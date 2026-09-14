सेवा संकल्प अभियान: पीएम मोदी के जन्मदिन पर जनता से जुड़ने के लिए महीने भर का अभियान शुरू करेगी सरकार

सेवा संकल्प अभियान: पीएम मोदी के जन्मदिन पर जनता से जुड़ने के लिए महीने भर का अभियान शुरू करेगी सरकार
दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक महीने तक चलने वाले इस वृहद अभियान की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत कई सौगातें दी जाएंगी.
Published : September 14, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को एक नया आयाम देने के लिए दिल्ली सरकार आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के विशेष 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन करने जा रही है. यह घोषणा सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा राज्य कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है.
पार्टी और सरकार के इस संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि, वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की शपथ ली, तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी. इसी संकल्प के साथ सरकार ने 200 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के करीब 140 करोड़ नागरिकों तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान में दिल्ली प्रदेश बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने जा रहा है. इस अभियान के तहत एक महीने तक सरकार की ओर से विभिन्न जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह हमेशा से रहा है “सेवा मेरा योगदान”. वे कहते हैं कि यदि किसी राज्य में हमारी सरकार है और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है.
''दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक महीने तक चलने वाले इस वृहद अभियान की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनहित से जुड़ी कई सौगातें दी जाएंगी. इसी कड़ी में, 17 सितंबर की शाम को 'आशीर्वाद का दिया' कार्यक्रम के तहत दिल्लीवासी अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देंगे और उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे. साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहते हुए शहर की सभी 21,350 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा''. -रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री-
13,820 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात
अभियान के दौरान दिल्ली में कुल 13,820 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. इनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ पर्यावरण और यमुना नदी की सफाई से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि दिल्ली की आस्था का केंद्र यमुना नदी की सफाई के लिए लगभग 8,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, ताकि यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाया जा सके.
स्वास्थ्य, श्रम और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर
- अभियान के तहत समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कई बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं.
- अंगदान को बढ़ावा (SOTTO प्लेटफॉर्म): दिल्ली में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय तर्ज पर तैयार किए गए आधिकारिक मंच 'स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन' (SOTTO) का शुभारंभ किया जाएगा.
- विशाल रक्त दान शिविर: प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक ही दिन में 2,500 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है.
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर: सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राजधानी के करीब 25,000 बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे.
- श्रमिक पंजीकरण और जांच: श्रम विभाग द्वारा दिल्ली के निर्माण श्रमिकों (कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स) का विशेष पंजीकरण किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी ताकि वे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकें.
- स्वच्छता और पौधरोपण: 'क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली' के विजन को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण विभाग द्वारा हर वार्ड में पौधरोपण किया जाएगा, जिसके तहत कुल 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है. इसके अलावा नगर निगम और शहरी विकास विभाग के सहयोग से हर वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे.
युवाओं और बच्चों के लिए रचनात्मक प्रतियोगिताएं
युवाओं और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए 'मेरे सपनों का भारत' थीम पर पेंटिंग, भाषण और रील-मेकिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इस अभियान में दिल्ली के सरकारी, निजी, नगर निगम और एनडीएमसी स्कूलों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के लगभग 5 लाख छात्रों को शामिल करने की योजना है. इसके अलावा युवाओं के लिए 'इनोवेशन चैलेंज' सेंटर के जरिए नई सोच और तकनीक को मंच प्रदान किया जाएगा.
हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे 'सेवा सेतु' शिविर
जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में तीन दिवसीय विशेष 'सेवा सेतु अभियान' शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे जो नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनका पंजीकरण और जरूरी सहायता सुनिश्चित करेंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से दिल्ली के परिवहन तंत्र, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. उन्होंने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, यशोभूमि, भारत मंडपम और हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि इन वैश्विक स्तर के प्रोजेक्ट्स ने देश की राजधानी का मान बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 'सेवा संकल्प अभियान' दिल्ली के विकास को एक नई गति और दिशा प्रदान करेगा.
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