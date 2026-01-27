एक्टर विजय को झटका, हाई कोर्ट ने फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमेटी को भेजने का आदेश दिया
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म 'जन नायकन' में धार्मिक निशानों और सुरक्षा बलों के चिन्ह वाले सीन का रिव्यू किया जाना चाहिए.
Published : January 27, 2026 at 1:41 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमिटी को वापस भेजा जाए और मामले में सुनवाई फिर से एकल पीठ द्वारा की जाए.
प्रोडक्शन कंपनी ने 18 दिसंबर, 2025 को सेंसर बोर्ड में एक्टर विजय की फिल्म 'जन नायकन' के लिए सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था. सेंसर बोर्ड ने 19 दिसंबर को यह आवेदन स्वीकार कर ली और 22 दिसंबर को फिल्म देखी. इसके बाद, उसने प्रोडक्शन कंपनी को सलाह दी कि अगर फिल्म के कुछ सीन में बदलाव किया गया तो U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
इस सलाह के आधार पर, प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ सीन हटा दिए और 24 दिसंबर को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिर से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके बाद, 29 दिसंबर को, सेंसर बोर्ड ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि उसने फिल्म 'जन नायकन' को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है.
लेकिन, फिल्म बनाने वाली टीम सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म को सेंसर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पाई. इस संबंध में, प्रोडक्शन कंपनी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सेंसर बोर्ड को बताया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
5 जनवरी को सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि फिल्म में "सिक्योरिटी फोर्स के प्रतीक चिन्ह" (security force emblems) वाले सीन होने की वजह से इसे रिव्यू कमिटी के पास भेजा जाएगा. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी ने चेयरमैन के फिल्म को रिव्यू के लिए भेजने के फैसले के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर किया, क्योंकि कुछ सीन पहले ही हटा दिए गए थे और U/A 16+ सर्टिफिकेट का वादा किया गया था.
मामले में सुनवाई करते हुए एकल पीठ के जज ने सेंसर बोर्ड चेयरमैन के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म 'जन नायकन' की दोबारा समीक्षा करने का आदेश दिया गया था, जबकि फिल्म में काफी बदलाव किए गए थे और उसे UA 16+ सर्टिफिकेट के लिए योग्य माना गया था.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील की. अपील की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि सेंसर बोर्ड को काफी समय दिए बिना फैसला देना गलत था और 9 जनवरी के एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.
इसके बाद 'जन नायकन' की प्रोडक्शन कंपनी ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि वह हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर में दखल नहीं दे सकता.
इस बीच, 20 जनवरी को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष सेंसर बोर्ड और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी दोनों की तरफ से दलीलें पेश की गईं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की बेंच ने 27 जनवरी को 'जन नायकन' फिल्म पर फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया कि फिल्म को रिव्यू कमेटी के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर दोबारा समीक्षा के लिए भेजा गया था. धार्मिक निशानों और सुरक्षा बलों के चिन्ह वाले सीन का रिव्यू किया जाना चाहिए.
फैसले में आगे कहा गया कि सेना के चिन्ह के इस्तेमाल की वजह से फिल्म 'जन नायकन' को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के लिए भेजने में कोई गलती नहीं हुई. इसलिए, सर्टिफिकेट देने का एकल पीठ का आदेश रद्द किया जाता है. फैसले में एकल पीठ को सेंसर बोर्ड को काफी समय देने के बाद नई सुनवाई करने और फिर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया.
