बिना इंजन 6 किलोमीटर चलने के बाद सात ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवा बाधित
सात ट्रेन के डिब्बों के बिना इंजन के चलने के बाद पटरी से उतर जाने से बड़ा हादसा टल गया.
Published : November 2, 2026 at 1:19 PM IST
तिरुपत्तूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में जोलारपेट्टई जंक्शन पर रेलवे यार्ड से सात खाली रेलवे कोच बिना इंजन के लगभग छह किलोमीटर तक लुढ़क गए, जिसके बाद वे थमालेरी मुथुर के पास पटरी से उतर गए. इस वजह से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई. वहीं एक बड़ा हादसा टल गया.
इस घटना के बाद इमरजेंसी में कार्रवाई शुरू हो गई, और रेलवे अधिकारियों ने अधिकारियों को अलर्ट किया कि वे बेंगलुरु से जोलारपेट्टई आ रही ट्रेनों को अलग-अलग जगहों पर रोक दें ताकि टक्कर होने से बचा जा सके.
बताया जाता है कि जब ड्यूटी पर मौजूद गेटकीपर ने पटरी से उतरे डिब्बों की अजीब आवाज सुनी और तुरंत रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.
जानकारी के अनुसार, सात खाली कोच मरम्मत से जुड़े काम के लिए कोच मेंटेनेंस यार्ड में खड़े थे. खबर है कि डिब्बों को एक इंजन ने धक्का दिया था, लेकिन रेलवे स्टाफ ने उन्हें ठीक से सुरक्षित नहीं किया या कंट्रोल में नहीं किया, जिसके बाद वे अपने आप चलने लगे.
#WATCH | Tirupattur district, Tamil Nadu: Seven empty railway coaches without an engine, which were reportedly left unattended at the railway yard of Jolarpettai Junction, rolled away and travelled nearly 6 kilometres before derailing on the main railway track near Thamaleri Muthur. Using gas-cutting equipment, the connecting portions of the coaches were separated, and JCB machinery was deployed to push the coaches away from the railway tracks. Due to the incident, several trains operating between Bengaluru and Chennai were delayed.— ANI (@ANI) November 2, 2026
कोच रेलवे यार्ड की सीमा पार कर गए और लगभग छह किलोमीटर तक चले, फिर थमालेरी मुथुर के पास बेंगलुरु-जोलारपेट्टई मुख्य रेलवे रूट पर पटरी से उतर गए. अलर्ट के बाद, रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डिब्बों को मेन ट्रैक से हटाने के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन शुरू किया.
ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर, डिब्बों के कनेक्टिंग हिस्सों को अलग करने के लिए गैस-कटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, जबकि उन्हें रेलवे ट्रैक से दूर धकेलने के लिए जेसीबी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया.
इस घटना से बेंगलुरु-चेन्नई रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिससे उनकी तय सर्विस में देरी हुई और यात्रियों के आने-जाने में दिक्कत हुई.
जोलारपेट्टई रेलवे जंक्शन 16 रेलवे ट्रैक वाला एक महत्वपूर्ण रेलवे हब है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे यार्ड होने के लिए भी जाना जाता है.
इस घटना ने जोलारपेट्टई रेलवे यार्ड में सुरक्षा तरीकों, ऑपरेशनल जिम्मेदारियों और मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर मेंटेनेंस के काम के लिए खड़े कोच की सुरक्षा को लेकर. यात्रियों और आम लोगों ने घटना की विस्तृत में जांच और लापरवाही साबित होने पर सही कार्रवाई की मांग की है
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