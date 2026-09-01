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देहरादून-अल्मोड़ा में 7 जिंदगियां खत्म! उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक दिखा बारिश का कहर

वहीं, घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों मजदूरों को बचाया नहीं जा सका. आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई. इस तरह से अल्मोड़ा में मंगलवार को बारिश और उससे जुड़े हादसों में कुल 5 लोगों की जान चली गई.

प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. बारिश ने जिस मकान को कुछ घंटे पहले तक परिवार का सुरक्षित आशियाना बनाया हुआ था, उसी मकान में मलबा जिंदगी पर भारी पड़ गया.

अल्मोड़ा में मलबे में दबने से मां और दो बच्चों की मौत (फोटो सोर्स- SDRF)

घटना की पुष्टि अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने भी की है. प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, हादसे के बाद एसडीआरएफ और आपदा राहत दल ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया. पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने और घटनास्थल तक पहुंचने में भी बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया. बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी.

अल्मोड़ा में एक ही परिवार पर टूटा पहाड़, मां और दो बच्चों की मौत: अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड की उडयूडा ग्राम पंचायत में मंगलवार सुबह बारिश ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. लगातार बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा खिसका और सीधे आवासीय मकान में जा घुसा. जिसमें घर के भीतर मौजूद परिवार के तीन सदस्य मलबे की चपेट में आ गए.

इस तरह से एक सिंतबर यानी मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए 'अमंगल' साबित हुआ. अभी भी मौसम का मिजाज पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बारिश होने की आशंका जताई है. जिसे देखते हुए चेतावनी के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, अल्मोड़ा के हवालबाग क्षेत्र में पहाड़ी से खिसका मलबा एक मकान में जा घुसा. जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई. इसके अलावा अल्मोड़ा के ही धारकीतूनी क्षेत्र में निर्माणाधीन दीवार गिरने से दो नेपाली मजदूरों की मौत हुई. यानी महज एक दिन में बारिश ने सात परिवारों को ऐसा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है.

देहरादून: उत्तराखंड में सितंबर महीने का आगाज भारी बारिश और तबाही से हुआ है. जहां आसमानी आफत कई लोगों की जिंदगी लील ले गया. जिसके तहत देहरादून और अल्मोड़ा में बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं. जबकि, कुछ मकानों में मलबा घुसा है, तो नदी-नाले उफान पर हैं. देहरादून के प्रेमनगर में तेज बरसाती बहाव एक कार को अपने साथ बहा ले गया. जिसमें सवार एक युवक और एक युवती की जान चली गई. जबकि, दूसरी युवती को एसडीआरएफ के जवानों ने घायल अवस्था में बचा लिया.

देहरादून में बरसाती बहाव ने निगली दो की जानें: देहरादून में भी बारिश ने रात में ऐसा कहर बरपाया कि तेज बरसाती बहाव एक कार को अपने साथ बहा ले गया. प्रेमनगर थाना क्षेत्र के लोअर कंडोली पौंधा रोड स्थित कंडोली पुल के पास देर रात क्रेटा कार संख्या RJ 13 CE 5641 के तेज बहाव में बहने की सूचना एसडीआरएफ को मिली.

देहरादून में मलबे में बही कारें (फोटो सोर्स- Local Resident)

सूचना मिलते ही डाकपत्थर से अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. जहां प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कार में एक युवक और दो युवतियां सवार थीं. रातभर चले सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर एक युवती घायल अवस्था में मिली. जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया.

इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने घायल युवती को पुलिस के सुपुर्द किया. वहीं, तलाशी के दौरान कार सवार युवक और युवती का शव बरामद हुआ. दोनों शवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. बरसाती नाले का बहाव इतना तेज था कि कारों को बहा ले गया. जिसमें दो जानें चली गई.

घटना में मौत-

अक्षय पुत्र मुकेश (उम्र 20 वर्ष), निवासी- जयपुर, राजस्थान युवती, निवासी- जयपुर, राजस्थान

घटना में घायल-

सहज पुत्री गुलशन बवेजा

रातभर अंधेरे और तेज बहाव में चलता रहा रेस्क्यू: देहरादून के कंडोली क्षेत्र में हादसा उस वक्त हुआ, जब बारिश का पानी अचानक तेज बहाव में बदल गया. एसडीआरएफ के जवानों ने रात के अंधेरे और खराब मौसम के बावजूद सर्चिंग जारी रखी. बहाव की तीव्रता के कारण घटनास्थल और आसपास का इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ था. इसके बावजूद टीम ने आसपास के क्षेत्र में भी लगातार तलाश की और घायल युवती को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की.

टिहरी में उफान पर नाला (फोटो सोर्स- Local Resident)

उत्तरकाशी के पापड़गाड़ में अचानक आया सैलाब, निगरानी में यूजेवीएनएल की परियोजनाएं: उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील क्षेत्र में भी बारिश के कारण प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है. जहां पापड़गाड़ में सैलाब आने की सूचना के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर आ गए. स्थिति को देखते हुए यूजेवीएनएल की मनेरी, जोशियाड़ा और धरासू परियोजनाओं को भी सतर्क रखा गया है.

वहीं, तहसीलदार भटवाड़ी, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व उपनिरीक्षक को स्थिति की जानकारी दी गई. संबंधित टीमें मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल, पापड़गाड़ की स्थिति सामान्य बताई गई है, लेकिन नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है.

मसूरी-देहरादून मार्ग पर भू-धंसाव: भारी बारिश का असर देहरादून-मसूरी मार्ग पर भी साफ दिखाई दिया. मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पानीवाले बैंड के पास भू-धंसाव होने से सड़क यातायात के लिए बंद हो गई. आवाजाही थमने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने मौके पर जेसीबी मशीन भेजी और मलबा हटाने का काम शुरू किया.

मलबा हटाती जेसीबी मशीनें (फोटो सोर्स- Police)

लोनिवि के अपर सहायक अभियंता प्रदीप सिंह शाही की मानें तो मौके पर रोड कटिंग और हिल साइड कटिंग का काम भी चल रहा है. विभाग की टीम लगातार मार्ग खोलने में जुटी है. पहाड़ी मार्गों पर बारिश के दौरान भूस्खलन और भू-धंसाव का खतरा लगातार बना हुआ है. ऐसे में यात्रियों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.

टिहरी में मटियाली नगुण में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 34 बंद: वहीं, टिहरी में बारिश होने से मटियाली नगुण (चिन्यालीसौड़ से पहले) भूस्खलन होने से चंबा-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 34) बंद हो गया. दूसरी तरफ स्टेट हाईवे 77 गुजराडा–रानीपोखरी मार्ग पर भी अवरुद्ध हो गया. उधर, चमियाला-बूढ़ाकेदार मार्ग पर चानी गदेरा बारिश के चलते उफान पर है.

चेतावनी रेखा के करीब गंगा, निचली बस्तियों में अलर्ट: ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है. जिसके चलते गंगा 338.80 मीटर पर बह रही है. जो चेतावनी रेखा के बेहद करीब पहुंच गई. ऐसे में चंद्रभागा और मायाकुंड जैसी निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है.

तटीय इलाकों और स्नान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें निगरानी में तैनात हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से उफनती गंगा एवं अन्य नदी-नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है. इसके अलावा बारिश के चलते शहर के कई आंतरिक मार्गों पर जलभराव हुआ. जबकि, पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ.

उफान पर नदी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पिथौरागढ़ जिले में कई सड़कें बंद: पिथौरागढ़ जिले में सोमवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से जिले की पिथौरागढ़-घाट एनएच समेत 17 सड़कों पर यातायात ठप हो गई. 400 से ज्यादा वाहन हाइवे में फंस गए. मंगलवार सुबह पिथौरागढ़-घाट सड़क पर मुन्ना बैंड में भारी मलबा आ गया. इसके चलते पिथौरागढ़ से मैदान को जा रहे वाहन और मैदान से पिथौरागढ़ आ रहे वाहन फंस गए.

दोनों ओर 200 से ज्यादा टैक्सी, बसें और ट्रक समेत अन्य वाहन फंस गए. लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है. लैंडस्लाइड के कारण दो स्टेट हाइवे थल-मुनस्यारी और थल-ओगला भी बंद हो गई. वहीं, देर शाम को पिथौरागढ़ घाट सड़क खुल गई है. मलघाट में मलबा आने से चीन सीमा को जाने वाली धारचूला-तवाघाट और तवाघाट-गुंजी बॉर्डर रोड भी बंद है. इससे सीमा की तीनों घाटियों का संपर्क कटा हुआ है. बीआरओ की ओर से सड़क खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं.

अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में 2 सितंबर को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद: बारिश और अतिवृष्टि के मद्देनजर अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में 2 सितंबर को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है. अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं.

बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो सोर्स- X@mcdehradun)

प्रशासन ने 2 सितंबर को जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही ऐसे सभी निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं. जिनमें भू-कटाव या खुदाई हो रही है. संवेदनशील और प्रमुख मार्गों पर जेसीबी मशीनें तैयार रखने एवं मलबा आने पर तत्काल सड़क खोलने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और एंबुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है.

मौसम अभी भी साफ नहीं, आने वाले घंटों में भी खतरा बरकरार: उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक, देहरादून क्षेत्र में 1 सितंबर को गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है. जबकि, 2 सितंबर को भी मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसके अलावा तमाम टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोडा, चमोली, पौडी, बागेश्वर, पिथौरागढ, चंपावत, नैनीताल जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

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