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क्या AAP में टूट के पीछे पंजाब चुनाव की तैयारी या BJP का कोई और एजेंडा?

आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का भाजपा में विलय के साथ सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है.

Seven AAP Rajya Sabha MPs merger With BJP for Punjab Assembly election or other agenda raghav chadha
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने BJP हेडक्वार्टर में नितिन नबीन के साथ. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 9:09 PM IST

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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी घमासान अब नया मोड़ ले चुका है. सोमवार को राज्यसभा सचिवालय ने AAP के 7 सांसदों (राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल) का भाजपा में विलय औपचारिक रूप से मंजूर कर लिया है.

राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन की मंजूरी के बाद उच्च सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 113 हो गई है, जबकि AAP की ताकत मात्र 3 सांसदों तक सिमट गई है. यह फैसला 24 अप्रैल को हुए विलय के ऐलान के महज तीन दिन बाद आया है.

AAP ने विलय के ऐलान को 'गद्दारी' और 'असंवैधानिक' बताते हुए राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी, लेकिन सचिवालय ने दो-तिहाई बहुमत (10 में से 7) के संवैधानिक प्रावधान को मान्यता देते हुए विलय को स्वीकार कर लिया. इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है और ये माना जा रहा है कि इससे भाजपा की राज्यसभा में स्थिति मजबूत होगी.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

AAP के 7 सांसदों की भाजपा में विलय की मंजूरी के साथ जहां सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, वहीं एनडीए का आंकड़ा 145-148 के करीब पहुंच गया है (कुल प्रभावी सदस्यता 244). हालांकि, बीजेपी को पूर्ण बहुमत (123) के लिए अभी कुछ और सीटें चाहिए, लेकिन जून-नवंबर 2026 के राज्यसभा चुनावों में यह बढ़त बीजेपी को विधेयक पास करने में बड़ी मदद दे सकती है.

पंजाब से चुने गए 6 सांसदों के भाजपा में जाने से आम आदमी पार्टी की भी क्षेत्रीय राजनीति बुरी तरह प्रभावित हुई है. दोनों ही पार्टियों के बीच लड़ाई गहराती जा रही है. 'आप' का आरोप है कि एजेंसियों के दबाव और छुपे एजेंडे के तहत भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

यही वजह है कि AAP ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यह 'दल-बदल कानून' (10वीं अनुसूची) का उल्लंघन है. पार्टी का दावा है कि सांसद AAP के टिकट पर चुने गए थे और विलय 'सिद्धांतों' का नहीं, बल्कि ईडी-सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का नतीजा है. AAP का कहना है कि बीजेपी का छुपा एजेंडा राज्‍यसभा में बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी नीतियों को बिना रुकावट लागू करना है.

वहीं, पंजाब में AAP कार्यकर्ताओं ने इन सांसदों के खिलाफ 'गद्दार' अभियान तेज कर दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग की है और इसे 'साजिश' भी बताया है.

उधर बीजेपी ने इन सांसदों का स्वागत किया है. राघव चड्ढा ने कहा, "हम सही पार्टी में गलत जगह थे. आप सिद्धांतों से भटक गई है." शनिवार को ही भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने भाजपा मुख्यालय पर इन सांसदों पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. पार्टी का तर्क है कि दो-तिहाई बहुमत के कारण यह विलय पूरी तरह वैध है और राज्यसभा सचिवालय ने संविधान के अनुसार फैसला लिया है.

सूत्रों की मानें तो एक तरफ जहां AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब अपने पुराने केस जिसमें उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उसपर अदालत के खिलाफ सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता अब सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहे है.

2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम और तेज कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी अपनी छवि को बचाने और खासतौर पर पार्टी में आगे कोई और टूट ना हो, जैसा राघव चड्ढा दावा कर चुके हैं कि कुछ और नेता आप छोड़कर भाजपा आना चाहते है, उसे लेकर भी अपने नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा रही है. जबकि बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने की नीति में सफल होती दिख रही है.

मगर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इस टूट के पीछे मात्र पंजाब का चुनाव है या कोई और एजेंडा? भाजपा के सूत्र इसे पंजाब की सरकार पर दबाव बढ़ाने और संसद में बीजेपी की मजबूती से जोड़ रहे हैं. दोनों ही पार्टियों के बीच विवाद गहरा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी इसे 'राजनीतिक साजिश' बता रही है, वहीं बीजेपी इसे 'लोकतंत्र की जीत' बता रही है.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा में एनडीए की संख्या पहुंची 145, पर अभी भी दो-तिहाई बहुमत से दूर

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