आबादी वाली इस विरासत में हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी अपने नाम के आगे गांव का नाम बतौर सरनेम लगाते थे. लेकिन, आज आधुनिकता के शोर और बदलते परिवेश के कारण यह सदियों पुरानी गंगा-जमुनी तहजीब दम तोड़ती नजर आ रही है. अब लोगों के नाम बदलने लगे हैं और नाम के आगे गांव का नाम नहीं जुड़ रहा.

नालंदा: दुनिया में ज्ञान का केंद्र नालंदा, अपनी कोख में भाईचारे की मिसाल समेटे हुए है. इस भाईचारे की गूंज कभी सरहद पार तक जाती थी. नालंदा के ऐतिहासिक गांव -अस्थावां, हरगावां, डुमरावां, उगावां, चकदीन, देसना और गिलानी , कुल 7 गांव में लोगों की पहचान उनकी जाति या मजहब से नहीं, बल्कि उस गांव के नाम से होती थी.

नालंदा का गांव (ETV Bharat)

'देसनवी' यानी विद्वान: नालंदा के इन गांवों की विरासत का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 'देसना' गांव की लाइब्रेरी ऐतिहासिक थी. यह देश के सबसे समृद्ध पुस्तकालयों में से एक थी. जानकारों के अनुसार, देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन किया था. लोग बताते हैं कि उस समय विद्वानों की पहचान 'देसनवी' से होती थी.

"स्थानीय जानकार और सिविल इंजीनियर सबा आज़म गिलानी बताते हैं कि पुराने जमाने में विद्वान लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, उनकी पहचान उनके गांव से होती थी. इसलिए वे अपने गांव का नाम सरनेम के रूप में इस्तेमाल करते थे ताकि लोग उनके गांव को जानें." - सबा आज़म गिलानी, सिविल इंजीनियर

नालंदा का सात गांव (ETV Bharat)

वो दीवार, जिसे नफरत भी नहीं ढहा पाई: गांव के शिक्षाविद और शायर 'बेनाम गिलानी' एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है. वे कहते हैं कि एक बार कुछ उपद्रवी गांव में घुस आए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. वे मुस्लिमों पर हमला करने आए थे, लेकिन उस वक्त गांव के हिंदू भाई उपद्रवियों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए. उन्होंने हमलावरों की आंखों में आंखें डालकर कहा, "मुसलमानों तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा." मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी जैसे अंतरराष्ट्रीय विद्वानों की इस धरती पर मजहबी एकता की ऐसी ही मजबूत दीवारें थीं.

"यहां इतनी एकता थी कि एक बार कुछ उपद्रवी गिलानी पर हमला करने आए थे. गांव के हिंदू भाई सीना तानकर खड़े हो गए और कहा 'पहले हमसे निपट लो, तब मुसलमानों तक जाना.' मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के कारण ही गांव के नाम को सरनेम बनाने का यह चलन शुरू हुआ था." - बेनाम गिलानी, शिक्षाविद सह शायर

क्यों खामोश हो रही परंपरा?: आज यह ऐतिहासिक परंपरा खामोश हो रही है. इसके पीछे तीन बड़े और कड़वे कारण माने जाते हैं. स्थानीय लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इन गांवों की परंपरा टूटने की मुख्य वजह क्या है? उनका मानना है कि आधुनिकता और पलायन ने गांव की तस्वीर बदल दी है. अब लोग वैसा नहीं करते जैसा पहले के लोग करते थे, जो अपने सरनेम के बदले गांव का नाम लिखते थे.

नालंदा का सात गांव (ETV Bharat)

परंपरा टूटने के कारण: जानकार राकेश बिहारी शर्मा कहते हैं कि गांवों से निकलकर लोग विदेश और अन्य राज्यों में जा रहे हैं. नई पीढ़ी का अपनी जड़ों से वह जुड़ाव नहीं रहा, जैसा उनके दादा-परदादाओं का था. नए जमाने के लोग अब 'बंटी-संटी' जैसे आधुनिक नाम रखते हैं. उन्हें अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगाना अब पुराना और पिछड़ापन लगता है.

"वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और हिंदू-मुस्लिम के बीच बढ़ती दूरियों ने इस 'गंगा-जमुनी तहजीब' को कमजोर करने का काम किया है. पलायन और आधुनिकता ने भी इसे काफी प्रभावित किया है." - राकेश बिहारी शर्मा, स्थानीय

एक विरासत की विदाई: कभी जो लोग सीना तानकर कहते थे "मैं अस्थानवी हूं या मैं गिलानी हूं", आज उनके बच्चे जानते भी नहीं कि उनके पूर्वजों ने यह परंपरा क्यों शुरू की थी. यह महज एक 'सरनेम' का खत्म होना नहीं है, बल्कि एक महान विरासत का चुपचाप विदा हो जाना है.

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