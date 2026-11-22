गुजरात के कच्छ में उत्तराखंड का सैनिक परिवार हादसे का शिकार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत
गुजरात के कच्छ में उत्तराखंड के सैनिक परिवार एक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 12:59 PM IST
देहरादून/ कच्छ: गुजरात के कच्छ में 21 नवंबर की रात खावड़ा-भुज हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट में एक आर्मी परिवार के सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. परिवार अपनी कार से खावड़ा से भुज जा रहा थे, तभी कार सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. जानकारी के मुताबिक, यह आर्मी परिवार दिवाली की छुट्टियों में उत्तराखंड से कच्छ आया था. प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मदद का ऐलान किया है.
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड का एक आर्मी परिवार घूमने के लिए कच्छ आया था. शनिवार को वे कच्छ का रण घूमकर भुज लौट रहे थे, तभी खावड़ा-भुज हाईवे पर उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से तबाह हो गई. हादसे में तीन बच्चों, दो महिलाओं और दो पुरुषों समेत कुल सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पति-पत्नी और उनकी 3 महीने की बच्ची शामिल हैं. हालांकि परिवार की कार पर लगी नंबर प्लेट टूटी हुई है. जिसमें सिर्फ UK07 लिखा नजर आ रहा है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार देहरादून का रहने वाला हो सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.
गुजरात के कच्छ में हुई हृदयविदारक दुर्घटना में कई लोगों के असमय काल-कवलित होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को संबल एवं धैर्य प्रदान करें। ॐ शांति !— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 22, 2026
हादसे की खबर मिलते ही आस-पास के लोगों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भुज के जीके जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक परिवार आर्मी में सेवारत है. घटना की खबर मिलते ही आर्मी के अधिकारी तुरंत जीके जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए. हादसे के बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Kutch, Gujarat. My condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
कच्छ वेस्ट पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक, शनिवार रात 10 बजे जब यह हादसा हुआ, तब परिवार कच्छ का रण घूमकर भुज लौट रहा था.
गुजरात के कच्छ में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 22, 2026
हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया और लिखा,
'कच्छ में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी. घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे'.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने लिखा,
'गुजरात के कच्छ में हुई हृदयविदारक दुर्घटना में कई लोगों के असमय काल-कवलित होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को संबल एवं धैर्य प्रदान करें'.
मृतकों की पहचान
- सौरव सिंह जसपाल सिंह नेगी (उम्र 32 साल)
- सविता सौरव सिंह नेगी
- सिविका सौरव सिंह नेगी (उम्र 3 महीने)
- रिंकी नितिन गुसाईं
- वामिका नितिन गुसाईं
- राजेश सिंह रावत
- रक्षिता राजेश रावत (उम्र 7 साल)
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