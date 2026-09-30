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बड़गाईं जमीन विवाद मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ PMLA कोर्ट आरोप गठित, HC से नहीं मिली राहत

बड़गाईं जमीन विवाद मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ PMLA कोर्ट में आरोप गठित कर दिया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 5:30 PM IST

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रांची: रांची के बड़गाई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन विवाद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन उपस्थिति थे. अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि आरोप गठन के दौरान विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने मुख्यमंत्री को अभियोजन पक्ष (ED) की तरफ से लगाए गये आरोप पढ़कर सुनाए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि सारे आरोप गलत हैं और वे निर्दोष हैं. अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा. वहीं मुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव सहाय ने कहा कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. इस मामले में सीएम समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है.

इससे पहले आरोप गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस सोनक की खंडपीठ में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने इस मामले में ईडी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. इसकी मेंटेनेबिलिटी पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई को आधार बनाकर निचली अदालत में रिलीफ नहीं ली जा सकती.

जानकारी देते अधिवक्ता (Etv Bharat)

स्पेशल कोर्ट में आरोप गठन की तारीख तय होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि PMLA की धारा-44 के तहत विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया उसी तरह संचालित होनी चाहिए, जिस प्रकार सामान्य सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों का ट्रायल चलता है. अब इस पर 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता एस नागामुथु ने रखा पक्ष वहीं ED की ओर से VC के माध्यम से ASGI एस वी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

ईडी के आरोप- मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की

रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में गंभीर आरोप लगाए हैं. एजेंसी का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए किया. ईडी ने दावा किया है कि एजेंसी की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई और साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की.

पहला समन और जमीन वापसी की कथित कोशिश

ईडी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन आठ अगस्त 2023 को भेजा गया था. उन्हें 14 अगस्त को पेश होना था. मामले से दूरी बनाने और जमीन पर अपना दावा खत्म करने के मकसद से 16 अगस्त 2023 को आवेदन दिलवाया गया. राजकुमार पाहन ने बड़गाईं के अंचल अधिकारी को आवेदन दिया. इसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उनकी जमीन की जमाबंदी करा ली है और कार्रवाई की गुहार लगाई. एसएआर कोर्ट के आदेश पर अंचल अधिकारी ने 29 जनवरी को ठीक उसी समय जमाबंदी रद्द कर जमीन राजकुमार पाहन के नाम बहाल कर दी, जब दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी चल रही थी. ईडी का आरोप है कि इसी मंशा से 8.50 एकड़ जमीन असल मालिक राजकुमार पाहन को सौंपवाई गई.

जांच में सहयोग नहीं, अन्य संपत्तियों का भी जिक्र

ईडी ने बताया कि जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहे थे. उन्होंने 8.50 एकड़ जमीन से जुड़ी जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी की. एजेंसी ने दावा किया है कि उन्हें उनकी कई अन्य संपत्तियों की भी जानकारी मिली है. इस मामले में कई अन्य लोगों को समन किया गया है. आगे की पूछताछ में हेमंत सोरेन का उनसे आमना-सामना कराया जाएगा. बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक से मिले तथ्यों के आधार पर भी उनसे जानकारी ली जाएगी.

जमीन घोटाले की घटनाओं का क्रम

  • 20 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़गाई स्थित जमीन का सर्वे किया और केयरटेकर संतोष मुंडा का बयान लिया. केयरटेकर ने बताया कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दो-तीन बार वहां आ चुके हैं.
  • एक जून 2023 को सदर थाने में ईडी की पूर्व कार्रवाई में मिले दस्तावेजों के आधार पर मामला दर्ज किया गया.
  • 12 जून 2023 को भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर हुई. इसकी कॉपी हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी के दौरान मिली. ईडी का कहना है कि वे केस की जांच से अवगत थे.
  • सात अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में पहला समन जारी हुआ.
  • 17 अगस्त 2023 को समन जारी होने के ठीक बाद राजकुमार पाहन से आवेदन डलवाया गया, जिसमें जमाबंदी रद्द कराने की मांग की गई.
  • नौ जनवरी 2024 को एसएआर पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर मौजूदा कब्जे का विवरण मांगा. उसी दिन पत्र प्राप्त कर सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई.
  • 11 जनवरी को सर्किल इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी कि संतोष पाहन नाम का व्यक्ति पांच-छह साल से वहां रह रहा है. जमीन को भूईहरी प्रकृति का बताया गया, जिसकी बिक्री नहीं हो सकती. हालांकि पंजी-दो में 17 लोगों के नाम दर्ज होने का जिक्र था.
  • 29 जनवरी को दिल्ली में छापे पड़ने के दौरान ही एसएआर कोर्ट ने जमीन खतियानी मालिक को सौंपने का आदेश दिया. उसी दिन अंचल अधिकारी ने जमाबंदी रद्द कर दी और पुरानी ऑनलाइन प्रविष्टियां बदल दीं.
  • 31 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया.

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है. याचिका की विचारणीयता पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को तय की गई है.

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