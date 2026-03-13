ETV Bharat / bharat

शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस के पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों की थमी सांसें, खिड़की,दरवाजे से कूदे यात्री

शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ पहिए नैनपुर-खैररांजी रेलवे स्टेशन के बीच उतरे. किसी के हताहत होने की खबर नहीं. मौके पर पहुंचा रेलवे प्रशासन .

शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस के पहिए पटरी से उतरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 3:51 PM IST

सिवनी: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नैनपुर रेल खंड पर शुक्रवार की दोपहर एक बड़ा रेल हादसा हो गया. शहडोल से नागपुर की ओर जा रही शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 11754) के कुछ पहिए अचानक पटरी से नीचे उतर गए. यह घटना नैनपुर और खैररांजी रेलवे स्टेशन के बीच जंगल में हुई. गनीमत यह रही कि ट्रेन की गति उस समय बहुत अधिक नहीं थी, वरना एक भीषण दुर्घटना हो सकती थी. घटना के तुरंत बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

अचानक जोरदार झटके के बाद खिड़की,दरवाजे से यात्री कूदे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे जब ट्रेन अपनी सामान्य गति से नागपुर की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और पूरी ट्रेन जोर-जोर से हिलने लगी. यात्रियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रेन किसी चीज से टकरा गई हो या पलटने वाली हो.

शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ पहिए नैनपुर-खैररांजी रेलवे स्टेशन के बीच उतरे (ETV Bharat)

ट्रेन के रुकते ही यात्री घबराहट में खिड़कियों और दरवाजों से बाहर कूदने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेन के डिब्बों में सवार बुजुर्ग और बच्चे बुरी तरह सहम गए थे. यात्रियों को जैसे ही पता चला कि पहिए पटरी से उतर गए हैं, उनके चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था.

रेलवे प्रशासन में मचा हड़कंप, राहत कार्य शुरू

हादसे की जानकारी मिलते ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय और नैनपुर जंक्शन पर हड़कंप मच गया. नैनपुर से तत्काल तकनीकी टीम और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) को मौके के लिए रवाना किया गया. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रेन के एक कोच के कुछ पहिए पटरी से नीचे उतर गए थे.

बोगी के डीरेल होने के बाद ट्रेन से कूदे यात्री (ETV Bharat)

रेल मार्ग को सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है. जैक और क्रेन की मदद से पहियों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा सके.

'क्षतिग्रस्त डिब्बे को छोड़कर बाकी की ट्रेन आगे रवाना'

केवलारी एसडीएम महेश अग्रवाल ने बताया, "ट्रेन के एक डिब्बे के दो पहिये पटरी से उतर गए थे. सूचना मिलते ही मौके पर डॉक्टरों की टीम लेकर हम पहुंचे थे. एक महिला को मामूली सी चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है. क्षतिग्रस्त डिब्बे को छोड़कर बाकी की ट्रेन आगे रवाना कर दी गई है. ट्रेन के डिब्बे को हटाने के लिए काम शुरू किया गया है. सिंगल लाइन होने के कारण यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ है. नागपुर से डीआरएम दीपक गुप्ता मौके के लिए रवाना हो गए हैं."

शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई हैं. रेलवे विभाग ने आधिकारिक पुष्टि की है कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. यात्रियों को घटनास्थल से सुरक्षित निकालकर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से आगे भेजने की तैयारी की जा रही है. हालांकि, इस हादसे की वजह से इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है. कई ट्रेनें आसपास के स्टेशनों पर खड़ी कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जांच के घेरे में रेल पटरी और रखरखाव

इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना नैनपुर और खैररांजी के बीच हुई है, जो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है. आखिर ट्रेन के पहिए पटरी से कैसे उतरे? क्या पटरी में कोई दरार थी या ट्रेन के पहियों में कोई तकनीकी खराबी? इन सभी पहलुओं पर रेलवे की एक विशेष टीम जांच करेगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पटरियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

Last Updated : March 13, 2026 at 3:51 PM IST

संपादक की पसंद

