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गुजरात के कच्छ में उत्तराखंड का सैनिक परिवार हादसे का शिकार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत

गुजरात के कच्छ में उत्तराखंड का सैनिक परिवार हादसे का शिकार ( PHOTO-PTI )

देहरादून/ कच्छ: गुजरात के कच्छ में 21 नवंबर की रात खावड़ा-भुज हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट में एक आर्मी परिवार के सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. परिवार अपनी कार से खावड़ा से भुज जा रहा थे, तभी कार सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. जानकारी के मुताबिक, यह आर्मी परिवार दिवाली की छुट्टियों में उत्तराखंड से कच्छ आया था. प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मदद का ऐलान किया है.

जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड का एक आर्मी परिवार घूमने के लिए कच्छ आया था. शनिवार को वे कच्छ का रण घूमकर भुज लौट रहे थे, तभी खावड़ा-भुज हाईवे पर उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से तबाह हो गई. हादसे में तीन बच्चों, दो महिलाओं और दो पुरुषों समेत कुल सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पति-पत्नी और उनकी 3 महीने की बच्ची शामिल हैं. हालांकि परिवार की कार पर लगी नंबर प्लेट टूटी हुई है. जिसमें सिर्फ UK07 लिखा नजर आ रहा है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार देहरादून का रहने वाला हो सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.