अमित शाह ने राज्यों से कहा, फरार भगोड़ों के लिए राजधानी में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुच्छेद 255 और 356, जो अनुपस्थिति में मुकदमे के मुद्दे से संबंधित हैं, का इस्तेमाल राज्यों द्वारा भगोड़ों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए किए जाने पर जोर देते हुए शाह ने कहा, 'सीबीआई की मदद से सभी राज्यों को राज्य-विशिष्ट भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए.'

गृह मंत्री ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए ताकि संदिग्ध विदेश न भाग सके. शाह ने कहा, 'रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए. भगोड़े को भारत के कानूनों का डर होना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि नार्को, गैंगस्टर, जबरन वसूली और वित्तीय अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराध की जाँच के लिए एक केंद्रित समूह का गठन किया जाना चाहिए, जहाँ आईबी और सीबीआई एक बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) की मदद से इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे. शाह ने कहा, 'सभी राज्यों को प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए एक विशेषज्ञ विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित करना चाहिए. और इन प्रकोष्ठों का मार्गदर्शन सीबीआई द्वारा किया जाना चाहिए.'

शाह ने कहा कि भगोड़ों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस सभी राज्य पुलिस के साथ साझा किया जाना चाहिए और उन्होंने आईबी और सीबीआई से इस दिशा में काम करने को कहा. शाह ने जोर देकर कहा, 'सीबीआई और आईबी को राज्यों को ऐसे डेटाबेस बनाने के लिए मार्गदर्शन देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए. डेटाबेस में भगोड़ों के खिलाफ मामलों, उनके फरार होने के स्थानों, भारत में उनके नेटवर्क और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में कहाँ रुकावटें आ रही हैं, सहित सभी विवरण होने चाहिए.'

शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण-चुनौतियाँ और रणनीतियाँ' सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, 'सभी राज्यों को अपनी राजधानी में भगोड़ों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता हो. कई बार अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों के लिए ऐसे प्रकोष्ठ का न होना विदेशी अदालतों में एक मुद्दा बन जाता है. हालाँकि, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन राज्य सरकार को ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए ताकि कोई भी कोई बहाना न बना सके,' इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किया जा रहा है.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी राज्य सरकारों से फरार भगोड़ों के लिए राज्य की राजधानी में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति हमेशा अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में चुनौतियां पैदा करती है.

केंद्र सरकार द्वारा धन शोधन कानून को कड़ा किए जाने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा, 'पिछले 4 वर्षों में हमने 2 अरब डॉलर की वसूली की है. धन शोधन कानून को कड़ा करने के कारण हम 2014-23 के बीच कई भगोड़ों की 12 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त करने में सक्षम रहे.'

गृह मंत्री ने कहा, 'हमारा देश देश की सुरक्षा सुनिश्चित करके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है. भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के प्रति हमारी नीति शून्य सहनशीलता की है. लेकिन हमें उन लोगों के प्रति भी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करनी होगी जो देश के बाहर से ऐसे कारोबार चला रहे हैं.'

दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं. भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें भारत में आपराधिक न्याय के दायरे में लाने के प्रयासों में समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. सम्मेलन में विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) सहित अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया.

समारोह को संबोधित करते हुए सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद ने कहा कि 2024 में भगोड़ों के खिलाफ कम से कम 52 रेड नोटिस और 44 ब्लू नोटिस जारी किए जा चुके हैं. सूद ने कहा, 'इस साल के पहले नौ महीनों में 89 रेड और 110 ब्लू नोटिस सहित 189 नोटिस जारी किए गए हैं.' उन्होंने कहा कि इंटरपोल ने भारतीय भगोड़ों के खिलाफ 957 रेड नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 231 मामले सीबीआई, 130 एनआईए, 21 ईडी, 12 एनसीबी और बाकी राज्य पुलिस बलों से जुड़े हैं.

सूद ने कहा, 'कुल इंटरपोल नोटिसों में से 189 रेड नोटिस आर्थिक अपराध से संबंधित हैं. इसके बाद 254 उग्रवाद से संबंधित, 21 नोटिस जबरन वसूली से संबंधित, 55 ड्रग्स से संबंधित और बाकी अन्य अपराधों जैसे बलात्कार, जबरन वसूली आदि से जुड़े हैं.'

सूद ने बताया कि इस साल अब तक कुल 35 भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है. कहा, 'अन्य देशों के पास कुल 338 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं.' उन्होंने बताया कि 2024 में 30 और 2023 में 29 अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जाएगा. इन मामलों में देरी की चिंता रही है और भगोड़े अक्सर इन देशों से अपने प्रत्यर्पण के प्रयासों में बाधा डालने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं.

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े कई अपराधी भारत से भाग गए हैं और विदेशों में रहकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं. कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और विशेषज्ञ इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु इन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे.

इन दो दिनों के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विदेशी देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और वांछित भगोड़ों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण शामिल है. नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.