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केरल : वायनाड में शिगेला के सात और मामलों की पुष्टि, अब तक 16 बच्चों में संक्रमण

केरल के वायनाड में शिगेला के सात नए मामले आने के साथ ही इससे अब तक 16 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

Seven more Shigella cases confirmed in Wayanad
वायनाड में शिगेला के सात और मामलों की पुष्टि (प्रतीकात्मक फोटो- INAS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 4:10 PM IST

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वायनाड (केरल): केरल के वायनाड जिले में सात और लोगों में शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की संख्या 16 हो गई है.

इस बारे में जिला चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ) डॉ. के.टी. रेखा ने कहा कि जिले में महामारी की निगरानी, ​​बचाव के उपाय और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित सभी 16 बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति अभी ठीक है.

उन्होंने सलाह दी कि जिन बच्चों में संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें दूसरों के संपर्क में सावधानी बरतनी चाहिए और कम से कम लोगों से मिलना चाहिए. साथ ही इस बीमारी को बच्चों से दूसरों और वयस्कों में फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जानी चाहिए.

डॉ. रेखा ने कहा कि अगर नए लक्षण दिखें तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों को बताना चाहिए और पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज कराना चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से खुद से दवा नहीं लेने की भी सलाह दी.

डीएमओ ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और बचाव के तरीकों का सख्ती से पालन करना चाहिए. उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने और अपने आस-पास के माहौल के अलावा खाने-पीने की चीजों की सफाई भी सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया.

केरल के अलग-अलग जिलों में शिगेला बैक्टीरिया की पुष्टि होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था.

अधिकारियों ने लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने को कहा है क्योंकि यह तेजी से फैलने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है जो खराब पानी, खराब खाने और शारीरिक संपर्क से फैलता है.

डायरिया, बुखार, पेट में तेज दर्द, और मल में खून और मवाद आना शिगेला के मुख्य लक्षण हैं. जैसे ही लक्षण दिखें, खुद से दवा लेने से बचना चाहिए और सही मेडिकल मदद लेनी चाहिए.

शिगेला क्या है- यह बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो पाचन तंत्र पर हमला करता है. यह बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है जो बड़ी आंत पर असर डालती है और बहुत तेजी से फैलती है.

यह बीमारी ज़्यादातर गंदे पानी और खाने से फैलती है. अगर समय पर सही बचाव और इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर हो सकती है जिससे मौत भी हो सकती है.

पांच साल से कम उम्र के बच्चों को शिगेला बैक्टीरिया तेजी से होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है. स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यह बीमारी आंगनवाड़ी, स्कूल और चाइल्डकेयर सेंटर से तेजी से फैल सकती है, और जिन बच्चों में लक्षण हैं, उन्हें जितना हो सके दूसरों से कम मिलना-जुलना चाहिए.

बीमारी को बच्चों से दूसरों और बड़ों में फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी और बचाव के तरीके अपनाने चाहिए. अगर नए लक्षण दिखें, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तुरंत बताना चाहिए, और पास के स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल इलाज करवाना चाहिए.

जिला चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ) ने फिर कहा कि लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी अलर्ट गाइडलाइंस और बचाव के तरीकों का सख्ती से पालन करना चाहिए. व्यक्तिगत, खाने-पीने और पर्यावरण स्वच्छता में कोई कमी न हो, लक्षण दिखने पर तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल केयर लेनी चाहिए और खुद से दवा लेने से बचना चाहिए. जो लोग सफर के दौरान सेफ खाना और पानी पीते हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा कम होगा.

राज्य में फैलने वाली बीमारियों का खतरा है. कल, वायरल बुखार के कारण 13,025 लोगों ने अस्पतालों में इलाज करवाया. वहीं कल ही डेंगू से एक और लेप्टोस्पाइरोसिस से एक मौत की खबर आई है. इसके अलावा कल 134 लोगों में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई. राज्य में शिगेला फैलने के आंकड़े भी चिंताजनक हैं. इस महीने अब तक 38 लोगों में शिगेला की पुष्टि हो चुकी है. छह महीने के अंदर शिगेला से दो मौतें हुई हैं. मलप्पुरम में 2,495 लोगों ने वायरल बुखार के लिए अस्पतालों में इलाज करवाया. बुधवार को 72 लोगों में डेंगू, 13 में लेप्टोस्पायरोसिस, चार में मलेरिया और सात लोगों में शिगेला की पुष्टि हुई. मंगलवार को 10 लोगों में शिगेला की पुष्टि हुई. इस बीच, कोझिकोड में निपाह से संक्रमित 43 साल के व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. मरीज का आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें- केरल: शिगेला फैलने से वायनाड में हाई अलर्ट, सैकड़ों लोग इलाज के लिए मजबूर

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