तेलंगाना: संगारेड्डी में दो हादसों में 7 लोगों की मौत, पांच कर्नाटक के मजदूर
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल में टैंकर ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 11 महिलाएं सवार थीं.
Published : August 11, 2026 at 10:07 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मंगलवार को अलग-अलग दो हादसों में सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पांच कर्नाटक के खेतिहर मजदूर शामिल हैं, जबकि दो अन्य तेलंगाना के हैं.
पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को जहीराबाद मंडल के चिरागपल्ली पुलिस थाने की सीमा में एक सड़क हादसे में चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा तब हुआ जब एक टैंकर ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 11 महिलाएं सवार थीं. ये सभी पड़ोसी राज्य कर्नाटक के बीदर जिले की खेतिहर मजदूर थीं. अधिकारी ने कहा, "इस हादसे में ऑटो-ड्राइवर और चार महिलाओं की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए."
पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित काम करने के बाद कर्नाटक में अपने घर लौट रहे थे. उन्होंने कहा कि घायलों को जहीराबाद और संगारेड्डी के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. आगे की जांच जारी है.
बेकाबू कार डिवाइडर पार करके वाहनों से टकराई
दूसरा हादसा कोहिर मंडल में वेंकटपुर जंक्शन के पास हुआ. जब एक कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर पार करके सामने से आ रहे वाहनों से टकरा गई, जिससे चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. दोनों तेलंगाना के रहने वाले थे.
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