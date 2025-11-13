ETV Bharat / bharat

पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को झटका! हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ POCSO कार्यवाही बरकरार रखी

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले का संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. यह मामला येदियुरप्पा पर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से संबंधित है.

जस्टिस एमआई अरुण ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली येदियुरप्पा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि निचली अदालत का संज्ञान वैध है और कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालत को आरोपी को केवल तभी पेश होने के लिए कहना चाहिए जब कार्यवाही के लिए आवश्यक हो.

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए वैध कारणों के साथ आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए.अदालत ने आगे कहा कि निचली अदालत को इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से अपने आदेश जारी करने चाहिए और अपने निर्णय केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही लेने चाहिए.

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मामले से मुक्त करने के अनुरोध सहित कोई भी आवेदन निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं.

'उचित विचार किए बिना ही लिया संज्ञान'

येदियुरप्पा के वकील ने अदालत से मुकदमे की समय-सीमा तय करने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते. इससे पहले येदियुरप्पा के वकील ने दलील दी थी कि निचली अदालत ने केवल पीड़िता के बयान के आधार पर और कानूनी प्रक्रियाओं पर उचित विचार किए बिना ही संज्ञान ले लिया.

बचाव पक्ष ने कहा कि अदालत ने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया और एक समन्वय पीठ ने पहले निचली अदालत को संज्ञान लेने से पहले मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका कथित तौर पर पालन नहीं किया गया.