एक्टर विजय को झटका, हाई कोर्ट ने फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमेटी को भेजने का आदेश दिया

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमिटी को वापस भेजा जाए और मामले में सुनवाई फिर से एकल पीठ द्वारा की जाए.

प्रोडक्शन कंपनी ने 18 दिसंबर, 2025 को सेंसर बोर्ड में एक्टर विजय की फिल्म 'जन नायकन' के लिए सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था. सेंसर बोर्ड ने 19 दिसंबर को यह आवेदन स्वीकार कर ली और 22 दिसंबर को फिल्म देखी. इसके बाद, उसने प्रोडक्शन कंपनी को सलाह दी कि अगर फिल्म के कुछ सीन में बदलाव किया गया तो U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

इस सलाह के आधार पर, प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ सीन हटा दिए और 24 दिसंबर को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिर से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके बाद, 29 दिसंबर को, सेंसर बोर्ड ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि उसने फिल्म 'जन नायकन' को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है.

लेकिन, फिल्म बनाने वाली टीम सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म को सेंसर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पाई. इस संबंध में, प्रोडक्शन कंपनी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सेंसर बोर्ड को बताया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

5 जनवरी को सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि फिल्म में "सिक्योरिटी फोर्स के प्रतीक चिन्ह" (security force emblems) वाले सीन होने की वजह से इसे रिव्यू कमिटी के पास भेजा जाएगा. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी ने चेयरमैन के फिल्म को रिव्यू के लिए भेजने के फैसले के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर किया, क्योंकि कुछ सीन पहले ही हटा दिए गए थे और U/A 16+ सर्टिफिकेट का वादा किया गया था.

मामले में सुनवाई करते हुए एकल पीठ के जज ने सेंसर बोर्ड चेयरमैन के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म 'जन नायकन' की दोबारा समीक्षा करने का आदेश दिया गया था, जबकि फिल्म में काफी बदलाव किए गए थे और उसे UA 16+ सर्टिफिकेट के लिए योग्य माना गया था.