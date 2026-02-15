ETV Bharat / bharat

पलवल के छांयसा गांव में हेपेटाइटिस ने बरपाया कहर, 7 लोगों की मौत, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की ए़डवाइज़री

हरियाणा के पलवल में हथीन के छांयसा गांव में हेपेटाइटिस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है.

Seven people died of hepatitis in Chhaysa village of Hathin Palwal
पलवल के छांयसा गांव में हेपेटाइटिस ने बरपाया कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 15, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 9:04 PM IST

पलवल : हरियाणा के पलवल के हथीन के छांयसा गांव में हेपेटाइटिस कहर बरपा रहा है. बीमारी के चलते गांव में 7 लोगों की मौत हो गई है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाजरी जारी की है.

7 लोगों की मौत : पलवल नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. सतेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि छांयसा गांव में 11 साल के हुफैज, 14 साल की सारिका, 16 साल की हुमा, 20 साल के दिलशाद, 42 साल के शमसुद्दीन, 67 साल की जमीला, 8 साल की पायल की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि हुफैज, शमसुद्दीन, जमीला, दिलशाद की मौत हेपेटाइटिस की वजह से हुई है. अन्य लोगों की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. गांव में बीमारी फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है. घरों में जाकर खून के सैंपल लिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि टीम द्वारा 31 घरों के पानी के सैंपल लिए गए है.

पलवल के छांयसा गांव में हेपेटाइटिस ने बरपाया कहर (Etv Bharat)

हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी एडवाइजरी : उन्होंने बताया कि जांच में भी कई घरों में गंदा पानी मिला है. जांच रिपोर्ट में छह घरों के पानी में बैक्टीरिया मिला. गांव के पांच पानी के सोर्स में भी बैक्टीरिया कन्फर्म हुआ है. जांच में गांव के पानी में क्लोरीन की कमी भी सामने आई है. हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने गांव वालों को साफ पानी पीने की सलाह दी है. गांव में एक टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया है और संभावित मरीजों को इलाज के लिए जिला सिविल अस्पताल भेजा गया है. सिविल सर्जन ने एडवाइजारी जारी करते हुए कहा है कि लोगों को चाहिए कि वे खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोएं. शौच के बाद हाथों को अवश्य साफ करें. पानी को उबालकर पिएं. पीने के पानी को साफ जगह पर स्टोर करें. सफाई का विशेष ध्यान रखें. साथ ही अगर बुखार आता है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें.

