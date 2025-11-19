ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में 7 दुर्दांत नक्सली ढेर, हिडमा के बाद टॉप माओवादी देवजी भी मारा गया !

आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए. मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं.

SEVEN MAOISTS KILLED
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
मारेडुमिली (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश एजेंसी के मारेडुमिली वन क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुई. बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए. मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं.

ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इनमें माओवादियों का शीर्ष नेता देवजी भी शामिल है. दूसरी ओर, सुरक्षा बल मारेडुमिली वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं. शवों को रामपचोदवरम क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है.

एपी इंटेलिजेंस के महानिदेशक महेश चंद्र लड्डा ने मारेडुमिली वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि मृतकों में श्रीकाकुलम का माओवादी जोगाराव उर्फ ​​टेक शंकर भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है. उन्होंने विजयवाड़ा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की. उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि बाकी माओवादी आत्मसमर्पण कर दें.

“माओवादी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे हैं. हमने कड़ी निगरानी स्थापित की है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. हमने 17 नवंबर को एक अभियान शुरू किया था. 18 तारीख की सुबह, अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में गोलीबारी हुई. केंद्रीय समिति के सदस्य हिडमा माडवी और 5 अन्य माओवादी मारे गए. दूसरी ओर, हमने एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में 50 लोगों को गिरफ्तार किया.

इनमें तीन विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य, 23 प्लाटून सदस्य, 5 संभागीय समिति के सदस्य और 19 क्षेत्र समिति के सदस्य शामिल हैं. हमने लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये गिरफ्तारियां कीं. हमने माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए. मंगलवार को मारेडुमिली मुठभेड़ के बाद कुछ माओवादी भाग गए. उन्हें पकड़ने के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं.

हिडमा की गोलीबारी में मौत: एडीजी ने कहा, "हमें हिडमा द्वारा पत्रकारों को पत्र लिखने की जानकारी नहीं है. हिडमा की मौत गोलीबारी में हुई. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि उसे पकड़े जाने के बाद मार दिया गया. हम माओवाद-मुक्त आंध्र प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं. हम जांच कर रहे हैं कि माओवादियों की योजना क्या है और वे कन्नूर में क्यों हैं. बहुत से लोग जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे. गिरफ़्तारियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हमले हो रहे हैं. इसी वजह से माओवादी वहां से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में वे पकड़े भी जा रहे हैं."

ये भी पढ़ें - आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में टॉप नक्सली कमांडर हिडमा समेत 6 ढेर

