नागपुर : तेंदुए के हमले में सात लोग घायल, एक की हालत गंभीर, विन विभाग ने किया रेस्क्यू

नागपुर (महाराष्ट्र) : 'टाइगर कैपिटल' के नाम से मशहूर नागपुर में तेंदुओं ने सचमुच उत्पात मचा रखा है. पिछले 15 दिनों में दूसरी बार एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया है, जिससे शहर में दहशत फैल गई है. पूर्वी नागपुर के पारडी इलाके की शिवनगर बस्ती में सुबह एक तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला कर दिया.

वन विभाग के अधिकारियों ने बातया कि तेंदुए के हमले में एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि दो दिन पहले नागपुर शहर के पारडी इलाके में एक तेंदुआ देखा गया था.

हालांकि, उस समय तलाश करने के बाद तेंदुआ नहीं मिला था. बताया जाता है कि उसी तेंदुए ने बुधवार सुबह सात से ज़्यादा लोगों पर हमला किया. वहीं शहर में फिर से तेंदुआ घुसने की यह जानकारी पूर्वी नागपुर में आग की तरह फैल गई. दूसरी तरफ तेंदुआ देखने के लिए हजारों लोग इस इलाके में जमा हो गए.

इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया. वहीं सूरज की पहली किरण निकलते ही वन विभाग की टीम शिवनगर इलाके में पहुंच गई. इसके बाद 'मिशन सेव लेपर्ड' शुरू किया गया. तेंदुए को सुरक्षित बचाने की कोशिश की जा रही थी.

तेंदुआ कहां छिपा है, यह जानने के बाद, वन विभाग की टीम और कर्मचारी उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान वह इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहा था. इस चक्कर में वह पहली मंज़िल पर गिर गया. हालांकि कुछ घंटों की कोशिश के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया.

तेंदुए के पकड़ लिए जाने पर लोगों की राहत की सांस ली. हालांकि, अभी यह आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में तेंदुए के दो बच्चे हैं. इस घटना के बाद पूरे शिवनगर इलाके में दहशत है.