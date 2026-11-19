राजाजी की वादियों में 'अभय' और 'विराट' की अनोखी यारी, ममता छूटी तो बने एक-दूजे की ढाल
उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगल में लावारिस मिले दो छोटे हाथियों की हो रही तालीम, कंचन नौटियाल की निगरानी में ले रहे ट्रेनिंग, रिपोर्ट-सचिन कुमार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 3:08 PM IST
हरिद्वार: मां और झुंड से बिछड़कर जंगल में अकेले मिले दो नन्हें गजराज अब एक-दूसरे का सहारा बनकर बड़े हो रहे हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज स्थित हाथी बाड़े में करीब दस महीने से रह रहे विराट और अभय को अब जंगल के जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है. वन विभाग की निगरानी में दोनों की ट्रेनिंग के साथ खानपान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
कमजोर हालत में लावारिस मिले थे दोनों नन्हें हाथी: कभी बेहद कमजोर हालत में जंगल में लावारिस हालत में मिले दोनों गज शिशु अब स्वस्थ हैं. जो दिनभर एक दूसरे के साथ खेलते और परिसर में घूमते नजर आते हैं. दोनों नन्हें हाथी के बच्चे जंगल में जब मिले थे, तब उनकी हालत बेहद नाजुक थी.
यदि जंगल में वनकर्मियों को दोनों नहीं मिलते तो, शायद आज जीवित भी नहीं रह पाते. दोनों को रेस्क्यू करके राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में बने एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर के हाथी बाड़े में रखा गया. एक का नाम 'विराट' और दूसरे का नाम 'अभय' रखा गया.
2 से 3 महीने का था 'विराट': अधिकारियों के मुताबिक, विराट देहरादून के लच्छीवाला जंगल में हाथियों के झुंड से बिछड़ गया था और अकेला लावारिस हालत में मिला था. उस समय विराट की उम्र करीब 2 से 3 महीने की थी. इसी तरह ही अभय हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज के खारा क्षेत्र में अकेला और असहाय मिला था.
एक-दो दिन का था 'अभय' गश्त के दौरान अभय जब मिला था, तब वो मात्र एक-दो दिन का ही नवजात था. श्यामपुर के जंगल में मिला अभय इतना कमजोर था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था. वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर अपने संरक्षण में लिया और बाद में उन्हें चीला रेंज स्थित हाथी बाड़े में रखा गया.
झुंड से अलग हुए तो अकेले, साथ मिले तो बन गए साथी: बता दें कि हाथी झुंड में रहने वाले वन्यजीव हैं. छोटे हाथियों की देखभाल आमतौर पर झुंड के सदस्य मिलकर करते हैं. ऐसे में कम उम्र में मां और झुंड से अलग हुए विराट और अभय के सामने कई चुनौतियां थीं.
राजाजी पार्क प्रशासन ने दोनों को साथ रखकर उनकी देखभाल शुरू की. फिलहाल, राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज के एलीफेंट कैंप की इंचार्ज कंचन नौटियाल की देखरेख में दोनों का पालन पोषण किया जा रहा है.
दोनों को हाथी बाड़े के महावत चलने फिरने के तौर तरीके सिखा रहे हैं. करीब 10 महीने के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. अब दोनों साथ खाते पीते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हुए समय बिताते हैं.
रोजाना 25 लीटर दूध, डॉक्टरों ने बनाया विशेष डाइट प्लान: दोनों नन्हें गजराजों की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष डाइट प्लान तैयार किया है. फिलहाल, दूध उनके आहार का प्रमुख हिस्सा है. दोनों को रोजाना करीब 50 लीटर दूध दिया जा रहा है.
दूध की मात्रा और समय उनकी जरूरत के अनुसार तय किया जाता है. इसके साथ ही दोनों के वजन, शारीरिक विकास की नियमित निगरानी की जाती है. किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या सामने आने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जाती है.
कंचन नौटियाल की निगरानी में ट्रेनिंग: हाथी बाड़ा इंचार्ज कंचन नौटियाल की निगरानी में विराट और अभय की दिनचर्या तय की गई है. वनकर्मी दोनों के खानपान के साथ उनके व्यवहार और गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं.
दोनों गजराज महावत और अन्य कर्मचारियों के साथ घुल मिल गए हैं. दोनों एक दूसरे के साथ तो अठखेलियां करते ही हैं, बल्कि कर्मचारियों की आवाज को भी पहचानने लगे हैं. विराट और अभय को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता रहती है.
दोनों की तस्वीर लेने और उनके पास जाकर सेल्फी करने की इच्छा भी लोगों में रहती है, लेकिन पार्क प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी है. दोनों को बड़े हाथियों के बाड़े से दूर रखा गया है. हालांकि, बड़े हाथियों के बीच उन्हें कुछ देर के लिए ही रखा जाता है. ताकि, उन्हें कोई खतरा न हो सके.
दोनों को हाथी बड़े में बने अलग कमरों में रखा जाता है. तय समय के अनुसार बाहर ट्रेनिंग और घूमने फिरने के लिए बाहर निकाला जाता है. पार्क प्रशासन की कोशिश है कि दोनों गज शिशुओं को स्वस्थ रखने के साथ उनके प्राकृतिक व्यवहार में ढाला जा सके.
एक दूसरे साथी बने 'विराट' और 'अभय': कभी जंगल में अकेले मिले विराट और अभय आज एक दूसरे के अच्छे साथी बन चुके हैं. दोनों की कहानी वन्यजीव संरक्षण के उन प्रयासों की मिसाल है. जिनमें समय पर रेस्क्यू और बेहतर देखभाल से वन्यजीवों को नई जिंदगी मिल सकती है.
एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर में 9 पालतू हाथी: चीला रेंज में बने एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में नौ पालतू हाथी हैं. इनमें से दो वयस्क हाथियों का इस्तेमाल जंगल सफारी के लिए किया जाता है. जबकि, अन्य हाथियों को जंगल की गश्त, निगरानी और चारा लाने जैसे कामों में लगाया जाता है.
12 महावत संभाल रहे जिम्मेदारी: हाथियों की देखरेख और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए करीब 12 महावत तैनात हैं. महावत हाथियों के खानपान, स्वास्थ्य और रोजाना की गतिविधियों की निगरानी करते हैं. इन्हीं 9 हाथियों में से दो नन्हें गजराज की भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है.
क्या कहते हैं अधिकारी?
"दोनों हाथी शिशुओं को जब जंगल से रेस्क्यू कर लाया गया था, तब दोनों की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों, महावत और समस्त स्टाफ के प्रयास से आज दोनों स्वस्थ हो गए हैं."- कंचन नौटियाल, इंचार्ज, हाथी बाड़ा, एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर
"अभय नाम के नन्हें हाथी को श्यामपुर के जंगल और विराट को लच्छीवाला से रेस्क्यू किया गया था. दोनों एक दिन में 25-25 लीटर दूध ही पीते हैं. धीरे धीरे दोनों बड़े हाथियों के साथ घुलने मिलने लगे हैं. केयर टेकर की बात सुनते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं."- कंचन नौटियाल, इंचार्ज, हाथी बाड़ा, एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर
"दोनों को मूवमेंट कराने के लिए बड़े हाथियों के साथ जंगल भी ले जाया जाता है. उन्हें बड़े हाथियों की तरह सिखाया जा रहा है कि कैसे सूंड से पानी पिया जाता है और सेहतवर्धक हरा चारा खाया जाता है."- कंचन नौटियाल, इंचार्ज, हाथी बाड़ा, एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर
वहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज के रेंज अधिकारी अंचल सिंह गौतम ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि,
"एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर में बने हाथी बाड़े में इस समय 9 पालतू हाथियों को रखा गया है, जिनमें 2 हाथियों से जंगल सफारी कराई जाती है. सभी हाथियों का समय-समय पर हेल्थ चेकअप किया जाता है. पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में डाइट प्लान के अनुसार चारा दिया जाता है."- अंचल सिंह गौतम, रेंज अधिकारी, चीला
"सभी की देखभाल के लिए महावत रखे गए हैं. महावत और चारा काटने वाले पालतू हाथियों को जंगल की सैर कराने एवं चारा खिलाने के लिए साथ ही जाते हैं. विराट और अभय, दोनों नन्हे हाथी, पूरी तरह स्वस्थ हैं और अब दोनों को जंगल के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं."- अंचल सिंह गौतम, रेंज अधिकारी, चीला
"डॉक्टरों के अनुसार केवल अभी दोनों को दूध ही दिया जा रहा है. पालतू हाथियों द्वारा ही पर्यटकों को जंगल कराई जाती है. जल्द ही पार्क प्रशासन जंगल सफारी शुरू करने वाला है."- अंचल सिंह गौतम, रेंज अधिकारी, चीला
जंगल सफारी के साथ एलीफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है चीला रेंज: राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वैसे तो जिप्सी के जरिए जंगल सफारी कराई जाती है, लेकिन एलीफेंट जंगल सफारी के लिए भी यह जगह काफी प्रसिद्ध है. यहां पर्यटकों को जंगल की सैर कराने के लिए ट्रेंड हाथियों का उपयोग किया जाता है.
वर्तमान में हाथी रेस्क्यू सेंटर में कुल नौ पालतू हाथी हैं. इनमें से दो वयस्क हाथियों को जंगल सफारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अधिकारियों का दावा है कि हाथियों की सवारी और सफारी के दौरान वन विभाग की ओर से निर्धारित नियम कायदों का पूरा ध्यान रखा जाता है.
सभी महावत हाथियों के साथ रहते हैं और उनकी निगरानी करते हैं. वहीं, अन्य हाथियों का उपयोग जंगल गश्त और चारा लाने जैसे कार्यों में किया जाता है. हाथियों की देखरेख के लिए करीब 12 महावत तैनात हैं. फिलहाल, इन दोनों नन्हें हाथियों को भी अन्य पालतू हाथियों की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है.
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