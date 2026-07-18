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उद्धव ठाकरे को झटका, स्पीकर ने 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को दी मंजूरी

हाल ही में शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे.

Setback for Uddhav Thackeray Lok Sabha Speaker approves merger of six rebel MPs with Shiv Sena
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 8:00 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसदों के शिवसेना (शिंदे गुट) में विलय को मंजूरी दे दी है. हाल ही में शिवसेना (UBT) के इन सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए शिवसेना में शामिल हो गए थे.

लोकसभा सचिवालय के टेबल ऑफिस से जारी सर्कुलर में, 18वीं लोकसभा में "शिवसेना (UBT) के 6 सदस्यों की पार्टी संबद्धता (Affiliation) में बदलाव के कारण" "पार्टी की बदली हुई स्थिति" दी गई है.

लोकसभा अध्यक्ष ने अब उनके विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इससे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ तीन रह गई है.

इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष ने TMC से अलग होकर NCPI बनाने वाले 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी दी है. NCPI को अलग गुट का दर्जा दिया गया है.

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस बार लोकसभा में अलग समीकरण दिखने को मिलेगा और सरकार महिला आरक्षण कानून और परिसीमन बिल को लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें- धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे NC के विधायक और नेता, जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार

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