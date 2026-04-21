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Explainer: दिल्ली में बम धमकियों का सिलसिला जारी; गिरफ्तारी के बाद भी क्यों नहीं थम रहीं कॉल, कहां चूक रही जांच ?

दिल्ली में बम धमकियों का सिलसिला जारी ( ETV Bharat )

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल बताते हैं कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर दूर बैठे अपराधी कहीं भी सूचना भेज सकते हैं. पुलिस को अपराधी तक भौतिक रूप से पहुंचने में समय लगता है. उनके अनुसार आजकल ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जिनसे कॉल व ई-मेल भेजने वाले के असली आइडेंटिफायर्स को छुपाया जा सकता है. अपराधियों ने VPN (Virtual Private Network) व अंतरराष्ट्रीय सर्वरों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है, जिससे उनकी पहचान दूसरे देशों की आती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय एजेंसियां अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग व आधुनिक टूल्स के माध्यम से इन गैंग्स पर नकेल कस रही हैं. साइबर इंटेलिजेंस के माध्यम से उन तकनीकी प्रदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है जो भारत विरोधी साजिशों में शामिल हैं.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में पूरे मामले के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया. अनुज अग्रवाल के अनुसार, फर्जी कॉल का यह सिलसिला करीब 8 से 10 साल पुराना है. पूर्व में हवाई जहाजों, ट्रेनों व बसों को निशाना बनाया जाता था, जिससे उनके परिचालन पर बुरा असर पड़ा, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर स्कूल व न्यायपालिका जैसे संस्थानों तक पहुंच गया है. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष संस्थाओं को निशाना बनाना एक बहुत ही गलत व खतरनाक परंपरा है. अदालतों की कार्यवाही में खलल डालना सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है.

बीती 30 मार्च को दिल्ली पुलिस ने मैसूर के एक किराए के मकान से श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार किया. आरोपी ने हाई कोर्ट, स्कूलों और सचिवालय जैसे संवेदनशील संस्थानों को निशाना बनाया था. हालांकि, पुलिस ने शुरुआती जांच में आरोपी की मानसिक स्थिति को अस्थिर बताया है, लेकिन अपराध का तरीका बेहद शातिराना था. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फेक ई-मेल आईडी और अंतरराष्ट्रीय सर्वरों का उपयोग किया. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में सटीक तकनीकी माध्यमों से धमकी भेज रहा है, तो इसे सिर्फ पागलपन मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है. क्या उसे कोई निर्देश दे रहा था ? क्या वह किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा है ? ये सवाल अब भी दिल्ली पुलिस के सामने खड़े हैं.

बीते माह में दिल्ली पुलिस द्वारा मैसूर (मैसुरु) से 47 वर्षीय आरोपी श्रीनिवास लुईस की गिरफ्तारी जिसने अकेले 1100 से अधिक धमकी भरे ई-मेल भेजे थे एक बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन यह इस गंभीर समस्या का अंत नहीं है. आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे हाई-टेक साइबर सेल व सुरक्षा एजेंसियां इन धमकियों के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में कहां चूक रही हैं ? यह जानने के लिए आईये पढ़ें ये एक्सप्लेनर...

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके इन दिनों एक ऐसे अदृश्य हमले की जद में हैं, जिसने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है, बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी व जनजीवन को अस्थिर कर दिया है. दरअसल, ई-मेल व कॉल के जरिए मिलने वाली बम की धमकियों का सिलसिला एक खतरनाक पैटर्न में तब्दील हो चुका है.

पड़ोसी देशों की साजिश व लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रहार

इन धमकियों के पीछे केवल शरारती तत्व नहीं, बल्कि कुछ पड़ोसी देशों की गहरी साजिश भी हो सकती है. अनुज अग्रवाल का इशारा उन देशों की ओर है जो भारत की आर्थिक लोकतांत्रिक तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं. वे ऐसी संस्थाओं को टारगेट करते हैं जैसे हमारी अदालतें, संसद और विधान भवन. अपराधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये देश अपने यहां सर्वर होस्ट करते हैं, जिससे भारतीय जांच एजेंसियों के लिए डेटा जुटाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा व सचिवालय को भी धमकी

मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान जब विधानसभा में बजट पारित करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा था, तब बार-बार मिलने वाली धमकियों ने सत्र की कार्यवाही में बाधा आई थी. प्रत्येक धमकी के बाद पूरे परिसर को खाली कराना व बम निरोधक दस्ते द्वारा सघन तलाशी लेना, जनता के काम को घंटों पीछे धकेल देता है. दिल्ली विधानसभा व सचिवालय को मिलने वाली धमकियों ने प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की.

बम धमकियों को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता क्या बोले (ETV Bharat)

इस तरह की धमकी से प्रभावित होता कामकाज

दिल्ली सचिवालय, जो प्रशासनिक शक्ति का केंद्र है, वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं. बार-बार की निकासी से उत्पादकता पर असर पड़ रहा है. महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों का काम रुक जाता है. कर्मचारियों के बीच निरंतर भय का वातावरण बना रहता है.

विधानसभा अध्यक्ष को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा

धमकियों की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाकर 'Z श्रेणी' कर दी गई है. उनके काफिले में अब एस्कॉर्ट कार व 24 घंटे कमांडो की तैनाती रहती है. विधानसभा परिसर में अब CRPF की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी तैनात की गई है. ऑटोमेटेड बूम बैरियर्स लगाए गए हैं.

बम धमकी के बाद दिल्ली पुलिस व जांच एजेंसियां अलर्ट (ETV Bharat)

स्कूलों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य दांव पर

दिल्ली-एनसीआर के लगभग 800 से अधिक स्कूलों को पिछले दो वर्षों में धमकियां मिल चुकी हैं. सितंबर 2025 की घटना आज भी अभिभावकों के जेहन में ताजा है. जब एक साथ 300 स्कूलों को धमकी मिली थी. जब भी किसी स्कूल को मेल मिलता है, हजारों बच्चों को तुरंत घर भेजना पड़ता है. इससे न सिर्फ उस दिन की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि बच्चों के मन में सुरक्षा को लेकर अनजाना डर बैठ जाता है. धमकियों के कारण कई अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगता है. इससे अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में भी डरते हैं. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी SOP के बावजूद जमीनी स्तर पर हर बार अफरा-तफरी का माहौल बन ही जाता है.

आखिर क्या है इसका समाधान ? (ETV Bharat)

हाई कोर्ट न्याय की दहलीज पर डिजिटल आतंक

न्यायपालिका भी इस डिजिटल आतंक से अछूती नहीं है. साकेत, पटियाला हाउस और दिल्ली हाई कोर्ट को समय-समय पर निशाना बनाया गया. अदालतों में धमकियों का मतलब है न्यायिक प्रक्रिया का रुकना. महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टल जाती है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है. अनुज अग्रवाल के अनुसार अदालतों में किसी का व्यक्तिगत रोल नहीं होता, वे निष्पक्ष होती हैं, फिर भी वहां ऐसी धमकियां देना न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है.

इन धमकियों के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई

राजधानी दिल्ली व एनसीआर में बम धमकियों का के अंतहीन सिलसिला यह स्पष्ट करता है कि हमारी पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली को डिजिटल युग के इन खतरों के लिए और अधिक अपग्रेड होना होगा. श्रीनिवास लुईस जैसे प्यादों को पकड़ना जरूरी है लेकिन उन हैंडलर्स तक पहुंचना अनिवार्य है जो सीमा पार से भारत की लोकतांत्रिक व शैक्षणिक व्यवस्था को अस्थिर करने का सपना देख रहे हैं. जब तक तकनीकी व कानूनी मोर्चों पर हम अपराधियों से दो कदम आगे नहीं रहेंगे. तब तक राजधानी के संस्थान इन डिजिटल बमों के साये में जीने को मजबूर रहेंगे.

दिल्ली में बम धमकियों के पीछे का क्या है उदेश्य ? (ETV Bharat)

एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक से अब निगरानी

एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक एक डिजिटल ट्रेल है. इससे आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी निगरानी होती है. इससे हर ईमेल में छिपे मेटा डाटा का पता लगाया जाता है, यह डाटा आईपी एड्रेस, सर्वर डिटेल्स का होता है. इसी तकनीक के तहत ही आईपी एड्रेस की ट्रेसिंग होती है. उसकी जियो लोकेशन का पता लगाया जाता है. ईमेल लॉग्स, सर्वर एक्टिविटी और मोबाइल नंबर के अलावा मोबाइल टावर डेटा, इंटरनेट लॉग्स रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाती है.

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