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बिना इंजन 6 किलोमीटर चलने के बाद सात ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवा बाधित

पटरी से उतरे सात डिब्बे. ( ETV Bharat )

तिरुपत्तूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में जोलारपेट्टई जंक्शन पर रेलवे यार्ड से सात खाली रेलवे कोच बिना इंजन के लगभग छह किलोमीटर तक लुढ़क गए, जिसके बाद वे थमालेरी मुथुर के पास पटरी से उतर गए. इस वजह से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई. वहीं एक बड़ा हादसा टल गया.

इस घटना के बाद इमरजेंसी में कार्रवाई शुरू हो गई, और रेलवे अधिकारियों ने अधिकारियों को अलर्ट किया कि वे बेंगलुरु से जोलारपेट्टई आ रही ट्रेनों को अलग-अलग जगहों पर रोक दें ताकि टक्कर होने से बचा जा सके.

बताया जाता है कि जब ड्यूटी पर मौजूद गेटकीपर ने पटरी से उतरे डिब्बों की अजीब आवाज सुनी और तुरंत रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. जानकारी के अनुसार, सात खाली कोच मरम्मत से जुड़े काम के लिए कोच मेंटेनेंस यार्ड में खड़े थे. खबर है कि डिब्बों को एक इंजन ने धक्का दिया था, लेकिन रेलवे स्टाफ ने उन्हें ठीक से सुरक्षित नहीं किया या कंट्रोल में नहीं किया, जिसके बाद वे अपने आप चलने लगे. कोच रेलवे यार्ड की सीमा पार कर गए और लगभग छह किलोमीटर तक चले, फिर थमालेरी मुथुर के पास बेंगलुरु-जोलारपेट्टई मुख्य रेलवे रूट पर पटरी से उतर गए. अलर्ट के बाद, रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डिब्बों को मेन ट्रैक से हटाने के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन शुरू किया.