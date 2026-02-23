ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 326 दिनों तक चले जॉइंट ऑपरेशन में सात आतंकवादी मारे गए: सेना

7 असम राइफल्स की टुकड़ियों ने किश्तवाड़ के चटरू इलाके में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत गहन तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया ( ANI )

यह ग्रुप पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों से बच रहा था, जो हाल ही में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जंग का मैदान बन गया है. सुरक्षा एजेंसियों के एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से कई जगहों पर संपर्क किया गया, जिसके बाद आखिरकार सभी सात वांछित आतंकी मारे गए.

जम्मू: सेना ने सोमवार को दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू के जंगल इलाके में करीब एक साल लंबे ऑपरेशन के दौरान सभी सात आतंकवादियों को मार गिराया गया है.

सेना ने कहा कि यह ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई अच्छी तरह से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया था और यह जॉइंट ऑपरेशन 326 दिनों तक चला.

सेना ने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जिसमें एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आरपीए/यूएवी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल थे.

सेना ने कहा, "हमारी सेना की लगातार कोशिश और इरादे, जिसका नतीजा सैफुल्लाह और उसके साथियों का खत्म होना है, यह साबित करता है कि हमारे वर्दीधारी जवानों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पक्के इरादे, हिम्मत और बहादुरी के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता."

रविवार को किश्तवाड़ के पासेरकुट इलाके में सुरक्षा बलों ने टॉप आतंकवादी कमांडर सैफुल्लाह और उसके दो साथियों को मार गिराया. इससे पहले 4 फरवरी को किश्तवाड़ जिले के चटरू के डिचर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था.

आतंकवादियों के मारे जाने से पहले जनवरी में जंगलों में आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था. 18 जनवरी के बाद से यह चौथी बार था जब सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों से संपर्क किया.

