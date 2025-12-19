ETV Bharat / bharat

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को कोर्ट से झटका, घोटालों से जुड़े केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज

राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी.

राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका रिजेक्ट
राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका रिजेक्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 19, 2025 at 5:50 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 6:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर और जॉब के बदले ज़मीन से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी. राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी.

इस मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना चाहती हैं. सीबीआई ने मामले में दलील दी थी कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर आरोप लगा रहीं हैं, जबकि संबंधित जज प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं.सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी ये तय नहीं कर सकतीं कि कौन सा जज केस सुने और कौन सा नहीं.

राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती रहे हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. बता दें कि जज विशाल गोगने के पास रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस लंबित हैं.

13 अक्टूबर को क्या हुआ था ?

13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सीबीआई के जुड़े केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछे जाने पर तीनों ने कहा कि वो निर्दोष हैं और ट्रायल का सामना करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में अब तक क्या हुआ ?

28 फरवरी को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

Last Updated : December 19, 2025 at 6:06 PM IST

