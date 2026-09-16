यूजीसी नियमों के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदर्शन की करणी सेना की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार
क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है. क्षत्रिय करणी सेना से पुलिस को आवेदन देने का कहा गया.
Published : September 16, 2026 at 1:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका में त्रुटि दूर कर लीजिए, याचिका अपने आप लिस्ट हो जाएगी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पहले तो 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी थी लेकिन बाद में इनकार कर दिया. तब कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को प्रदर्शन है आपने याचिका दायर की है तो ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी. इसके पहले हाईकोर्ट ने सितंबर को दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले.
क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है. कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वो पुलिस को अपना आवेदन दें. पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी. पुलिस जो भी शर्त लगाना चाहे, लगा सकती है.
करणी सेना ने पहले 6 सितंबर को प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी लेकिन पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को याचिकाकर्ता से कहा था कि आप प्रदर्शन की तिथि बदल लीजिए. 6 सितंबर की तिथि में खास क्या है. अगर पुलिस उस डेट पर सहमत नहीं है तो आप दूसर डेट रख लीजिए.
याचिका करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने दायर किया है. करणी सेना यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है. इसके लिए दिल्ली पुलिस को 27 अगस्त को पत्र लिखकर कहा गया था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी ये कहते हुए नामंजूर कर दी थी कि ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी चल रही है.
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