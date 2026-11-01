पंजाब में चुनाव से पहले AAP को झटका, दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी
Punjab AAP MLAs resigned: पंजाब में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
Published : November 1, 2026 at 2:52 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है. चुनावी तैयारियों के बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को झटका लगा है. पटियाला जिले के दो विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इनमें सनौर से AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और समाना से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा शामिल हैं. दोनों ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है.
विधायक पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं, हरमीत सिंह पठानमाजरा, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं."
इसी तरह, चेतन सिंह जौरामाजरा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा,, "मैं, चेतन सिंह जौरामाजरा, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं."
कौन हैं हरमीत सिंह पठानमाजरा?
हरमीत सिंह पठानमाजरा पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में पठानमाजरा ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 वोटों के अंतर से हराया था. पठानमाजरा का पटियाला और उसके आसपास काफी प्रभाव है. सनौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है.
हरमीत सिंह पठानमाजरा का राजनीतिक सफर विवादों में रहा है. 1994 में अकाली दल से अपना करियर शुरू करने वाले पठानमाजरा कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं. वह 2020 में AAP में शामिल हुए थे.
विवादों की वजह से सुर्खियों में पठानमाजरा
विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पंजाब में बाढ़ प्रबंधन को लेकर AAP सरकार और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना करने की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. इससे पहले, जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में केस भी दर्ज किया गया था.
जौरामाजरा का राजनीतिक सफर
चेतन सिंह जौरामाजरा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाना विधानसभा सीट से MLA हैं. उन्होंने साल 2022 में 39,713 वोटों के साथ जीत हासिल की थी. जौरामाजरा मान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे. उन्होंने मंत्री के तौर पर कई विभागों का जिम्मा भी संभाला. वह 8 जनवरी, 2023 से 23 सितंबर, 2024 तक कैबिनेट में थे. इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग का कार्यभार संभाला.
AAP ने जारी की 40 उम्मीदवारों की लिस्ट
आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है. पार्टी ने शनिवार को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. लिस्ट में किसी भी कैबिनेट मंत्री का नाम शामिल नहीं है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की.
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