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बड़गाईं जमीन विवाद मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ PMLA कोर्ट आरोप गठित, HC से नहीं मिली राहत

रांची: रांची के बड़गाई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन विवाद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन उपस्थिति थे. अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि आरोप गठन के दौरान विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने मुख्यमंत्री को अभियोजन पक्ष (ED) की तरफ से लगाए गये आरोप पढ़कर सुनाए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि सारे आरोप गलत हैं और वे निर्दोष हैं. अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा. वहीं मुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव सहाय ने कहा कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. इस मामले में सीएम समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है.

इससे पहले आरोप गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस सोनक की खंडपीठ में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने इस मामले में ईडी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. इसकी मेंटेनेबिलिटी पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई को आधार बनाकर निचली अदालत में रिलीफ नहीं ली जा सकती.

जानकारी देते अधिवक्ता (Etv Bharat)

स्पेशल कोर्ट में आरोप गठन की तारीख तय होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि PMLA की धारा-44 के तहत विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया उसी तरह संचालित होनी चाहिए, जिस प्रकार सामान्य सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों का ट्रायल चलता है. अब इस पर 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता एस नागामुथु ने रखा पक्ष वहीं ED की ओर से VC के माध्यम से ASGI एस वी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

ईडी के आरोप- मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की

रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में गंभीर आरोप लगाए हैं. एजेंसी का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए किया. ईडी ने दावा किया है कि एजेंसी की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई और साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की.

पहला समन और जमीन वापसी की कथित कोशिश

ईडी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन आठ अगस्त 2023 को भेजा गया था. उन्हें 14 अगस्त को पेश होना था. मामले से दूरी बनाने और जमीन पर अपना दावा खत्म करने के मकसद से 16 अगस्त 2023 को आवेदन दिलवाया गया. राजकुमार पाहन ने बड़गाईं के अंचल अधिकारी को आवेदन दिया. इसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उनकी जमीन की जमाबंदी करा ली है और कार्रवाई की गुहार लगाई. एसएआर कोर्ट के आदेश पर अंचल अधिकारी ने 29 जनवरी को ठीक उसी समय जमाबंदी रद्द कर जमीन राजकुमार पाहन के नाम बहाल कर दी, जब दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी चल रही थी. ईडी का आरोप है कि इसी मंशा से 8.50 एकड़ जमीन असल मालिक राजकुमार पाहन को सौंपवाई गई.