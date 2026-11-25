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बंगाल की खाड़ी में 10 दिन से लापता काकीनाडा के 7 मछुआरे, सर्च ऑपरेशन तेज; बांग्लादेश-म्यांमार को भी अलर्ट

सांकेतिक फोटो ( canva )

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सुब्बमपेटा गांव के सात मछुआरे पिछले दस दिनों से गहरे समुद्र में लापता हैं. लंबे समय से कोई संपर्क न हो पाने के कारण यू. कोथापल्ली मंडल और पीठापुरम निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों व पीड़ित परिवारों में गहरा डर और चिंता का माहौल है. प्रशासन ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की मदद से बचाव अभियान तेज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, सुब्बमपेटा के रहने वाले गिरिकाना सिम्हाद्रि, गंपाला प्रकाश, सुराडा चिन्ना, मेरुगु नारायण, थिर्री नारायण, कंडाला रामबाबू और सुराडा कोंडाला राव मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. परिजनों से उनकी आखिरी बार 14 नवंबर को फोन पर बात हुई थी. इसके बाद 15 नवंबर से सभी के मोबाइल फोन बंद आने लगे और नाव का ट्रांसपोंडर सिग्नल भी मिलना बंद हो गया.

किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने 19 नवंबर की रात कोस्ट गार्ड के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई. 20 नवंबर से शुरू हुए तलाशी अभियान के दौरान अन्य मछुआरों ने जानकारी दी थी कि लापता नाव को ओडिशा के पारादीप तट के पास देखा गया था.