ETV Bharat / bharat

बिहार में 7 विदेशी महिला एक्सपायर वीजा से दाखिल, गया एयरपोर्ट पर सख्ती

"बिना वीजा या एक्सपायर वीजा के साथ पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. पिछले तीन दिनों में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं. अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है." -अवधेश कुमार, प्रभारी निदेशक, गया एयरपोर्ट

इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की कार्रवाई: इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इन सभी यात्रियों को एक्सपायर वीजा के साथ पाए जाने के बाद गया एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई. इमिग्रेशन काउंटर पर छानबीन के दौरान यह मामला सामने आते ही कार्रवाई की गई. माना जा रहा है कि इन सभी को वापस थाईलैंड भेजा जाएगा या फिर वैकल्पिक कार्रवाई की जाएगी.

गया: बिहार में 7 विदेशी महिला एक्सपायर वीजा लेकर दाखिल हुई है. सभी को गया एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. एयरपोर्ट प्रभारी निदेशक के अनुसार मलेशिया के 5, सिंगापुर और थाईलैंड के दो यात्री हैं. सभी थाई एयर एशिया और थाई एयरवेज विमान से गया पहुंचे थे. इनके पास एक्सपायर वीजा है. सभी महिला यात्री को एयरपोर्ट में रोका गया है.

तीन दिन में 19 यात्रियों को रोका गया: पिछले तीन दिनों में 19 विदेशी यात्रियों को रोका जा चुका है. ये सभी या तो बिना वीजा या फिर एक्सपायर वीजा के साथ पहुंचे थे. 12 कंबोडियाई यात्रियों को बीते गुरुवार को रोक दिया गया था. ये सभी विशेष चार्टड विमान से कंबोडिया से गया एयरपोर्ट पहुंचे थे. उस चार्टर्ड विमान से डेढ़ सौ यात्री आए थे, जिसमें 12 के पास वैध वीजा नहीं था.

7 दिनों में वापस लौटना होगा: इन कंबोडियाई यात्रियों में सात महिलाएं और पांच बौद्ध भिक्षु थे. चार्टड विमान के उसी दिन वापसी को प्रस्थान कर जाने के बाद गया एयरपोर्ट प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कार्रवाई के तहत इन सभी को (टीएलपी) प्रदान किया है. टेंपरेरी लिविंग परमिट के तहत इन्हें 7 दिनों के भीतर वापस कंबोडिया लौटना होगा.

गया एयरपोर्ट (ETV Bharat)

2-2 लाख का जुर्माना: लगातार इस तरह के मामले आने के बाद गया एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है.जानकारी के अनुसार इन सभी के खिलाफ कम से कम 2-2 लाख का जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जा सकती है. संबंधित एयरलाइंस कंपनियों के माध्यम से यात्रियों से यह जुर्माना वसूला जाएगा.

पर्यटन सीजन शुरू: ऐसे मामले तब सामने आए जब भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि अंतरराष्ट्रीय स्थली बोधगया में पर्यटन सीजन शुरू हुआ है. दुनियाभर से विदेशियों का आगमन हो रहा है.

ये भी पढ़ें: 12 कंबोडियाई यात्रियों को गया एयरपोर्ट पर रोका गया, चार्टर्ड विमान से बिना वीजा के पहुंचे थे