नागपुर : तेंदुए के हमले में सात लोग घायल, एक की हालत गंभीर, विन विभाग ने किया रेस्क्यू
तेंदुए ने बेहोश करने और पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम पर भी हमला करने की कोशिश की.
Published : December 10, 2025 at 6:47 PM IST
नागपुर (महाराष्ट्र) : 'टाइगर कैपिटल' के नाम से मशहूर नागपुर में तेंदुओं ने सचमुच उत्पात मचा रखा है. पिछले 15 दिनों में दूसरी बार एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया है, जिससे शहर में दहशत फैल गई है. पूर्वी नागपुर के पारडी इलाके की शिवनगर बस्ती में सुबह एक तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला कर दिया.
वन विभाग के अधिकारियों ने बातया कि तेंदुए के हमले में एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि दो दिन पहले नागपुर शहर के पारडी इलाके में एक तेंदुआ देखा गया था.
हालांकि, उस समय तलाश करने के बाद तेंदुआ नहीं मिला था. बताया जाता है कि उसी तेंदुए ने बुधवार सुबह सात से ज़्यादा लोगों पर हमला किया. वहीं शहर में फिर से तेंदुआ घुसने की यह जानकारी पूर्वी नागपुर में आग की तरह फैल गई. दूसरी तरफ तेंदुआ देखने के लिए हजारों लोग इस इलाके में जमा हो गए.
इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया. वहीं सूरज की पहली किरण निकलते ही वन विभाग की टीम शिवनगर इलाके में पहुंच गई. इसके बाद 'मिशन सेव लेपर्ड' शुरू किया गया. तेंदुए को सुरक्षित बचाने की कोशिश की जा रही थी.
तेंदुआ कहां छिपा है, यह जानने के बाद, वन विभाग की टीम और कर्मचारी उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान वह इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहा था. इस चक्कर में वह पहली मंज़िल पर गिर गया. हालांकि कुछ घंटों की कोशिश के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया.
तेंदुए के पकड़ लिए जाने पर लोगों की राहत की सांस ली. हालांकि, अभी यह आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में तेंदुए के दो बच्चे हैं. इस घटना के बाद पूरे शिवनगर इलाके में दहशत है.
साथ ही सुबह काम पर जाने वाले मजदूरों, बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों में खास घबराहट है. बताया जा रहा है कि तेंदुओं की संख्या बढ़ी है. इसका पहला कारण यह है कि तेंदुए गन्ने के खेतों में पैदा होते हैं और गन्ने का रकबा बढ़ गया है.
इस संबंध में वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा, "इसका मकसद लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाना है. नागपुर और आस-पास के इलाकों में लोगों को चेतावनी देने के लिए एक सिस्टम लागू किया जाएगा. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस इलाके में तेंदुए न जाएं."
उन्होंने कहा, "देश के अलग-अलग राज्यों में भी ऐसी ही समस्या पैदा हुई है. केंद्र और राज्य मिलकर इस पर काम कर रहे हैं."
इस इलाके में और भी तेंदुए हो सकते हैं, इसलिए वन विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं. दूसरे विभाग से भी मदद ली जाएगी. उन्होंने यह भी कहा, "इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कोई घटना न हो और आम लोगों पर हमला न हो." "मैं रेस्क्यू टीम को सभी ज़रूरी हथियार और सामान देने का आदेश दे रहा हूं."
वन मंत्री ने कहा कि आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू टीम देर से पहुंची है, इसलिए मैं इसकी जानकारी लूंगा. आगे से हम ध्यान रखेंगे कि रेस्क्यू टीम समय पर पहुंचे. उन्होंने यह भी कहा, "घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. अगर तेंदुए के खतरे की वजह से मजदूरों का रोजगार डूब रहा है, तो हम उस बारे में भी उन्हें मुआवजा देने की कोशिश करेंगे."
