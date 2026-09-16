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यूजीसी नियमों के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदर्शन की करणी सेना की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका में त्रुटि दूर कर लीजिए, याचिका अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पहले तो 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी थी लेकिन बाद में इनकार कर दिया. तब कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को प्रदर्शन है आपने याचिका दायर की है तो ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी. इसके पहले हाईकोर्ट ने सितंबर को दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले.

क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है. कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वो पुलिस को अपना आवेदन दें. पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी. पुलिस जो भी शर्त लगाना चाहे, लगा सकती है.