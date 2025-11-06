तेंदुए जैसी छिपकली देखनी है, आइए पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में पहली बार हुई स्पॉट
पेंच टाइगर रिजर्व में दिखी तेंदुए जैसी छिपकली, जमीन में रहने वाले जीवों का रात में करती है शिकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 7:37 PM IST
सिवनी: वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए पेंच टाइगर रिजर्व से गुड न्यूज आई है. पेंच टाइगर रिजर्व में एक ऐसी छिपकली देखने को मिली है, जिसे तेंदुआ छिपकली कहा जाता है. पेंच टाइगर रिजर्व का दावा है कि पहली बार इस प्रकार की छिपकली यहां पर देखी गई है. इसका मतलब है कि पेंच टाइगर रिजर्व का क्लाइमेट हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बेहतर है.
बाघ, तेंदुआ और मोगली का दोस्त बघीरा के अलावा कई तरह के जीव जंतु और पशु, पक्षियों की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व पूरी दुनिया में मशहूर है. पेंच टाइगर रिजर्व की खूबसूरती अब तेंदुआ जैसी दिखने वाली छिपकली भी बढ़ाएगी. इसे पेंटेड लेपर्ड गेको कहा जाता है.
रेस्ट हाउस के कर्मचारी ने कैमरे में किया कैद
पेंच टाईगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "करमाझिरी गेट के रेस्ट हाउस के कर्मचारी अनिल रजक कुछ काम कर रहे थे, तो उन्हें ये अजीब छिपकली दिखी. उन्होंने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो पेंच टाइगर रिजर्व की जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है." उन्होंने कहा कि "अनिल रजक जैसे साथियों की संवेदनशील दृष्टि और सतर्क अवलोकन हमारे संरक्षण प्रयासों की असली शक्ति हैं."
तेंदुए जैसी दिखने वाली छिपकली को 2022 में मिला वैज्ञानिक दर्जा
वाइल्ड लाईफ एक्सपर्ट डॉ. अंकित मेश्राम ने बताया कि "इसे तेंदुए जैसी छिपकली इसलिए कहा जाता है, क्योंकि तेंदुए के शरीर पर जिस तरह के धब्बे होते हैं, वैसे ही इसके शरीर पर भी देखे गए. 2017 में यह छिपकली पहली बार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पानी की टंकी में मृत मिली थी. उसके बाद इस पर करीब 5 साल रिसर्च की गई और साल 2022 में इसे वैज्ञानिक रूप से मान्यता मिली. इसका नाम पेटेंड लेपर्ड गेको है."
जमीन में रहने वाले जीवों का रात में करती है शिकार
डॉ. अंकित मेश्राम ने बताया कि "छिपकली घरों में दीवार और जंगलों में ऊंचाई वाली जगह या पेड़ों पर शिकार करती है. छिपकलियां अक्सर जमीन पर शिकार कम ही करती है, लेकिन पेंटेड लेपर्ड गेको ऐसी प्रजाति है, जो सिर्फ रात में ही शिकार करने के लिए निकलती है और जमीन पर रहने वाले छोटे जीव-जंतु जैसे मेंढक, बिच्छू, केंचुआ का शिकार करती है. इसलिए इसे निशाचर भी कहा जाता है. दूर से देखने पर इस छिपकली के शरीर में बिल्कुल तेंदुआ जैसे धब्बे दिखाई देते हैं."
आंध्र प्रदेश, ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश में दिखी पेटेंट लेपर्ड गेको
2017 में आंध्र प्रदेश में देखे जाने के बाद ओडिशा में भी इस छिपकली को देखा गया था. अब मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में भी इस छिपकली की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि पेंच टाइगर रिजर्व हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बेहतर स्थान है. यह प्रजाति संरक्षित प्रजाति है, क्योंकि वन्यजीवों का व्यापार और तस्करी करने वालों की नजर ऐसे जंगली जीव-जंतुओं पर अधिक होती है.
पेंच टाइगर रिजर्व में कई अनोखे जीव जंतु
आमतौर पर अधिकतर टाइगर रिजर्व को बाघों के लिए पहचाना जाता है. पेंच टाइगर रिजर्व बाघों के मामले में तो अव्वल है ही, इसके साथ ही यहां पर कई अनोखे जीव-जंतु भी हैं. जिसमें बंदर की तरह दिखने वाली मकड़ी, काला तेंदुआ, सहित कई प्रवासी पक्षी और 50 से ज्यादा प्रकार की तितलियां हैं. इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व को अलग-अलग तरह के हिरणों के लिए जाना जाता है.