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सेवा संकल्प अभियान: पीएम मोदी के जन्मदिन पर जनता से जुड़ने के लिए महीने भर का अभियान शुरू करेगी सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को एक नया आयाम देने के लिए दिल्ली सरकार आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के विशेष 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन करने जा रही है. यह घोषणा सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा राज्य कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है.

पार्टी और सरकार के इस संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि, वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की शपथ ली, तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी. इसी संकल्प के साथ सरकार ने 200 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के करीब 140 करोड़ नागरिकों तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान में दिल्ली प्रदेश बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने जा रहा है. इस अभियान के तहत एक महीने तक सरकार की ओर से विभिन्न जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह हमेशा से रहा है “सेवा मेरा योगदान”. वे कहते हैं कि यदि किसी राज्य में हमारी सरकार है और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है.

''दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक महीने तक चलने वाले इस वृहद अभियान की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनहित से जुड़ी कई सौगातें दी जाएंगी. इसी कड़ी में, 17 सितंबर की शाम को 'आशीर्वाद का दिया' कार्यक्रम के तहत दिल्लीवासी अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देंगे और उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे. साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहते हुए शहर की सभी 21,350 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा''. -रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री-

13,820 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात

अभियान के दौरान दिल्ली में कुल 13,820 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. इनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ पर्यावरण और यमुना नदी की सफाई से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि दिल्ली की आस्था का केंद्र यमुना नदी की सफाई के लिए लगभग 8,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, ताकि यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाया जा सके.