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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

सिंघवी ने कहा कि खेड़ा के भागने का कोई खतरा नहीं है और हिरासत में लेकर पूछताछ करना गलत है. उन्होंने गिरफ्तारी की जरूरत पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये आरोप ज्यादा से ज्यादा आपराधिक मानहानि के दायरे में आ सकते हैं.

सुनवाई के दौरान, खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और मुख्यमंत्री के कथित बयानों से पैदा हुआ. उन्होंने कहा कि मामले के आस-पास के माहौल ने निष्पक्षता पर चिंता जताई है, खासकर चुनावों को देखते हुए.

खेड़ा ने यह अर्जी हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की FIR के सिलसिले में दायर की गई थी. जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की एकल पीठ ने 21 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.

वरिष्ठ वकील कमल नयन चौधरी ने भी इन्हीं दलीलों को दोहराया, और आरोपों को 'अपमानजनक' (Scandalous) बताया और कहा कि उन्हें "जानबूझकर गलत इरादे से" लगाया गया था. उन्होंने कहा कि आरोपों की प्रकृति गंभीर सजा के प्रावधानों को सही नहीं ठहराती और इसे निजी शिकायत के जरिये सुलझाया जा सकता है.

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए, असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने तर्क दिया कि मामला मानहानि से कहीं ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, जिसमें कथित तौर पर दस्तावेज और कानूनी दस्तावेज (Title Deed) बनाना भी शामिल है, इसलिए हिरासत में जांच जरूरी है.

इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिससे वह सही कोर्ट जा सकें. लेकिन, असम पुलिस के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने की खेड़ा की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया और अंतरिम राहत बढ़ाने से भी मना कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट साफ किया कि पहले के ऑर्डर में की गई किसी भी बात का असम के सही कोर्ट पर जामनत अर्जी पर फैसला करते समय कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. इसके बाद, खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि से जुड़े आरोप शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में, असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली वाले घर पर तलाशी ली और केस के सिलसिले में हैदराबाद भी गई.

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