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पंजाब में चुनाव से पहले AAP को झटका, दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( ANI )

चंडीगढ़: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है. चुनावी तैयारियों के बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को झटका लगा है. पटियाला जिले के दो विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इनमें सनौर से AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और समाना से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा शामिल हैं. दोनों ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है.

विधायक पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं, हरमीत सिंह पठानमाजरा, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं."

इसी तरह, चेतन सिंह जौरामाजरा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा,, "मैं, चेतन सिंह जौरामाजरा, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं." कौन हैं हरमीत सिंह पठानमाजरा?

हरमीत सिंह पठानमाजरा पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में पठानमाजरा ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 वोटों के अंतर से हराया था. पठानमाजरा का पटियाला और उसके आसपास काफी प्रभाव है. सनौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है. हरमीत सिंह पठानमाजरा का राजनीतिक सफर विवादों में रहा है. 1994 में अकाली दल से अपना करियर शुरू करने वाले पठानमाजरा कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं. वह 2020 में AAP में शामिल हुए थे.