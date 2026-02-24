ETV Bharat / bharat

इलाज की उम्मीद लेकर उड़ा था विमान, चतरा में बना मौत का मंजर, 7 की दर्दनाक मौत

अरबाज आलम

चतरा: झारखंड के चतरा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया. जिसमें सभी सात लोगों की मौत हो गई है. विमान में मरीज, दो परिजन, दो डॉक्टर और दो पायलट सवार थे. यह हादसा चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के कासियातु अंतर्गत करमटांड जंगल में हुआ है. प्लेन क्रैश की सूचना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से मौके पर पहुंची जिला प्रशासन नें बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया गया है. अभियान के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने प्लेन से सातों शव बरामद कर लिया है. जिसमें एक महिला समेत छह पुरुष शामिल है.

जानकारी देते चश्मदीद (ईटीवी भारत)

सुरक्षाकर्मियों ने घटनास्थल को की घेराबंदी

पुलिस ने एहतियातन घटना स्थल व आसपास के इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि घटना के हर संभावित पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा सके. मौके पर चतरा की डीसी कीर्ति श्री जी, एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार व सिमरिया एसडीओ महेश्वरी यादव समेत 6 से ज्यादा बीडीओ-सीओ के अलावे कई थानो की पुलिस व पारा मिलिट्री फोर्स के जवान कैंप कर रहे हैं. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्घटनाग्रस्त प्लेन से मृतकों के शव को भी निकालकर पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल चतरा भेजा दिया है.

जानकारी के अनुसार रेड बर्ड एविएशन कंपनी का यह विमान रांची से दिल्ली जाने के लिए उड़ा था. इसी क्रम में क्रम में चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड़ जंगल के पास उसका अचानक एअर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से शाम साढ़े सात बजे संपर्क टूट गया और प्लेन अनियंत्रित होकर क्रैश कर गया. परिजनों के अनुसार विमान में कुल सात लोग सवार थे. विमान से संपर्क टूटने के तुरंत बाद विमानन अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया. जिसके बाद लापता विमान की लोकेशन का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ पंकज ने की मौत की पुष्टी

संबंधित एजेंसियां रडार डेटा और अंतिम ज्ञात लोकेशन के आधार पर विमान को ढूंढने में लग गई. सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की पुष्टि या राहत कार्य में तेजी लाई जा सके. एयर एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ पंकज ने प्लेन से सात लोगों के शव मिलने की पुष्टि की है.