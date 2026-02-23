जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 326 दिनों तक चले जॉइंट ऑपरेशन में सात आतंकवादी मारे गए: सेना
आर्मी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एक संयुक्त रणनीति के तहत किए गए.
Published : February 23, 2026 at 1:19 PM IST
अशरफ गनाई
जम्मू: सेना ने सोमवार को दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू के जंगल इलाके में करीब एक साल लंबे ऑपरेशन के दौरान सभी सात आतंकवादियों को मार गिराया गया है.
यह ग्रुप पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों से बच रहा था, जो हाल ही में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जंग का मैदान बन गया है. सुरक्षा एजेंसियों के एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से कई जगहों पर संपर्क किया गया, जिसके बाद आखिरकार सभी सात वांछित आतंकी मारे गए.
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) February 23, 2026
𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀
Relentless and painstaking high-altitude joint operations were conducted over 326 days in the Kishtwar region. Forces tracked terrorists in challenging… pic.twitter.com/nIhH71RiOb
सेना ने कहा कि यह ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई अच्छी तरह से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया था और यह जॉइंट ऑपरेशन 326 दिनों तक चला.
सेना ने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जिसमें एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आरपीए/यूएवी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल थे.
सेना ने कहा, "हमारी सेना की लगातार कोशिश और इरादे, जिसका नतीजा सैफुल्लाह और उसके साथियों का खत्म होना है, यह साबित करता है कि हमारे वर्दीधारी जवानों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पक्के इरादे, हिम्मत और बहादुरी के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता."
रविवार को किश्तवाड़ के पासेरकुट इलाके में सुरक्षा बलों ने टॉप आतंकवादी कमांडर सैफुल्लाह और उसके दो साथियों को मार गिराया. इससे पहले 4 फरवरी को किश्तवाड़ जिले के चटरू के डिचर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था.
आतंकवादियों के मारे जाने से पहले जनवरी में जंगलों में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था. 18 जनवरी के बाद से यह चौथी बार था जब सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों से संपर्क किया.
ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर: किश्तवाड़ एनकाउंटर में तीन आतंकवादी मारे गए, AK-47 राइफल बरामद