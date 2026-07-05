आंध्र प्रदेश: चक्रवात के कारण समुद्र में सात मछुआरे लापता, चलाया सर्च ऑपरेशन
इस महीने की 1 तारीख को समुद्र में मछली पकड़ने गए थे. कोस्ट गार्ड, नेवी, मरीन पुलिस लापता मछुआरों को ढ़ंढने के लिए अभियान चलाया.
Published : July 5, 2026 at 9:12 AM IST
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण समुद्र में सात मछुआरों के लापता होने का बड़ा मामला सामने आया है. आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री किंजरापु अचन्नाइडु ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया. वहीं, कोस्ट गार्ड, नेवी, मरीन पुलिस लापता मछुआरों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया.
विशाखापत्तनम फिशिंग पोर्ट से मछली पकड़ने गए सात मछुआरे साइक्लोन की वजह से समुद्र में लापता हो गए. उनकी पहचान विजयनगरम जिले के भोगापुरम मंडल के मुक्कम के अप्पलाराजू, के. चिन्नाय्या, चिन्ना, गरगय्या और सीथोडू, विशाखापत्तनम जिले के भीमिली मंडल के पेडानागमय्यापलेनी के बंदिया और विशाखापत्तनम के चिन्नाम्मोरू के तौर पर हुई है. वे इस महीने की 1 तारीख को विशाखापत्तनम फिशिंग पोर्ट से एक नाव में मछली पकड़ने गए थे.
बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से समुद्र में लहरें उठ रही थीं. घरवालों ने उन्हें फोन करके इस बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वे शनिवार दोपहर तक किनारे पर पहुँच जाएँगे. लेकिन जब वे शनिवार शाम तक नहीं पहुँचे, तो घरवालों ने छह लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने बात नहीं की. उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि उनके साथ क्या हुआ है.
उन्होंने तुरंत कोस्ट और मरीन पुलिस को बताया. जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड, नेवी और मरीन पुलिस ने लापता मछुआरों की तलाश शुरू की. आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री किंजरापु अचन्नाइडु लापता मछुआरों की घटना के बारे में पूछा. इस बारे में उन्होंने कलेक्टर और एसपी से फोन पर बात की और पूरी जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया. अत्चन्नायडू ने भरोसा दिलाया कि सरकार मछुआरों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी.