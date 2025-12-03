ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद, 2 जवान जख्मी

मुठभेड़ बीजापुर और दंतेवाड़ा के बार्डर एरिया में जारी है. मौके पर अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 5:40 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 6:16 PM IST

बीजापुर: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अबतक 12 नक्सली मारे गए हैं. इस मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद हुए हैं. 2 जख्मी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जख्मी दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला की सीमा क्षेत्र के पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में नक्सल विरोधी अभियान जारी है. अब तक 12 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ स्थल से SLR राइफलें, 303 राइफलें और अन्य हथियार-गोलाबारूद बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, 2 जवान जख्मी हुए हैं.

मुठभेड़ में अबतक 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. हमारे डीआरजी के 3 जवान भी इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं. 2 जवान जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है. मौके पर अभी भी मुठभेड़ जारी है. अतिरिक्त फोर्स मौके के लिए रवाना किया गया है. मारे गए माओवादियों की पहचान करना बाकी है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद पूरी डिटेल साझा की जाएगी: सुंदरराज पी. बस्तर आईजी.

सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी

पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिला बीजापुर–दंतेवाड़ा अंतरजिला सीमा क्षेत्र के पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में आज सुबह 9 बजे से DRG दंतेवाड़ा–बीजापुर, STF और CoBRA, CRPF की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है. इस अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह 9 बजे से लगातार रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा निर्णायक एवं आक्रामक कार्रवाई जारी है.

बस्तर आईजी ने दी जानकारी

बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक 12 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ स्थल से SLR राइफलें, 303 राइफलें और अन्य हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए गए हैं. माओवादियों के शवों की पहचान अभी बाकी है.

एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी बातें

  • एनकाउंटर में 12 माओवादी मारे गए हैं.
  • नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में DRG बीजापुर के 3 जवान शहीद हुए.
  • पहले शहीद जवान का नाम मोनू वडाड़ी है जो प्रधान आरक्षक के पद पर DRG बीजापुर में तैनात थे.
  • दूसरे शहीद जवान का नाम दुकारू गोंडे है जो आरक्षक के पद पर DRG बीजापुर में पदस्थ थे.

जख्मी जवान का नाम सोमदेव यादव

इस मुठभेड़ में DRG बीजापुर के एक अन्य जवान सोमदेव यादव जख्मी हुए हैं. जख्मी जवान को प्राथमिक उपचार प्रदान कर दिया गया है और वे खतरे से बाहर है. जवान के बेहतर उपचार हेतु उपयुक्त व्यवस्था की गई है. बीजापुर एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि ''वर्तमान में क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट टीमें भेजी गई है. फोर्स की बल संख्या पर्याप्त है तथा क्षेत्र को कॉर्डन कर सर्चिंग जारी है. वहीं बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि ''चूंकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी''.

साल 2024 में हुए बड़े एनकाउंटर

22 नवंबर 2024: सुकमा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है. मारा गया कमांडर लंबे वक्त से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक कमांडर 60 से लेकर 80 जवानों की शहादत में शामिल था.

16 नवंबर 2024: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सली ढेर हुए. मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर के बार्डर एरिया में हुआ. मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई. सुरक्षाबलों की टीम ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी.

04 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुठभेड़ में जवानों ने 38 नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में ढेर कर दिया. एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बार्डर एरिया में थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच हुई. अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में माओवादियों को तगड़ा झटका जवानों ने दिया. एनकाउंटर को डीआरजी और एसटीएफ की टीम शामिल रही.

03 सितंबर 2024: दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.

02 जुलाई 2024: नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया.

15 जून 2024: अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 माओवादी मारे गए. ड्यूटी के दौरान 1 जवान की भी जान चली गई जबकी 2 जवान जख्मी हुए.

07 जुलाई 2024: फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीएलजीए के 6 माओवादी नारायणपुर में ढेर हुए. मारे गए माओवादियों पर कुल 38 लाख का इनाम शासन ने रखा था.

23 मई 2024: नक्सल प्रभावित नारायपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में हुई मुठभेड़ में 8 हार्डकोर नक्सली मारे गए.

10 मई 2024: बीजापुर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाकर्मियों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. 12 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. मुठभेड़ गंगालूर थाना इलाके के पीडिया गांव के पास हुई.

30 अप्रैल 2024: नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके में हुए मुठभेड़ में 9 हार्डकोर नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल रही. बस्तर आई सुंदरराज पी के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 6 बजे अबूझमाड़ के टेकमेटा और काकुर गांव के जंगलों में हुई. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है.

16 अप्रैल 2024: कांकेर में जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया. मारे गए माओवादियों में कई इनामी नक्सली शामिल थे.

02 अप्रैल 2024: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में फोर्स ने 13 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर बीजापुर के लेंड्रा गांव के जंगल में हुई.

27 मार्च 2024: बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 6 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया. बस्तर आई जी के मुताबिक एनकाउंटर बासागुड़ा थाना इलाके के चिकुरभट्टी और पुसबका गांव के जंगलों में हुई.

27.02.2024: बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सली IED प्लांट कर रहे थे. मौके पर पहुंचे जवानों ने 4 माओवादियों को मार गिराया.

03.02.2024: नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 माओवादियों को मार गिराया.

