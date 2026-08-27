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नेपाल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शांतिकुंज हरिद्वार से सेवा दल रवाना, तिरपाल, राशन और दवाइयां पहुंचाएंगे

नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा गायत्री परिवार ( File Photo- ETV Bharat )