ETV Bharat / bharat

गरियाबंद में सात नक्सलियों का सरेंडर, खूंखार नक्सली सुनील ने भी डाले हथियार, फोर्स को बड़ी सफलता

हरियाणा का रहने वाला सुनील बीते कई साल से इस इलाके में पुलिस के लिए काफी चुनौती बना हुआ था. उदंती एरिया कमेटी बस्तर और ओडिशा को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी जिसमें मौजूद सभी नक्सलियों ने आज हथियार डाल दिए हैं. यह पुलिस के लिए काफी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. धमतरी गरियाबंद और नुआपाड़ा ओडिशा के तहत आने वाले कुल चार एरिया कमेटी में से सुनील के समर्पण के बाद जल्द ही और सफलताओं मिलने की उम्मीद जगी है- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

खूंखार नक्सली सुनील का सरेंडर: आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में खूंखार माओवादी सुनील शामिल है. सुनील हरियाणा का रहने वाला है. वह उदंती एरिया कमेटी का कमांडर था. अकेले सुनील पर 8 लाख का इनाम था.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों का आईजी ने किया स्वागत: सरेंडर करने वाले नक्सलियों का आईजी और एसपी ने स्वागत किया है. नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. आईजी ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली कुल 37 लाख के इनामी माओवादी हैं. इन्होंने हथियार के साथ सरेंडर किया है.

गरियाबंद जिले में उदंती एरिया कमेटी के सभी सात प्रमुख नक्सलियों ने आज हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. इस कमेटी के एरिया कमांडर हरियाणा निवासी सुनील सहित सचिव एरिना और अन्य वरिष्ठ कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 37 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सुनील पर अकेले 8 लाख रुपये का इनाम था.

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर और गरियाबंद में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है. महिला नक्सली जानसी के सरेंडर के बाद अब गरियाबंद में बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है. शुक्रवार 7 नवंबर को जिले के अम्लीपदर इलाके में कुल 7 माओवादियों ने हथियार डाले हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में नक्सल कमांडर सुनील सहित उनके दल के माओवादी हैं.

सरेंडर करने पर नक्सलियों को मिला उपहार (ETV BHARAT)

आईजी ने नक्सलियों से कहा "सरेंडर करें": आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा जंगलों में मौजूद नक्सलियों से मेरी अपील और चेतावनी दोनों है कि समर्पण करें अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार रहें.

समर्पित नक्सलियों ने बाकी नक्सलियों से अपना फोन नंबर जारी कर अपील की है कि स्थिति हथियार के साथ आंदोलन के अनुकूल नहीं है. सुसाइड जैसी स्थिति है, इसलिए समर्पण करके गरीबों के हक के लिए दूसरे तरीके से लड़ना होगा.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी: जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है. उनकी प्रोफाइल जानिए.

डिवीजनल कमेटी सदस्य सुनील उर्फ जगतार सिंह, 08 लाख रुपये का इनामी, इंसास रायफल के साथ किया सरेंडर

उदंती एरिया कमेटी सचिव अरीना टेकाम उर्फ सुगरो, 08 लाख रुपये का इनामी नक्सली, इंसास रायफल के साथ किया सरेंडर

उदंती एरिया कमेटी डिप्टी कमाण्डर विद्या उर्फ जमली, 05 लाख रुपये की इनामी , इंसास हथियार के साथ किया सरेंडर

एरिया कमेटी सदस्य लुदरो उर्फ अनिल, 05 लाख रुपये का इनामी, एसएलआर हथियार के साथ किया सरेंडर

एरिया कमेटी सदस्य नंदनी, 05 लाख रुपये की इनामी नक्सली, सिंगल शॉट हथियार के साथ किया सरेंडर

एरिया कमेटी सदस्य कांति, 05 लाख रुपये की इनामी, इंसास हथियार के साथ किया सरेंडर

पार्टी सदस्य मल्लेश, 01 लाख रुपये का इनामी, इंसास हथियार के साथ किया सरेंडर

आईजी अमरेश मिश्रा ने इस नक्सल सरेंडर को नक्सलवाद के खिलाफ मील का पत्थर बताया है. उन्होंने कहा कि नक्सलियों का यह सरेंडर जंगलों में छिपे नक्सलियों के लिए एक चेतावनी है. समर्पण करें, अन्यथा एनकाउंटर में मारे जाएंगे. हमारी अपील और चेतावनी दोनों है.

छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति हिंसा छोड़ने वालों को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो मुख्यधारा में लौटने का सशक्त प्रोत्साहन है- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

कैसे बनी सरेंडर की भूमिका?: आईजी अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह नक्सल सरेंडर की घटना अचानक नहीं हुई है. बीते महीने बस्तर में 210 नक्सलियों के सामूहिक समर्पण के महज एक दिन बाद, उदंती एरिया कमेटी के कमांडर सुनील ने 18 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर अपने साथियों से हथियार त्यागने की अपील की थी. पत्र में सुनील ने लिखा सशस्त्र संघर्ष अब आत्मघाती हो चुका है. फोर्स का दबाव बढ़ गया है, और हम क्रांति या अन्य क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से चला नहीं पा रहे. इस पत्र के बाद यह सरेंडर की भूमिका तैयार हुई.

उदंती कमेटी का सरेंडर बड़ी कामयाबी: उदंती एरिया कमेटी धमतरी, गरियाबंद और नुआपाड़ा (ओडिशा) डिवीजन का हिस्सा थी, जो बस्तर के घने जंगलों से ओडिशा को जोड़ने वाला नक्सलियों का प्रमुख रसद केंद्र था. यहां से कई बड़े हमले जैसे आईईडी विस्फोट और सुरक्षा बलों पर घात लगाए जाते थे. हाल ही में 2 नवंबर को ही पुलिस ने इसी कमेटी के विस्फोटक डंप (14 प्रेशर कुकर, वायर, पटाखे आदि) को बरामद किया था.

नक्सल कमांडर सुनील के बारे में जानकारी: सरेंडर करने वाला नक्सल कमांडर सुनील कई सालों से इस इलाके में सक्रिय था. वह हरियाणा का रहने वाला है. उसके साथ अन्य सदस्यों में एरिना (सचिव) सहित गोबरा, सीनापाली, एसडीके और सीतानदी एरिया के कैडर शामिल थे. इनके समर्पण से कमेटी पूरी तरह अब टूट चुकी है. पिछले नौ महीनों में गरियाबंद में 27 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जबकि 28 को एनकाउंटर में मार गिराया गया है.

यह त्योहारों के पावन मौके पर शांति का संदेश है. हम बाकी नक्सलियों से अपील करते हैं कि वे भी बेझिझक संपर्क करें- निखिल राखेचा, एसपी, गरियाबंद

सीएम साय ने किया ट्वीट: नक्सलियों के सरेंडर को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि यह शांति की नई रोशनी है. यह नक्सल सरेंडर नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे पूरे बस्तर क्षेत्र में विकास और शांति की नई लहर की उम्मीद जगी है.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों का क्राइम ग्राफ जानिए: जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है. उनका क्राइम ग्राफ इस प्रकार है.

मई 2018: ग्राम आमामोरा में जनदर्शन शिविर से पहले आईईडी ब्लास्ट, इस घटना में दो पुलिसकर्मी हुए थे शहीद

अगस्त 2021: ग्राम देवझरअमली में आईईडी ब्लास्ट की घटना

दिसम्बर 2021: ग्राम पीपलखूंटा के एनीकेट निर्माण कार्य में लगे गाडियों में आगजनी

02 जनवरी 2022: देवडोंगर के पहाड़ी में सीसी-देवजी की उपस्थिति में गरियाबंद पुलिस पार्टी पर फायरिंग की घटना

सितम्बर 2022: तेन्दूछापर के जंगल में मुठभेड में ये सभी नक्सली थे शामिल

मई 2023: ग्राम करलाझर के पास पहाड़ी में पुलिस के साथ मुठभेड में थे शामिल

जुलाई 2023: सीसी-गणेश, चलपति की उपस्थिति में ग्राम बेसराझर के पहाडी में मुठभेड़ में थे शामिल

अगस्त 2023 : पीपलखूंटा के उपर पहाड़ी में सीसी-गेणश, चलपति की उपस्थिति में मुठभेड़ में ये सभी नक्सली थे शामिल

फरवरी 2024: घुमरापदर के पहाड़ में सीसी-मनोज, गणेश उपस्थिति में मुठभेड़

मई 2024: गरीबा के पास मुठभेड में भी ये नक्सली थे शामिल

जनवरी 2025: काण्डसर मुठभेड़ में भी ये सभी नक्सली थे शामिल

मई 2025: मोतीपानी एनकाउंटर में भी ये नक्सली थे शामिल

छत्तीसगढ़ में नक्सल सरेंडर का ग्राफ (ETV BHARAT)

इस तरह गरियाबंद में सात खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बस्तर के बाद अब उदंती एरिया में नक्सलियों का यह सरेंडर लाल आतंक को बैकफुट पर धकेल चुका है. इससे नक्सलवाद की धार और कमजोर पड़ेगी.