आदि वाणी में सात और आदिवासी भाषाएं शामिल की जाएंगी, सरकार के इस कदम की हुई तारीफ
आदि वाणी में महाराष्ट्र और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय लोगों की सात और भाषाओं को शामिल करने की योजना है.
Published : January 30, 2026 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी जनजातीय सशक्तीकरण और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए अपने प्रयास को जारी रखा है. दूसरे चरण में आदि वाणी में सात और आदिवासी भाषाएं शामिल की जाएंगी.
मंत्रालय की एआई-संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद मंच आदि वाणी में महाराष्ट्र और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय लोगों की सात और भाषाओं को शामिल करने की योजना है. मंत्रालय दूसरे चरण में देश के अलग-अलग हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाने वाली इन भाषाओं को शामिल करेगा.
खास बात यह है कि अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली 461 आदिवासी भाषाएं हैं. साथ ही 71 खास आदिवासी मातृभाषाएं भी हैं. 81 भाषाओं को कमजोर श्रेणी (वल्नरेबल कैटेगरी) में रखा गया है, जबकि 42 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय (क्रिटिकली एंडेंजर्ड) माना गया है. अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और पीढ़ियों के बीच हस्तांतरण में कमी के कारण कई भाषाओं के खत्म होने का खतरा है.
यह पहल पूरे भारत में आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों को सुरक्षित रखने, बढ़ाने और फिर से जिंदा करने के लिए नवीनतम एआई टेक्नोलॉजी को सामुदाय पर आधारित रणनीति के साथ मिलाती है.
आदि वाणी की वर्तमान स्थिति
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि, आदि वाणी ऐप AI-पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पहले से ही एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टल पर उपलब्ध है. जबकि iOS वर्जन विकास के चरण में है. अभी, ऐप और वेब पोर्टल छत्तीसगढ़ से गोंडी, झारखंड से मुंडारी, मध्य प्रदेश से भीली और ओडिशा से संताली को सपोर्ट करता है. इसमें कहा गया है कि ओडिशा की कुई और मेघालय की गारो भाषाएं विकास के चरण में हैं.
इस मंच को पिछले साल 1 सितंबर को यहां जनजातीय गौरव वर्ष (जेजेजीवी) के समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके द्वारा लॉन्च किया गया था. इसके बाद मंत्री ने आदिवासी भाषाओं और उनके बचाव के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, इसमें आदिवासी भाषाओं की पहचान बनी रहेगी.
आगे का रोडमैप
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि, परियोजना के दूसरे चरण में, आदि वाणी में सात भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित सात भाषाओं में महाराष्ट्र से कातकरी, आंध्र प्रदेश से कोया, त्रिपुरा से कोकबोरोक, कर्नाटक से बेट्टा कुरुबा, मणिपुर से थोडू कुकी और तंगखुल, और गुजरात से चोडरी को शामिल किया गया है.
वहीं, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित समुदायों के भाषा विशेषज्ञों की मदद से जनजातीय भाषाओं में वाक्यों के अलग-अलग सेट के साथ नियमित परीक्षण किया जा रहा है. डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए खास प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही ऐप में एम्बेड हैं, जबकि CERT-एम्पेनल्ड थर्ड-पार्टी एजेंसियों के जरिए सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है.
आदि वाणी की खास बातें
मंत्रालय के मुताबिक, यह हिंदी, इंग्लिश और आदिवासी भाषाओं में टेक्स्ट और भाषण का रियल-टाइम ट्रांसलेशन करने में मदद करता है. ऐसा कहा गया है कि, इस ऐप का इस्तेमाल सिकल सेल बीमारी पर डॉक्यूमेंटेशन और जाने-माने लोगों और विचारकों के भाषण जैसे एजुकेशनल और गवर्नेंस मटीरियल को लोकल आदिवासी भाषाओं में फैलाने के लिए अनुवाद करने के लिए किया जा रहा है.
आदि वाणी पर क्या कहते हैं जानकार?
ईटीवी भारत से बात करते हुए, आदिवासी अधिकार विशेषज्ञ डॉ. बिक्रांत तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि, जमीनी स्तर से यह कदम सार्थक और व्यावहारिक दोनों लगता है.
उन्होंने कहा कि, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जिन गांवों में हम काम करते हैं, वहां भाषा अक्सर आदिवासी समुदायों और उनकी सेवा करने वाली प्रणालियों के बीच पहली बाधा होती है. चाहे वह सिकल सेल रोग के बारे में बताने वाला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, शिक्षण सामग्री साझा करने वाला शिक्षक हो, या कोई सरकारी योजना शुरू की जा रही हो, संदेश अक्सर दिल तक पहुंचने से पहले खो जाता है.
उन्होंने आगे कहा कि, जब जानकारी एक परिचित आदिवासी भाषा में आती है, तो लोग अलग तरह से सुनते हैं. वे जुड़ते हैं, वे सवाल पूछते हैं, और वे आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हैं.
उन्होंने कहा कि कातकरी और कोकबोरोक जैसी अधिक जनजातीय भाषाओं को शामिल करने के लिए आदिवाणी का विस्तार केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, यह सम्मान की ओर एक कदम है. यह समुदायों को बताता है कि उनकी भाषा मायने रखती है, उनकी पहचान मायने रखती है और उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विकास तक पहुंचने के लिए जो हैं उसे छोड़ दें.
जनजातीय विशेषज्ञ ने आगे कहा कि, हम सबको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रयास समुदाय के नेतृत्व वाला रहे. स्थानीय वक्ताओं, शिक्षकों और युवाओं को अनुवादों को मान्य करने और सामग्री को आकार देने में शामिल किया जाना चाहिए. इससे आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि बोलियां और सांस्कृतिक संदर्भ कमजोर न हों.
