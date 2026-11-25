बंगाल की खाड़ी में 10 दिन से लापता काकीनाडा के 7 मछुआरे, सर्च ऑपरेशन तेज; बांग्लादेश-म्यांमार को भी अलर्ट
सुब्बमपेटा के सात मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, जिनसे 14 नवंबर को आखिरी बात हुई; 15 नवंबर से फोन व ट्रांसपोंडर बंद हैं.
Published : November 25, 2026 at 12:00 PM IST
काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सुब्बमपेटा गांव के सात मछुआरे पिछले दस दिनों से गहरे समुद्र में लापता हैं. लंबे समय से कोई संपर्क न हो पाने के कारण यू. कोथापल्ली मंडल और पीठापुरम निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों व पीड़ित परिवारों में गहरा डर और चिंता का माहौल है. प्रशासन ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की मदद से बचाव अभियान तेज कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, सुब्बमपेटा के रहने वाले गिरिकाना सिम्हाद्रि, गंपाला प्रकाश, सुराडा चिन्ना, मेरुगु नारायण, थिर्री नारायण, कंडाला रामबाबू और सुराडा कोंडाला राव मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. परिजनों से उनकी आखिरी बार 14 नवंबर को फोन पर बात हुई थी. इसके बाद 15 नवंबर से सभी के मोबाइल फोन बंद आने लगे और नाव का ट्रांसपोंडर सिग्नल भी मिलना बंद हो गया.
किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने 19 नवंबर की रात कोस्ट गार्ड के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई. 20 नवंबर से शुरू हुए तलाशी अभियान के दौरान अन्य मछुआरों ने जानकारी दी थी कि लापता नाव को ओडिशा के पारादीप तट के पास देखा गया था.
चक्रवाती तूफान बना चिंता का कारण
बताया जा रहा है कि उत्तर आंध्र तट की ओर चक्रवाती तूफान 'अक्वान' के बढ़ने की चेतावनी के चलते ये मछुआरे सुरक्षित मछली पकड़ने के लिए ओडिशा की तरफ चले गए थे. बाद में तूफान ने अपनी दिशा बदल ली, जिससे ग्रामीणों को आशंका है कि उनकी नाव तेज लहरों की चपेट में आकर भटक गई होगी. मत्स्य पालन विभाग के उप निदेशक कृष्णा राव ने बताया कि काकीनाडा और ओडिशा के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय अधिकारियों को भी अलर्ट भेजा गया है. हालांकि, नाव में पर्याप्त ईंधन और राशन होने से उनके सुरक्षित होने की उम्मीद बनी हुई है.
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
मामला गंभीर होने पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड के जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद से हर संभावित क्षेत्र में तलाश की जाए और परिजनों को लगातार जानकारी दी जाए. वहीं, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी काकीनाडा जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर सर्च ऑपरेशन की समीक्षा की और इसे और तेज करने को कहा. विपक्षी दल वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी केंद्र और राज्य सरकार से मछुआरों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है.
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