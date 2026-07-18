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उद्धव ठाकरे को झटका, स्पीकर ने 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को दी मंजूरी

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसदों के शिवसेना (शिंदे गुट) में विलय को मंजूरी दे दी है. हाल ही में शिवसेना (UBT) के इन सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए शिवसेना में शामिल हो गए थे.

लोकसभा सचिवालय के टेबल ऑफिस से जारी सर्कुलर में, 18वीं लोकसभा में "शिवसेना (UBT) के 6 सदस्यों की पार्टी संबद्धता (Affiliation) में बदलाव के कारण" "पार्टी की बदली हुई स्थिति" दी गई है.

लोकसभा अध्यक्ष ने अब उनके विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इससे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ तीन रह गई है.