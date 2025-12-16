ETV Bharat / bharat

बोधगया में शुरू हुई सात दिवसीय काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा, 17वें ग्यालवा करमापा कर रहे अगुवाई

बोधि वृक्ष के नीचे विशेष अनुष्ठान: यह विशेष पूजा महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित की जा रही है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में यहां एकत्र होकर अनुष्ठान कर रहे हैं. पूजा की शुरुआत गर्भगृह में भगवान बुद्ध की आराधना से होती है.

मानवीय संकटों से मुक्ति की प्रार्थना (ETV Bharat)

17वें ग्यालवा करमापा की सहभागिता: तिब्बती बौद्ध परंपरा के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु 17वें ग्यालवा करमापा त्रिनले थाये दोरजे इस पवित्र अनुष्ठान में सहभागिता कर रहे हैं. उनकी उपस्थिति से पूजा की गरिमा और बढ़ गई है.

महाबोधि मंदिर में काग्यू मोनलम चेन्मो (ETV Bharat)

विश्व भर से जुटे बौद्ध श्रद्धालु: इस पूजा में दर्जनों देशों से हजारों बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणियां और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अमेरिका, वियतनाम सहित कई देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं. काग्यू वंश के प्रतिष्ठित लामा भी इस आयोजन का हिस्सा बने हुए हैं.

काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा का शुभारंभ (ETV Bharat)

मानवीय संकटों से मुक्ति की प्रार्थना: काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा में मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदाओं और संकटों से सभी जीवों की रक्षा की प्रार्थना की जाती है. यह पूजा भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पर होने से विशेष फलदायी मानी जाती है.

विश्व भर पहुंचे बौद्ध श्रद्धालु (ETV Bharat)

प्रतिदिन तिब्बती ग्रंथों का पाठ: पूजा के दौरान प्रतिदिन तिब्बती बौद्ध धर्म ग्रंथों का विशेष पाठ किया जाता है. यह अनुष्ठान विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

सात दिवसीय काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा (ETV Bharat)

पुरानी परंपरा का निर्वहन: बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार, यह पूजा पुरानी परंपरा से भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पर की जा रही है. विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबी इसमें शामिल होकर समस्त जीवों के कल्याण और शांति की कामना कर रहे हैं.

महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे पूजा (ETV Bharat)

"मानवीय कारणों से उत्पन्न संकटों से रक्षा के लिए काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा होती है. यह पूजा भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पर पुरानी परंपरा से चल रही है. काग्यू मोनलम चेन्मो पूजा समस्त जीवों के कल्याण के लिए की जाती है. विश्व में शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए विशेष फलदायी इस पूजा में दर्जनों देशों के बौद्ध धर्मावलंबी शामिल हो रहे हैं."-बौद्ध भिक्षु

