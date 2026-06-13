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4 साल बाद इंसाफ, मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला, 14 आरोपियों को उम्रकैद

सिवनी मालवा में 4 साल पहले हुई थी मॉब लिंचिंग की घटना, फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों का हंगामा. देवेंद्र वेश की रिपोर्ट.

SEONI MALWA MOB LYNCHING CASE
मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:02 AM IST

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Updated : June 13, 2026 at 10:18 AM IST

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सिवनी मालवा: नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में 3 अगस्त 2022 को गो तस्करी के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में अमरावती (महाराष्ट्र) निवासी नजीर अहमद की मौत हो गई थी. घटना के करीब चार साल बाद शुक्रवार को सिवनी मालवा की एडीजे न्यायालय में फैसला सुनाया गया. एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

आरोपियों के परिजनों का कोर्ट के बाहर हंगामा
फैसला के बाद न्यायालय परिसर में भावुक माहौल बन गया. जैसे ही आरोपियों के परिजनों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा की जानकारी मिली, तभी बड़ी संख्या में परिजन न्यायालय परिसर पहुंच गए. इस दौरान आरोपियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस द्वारा वाहन में बैठाया गया, लेकिन परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

आरोपियों के परिजनों का कोर्ट के बाहर हंगामा (ETV Bharat)

पुलिस वाहन के सामने लेट गए आरपियों के परिजन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेट गए और आरोपियों को ले जाने का विरोध करने लगे. उन्हें हटाने पहुंची पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की तथा झूमाझटकी की स्थिति भी बनी. परिजनों ने वाहन को हाथों से रोकने और थपथपाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी दोषियों को जेल के लिए रवाना किया.

NAZIR AHMED MOB LYNCHING
4 साल बाद 14 आरोपियों को उम्रकैद (ETV Bharat)

चार साल बाद कोर्ट ने सनाया फैसला
फैसले के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों का कहना था कि उनके बच्चे गौसेवा के उद्देश्य से गए थे, लेकिन उन्हें इस घटना का परिणाम भुगतना पड़ा. वहीं अदालत के फैसले के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई. गौरतलब है कि बराखड़ गांव में हुई इस चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना के बाद पुलिस ने 14 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. लगभग तीन वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाया.

NAZIR AHMED MOB LYNCHING
परिजनों ने किया फैसले का विरोध (ETV Bharat)

ये हैं आरोपी
1. दीपक उर्फ बाबा केवट पिता भैयालाल केवट, आयु 38 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-देवल मोहल्ला सिवनीमालवा
2. अज्जू उर्फ अजय राठौर पिता भैयालाल राठौर, आयु 36 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-वार्ड नंबर 06 देवल मोहल्ला सिवनीमालवा
3. प्रकाश कौशल पिता मिश्रीलाल कौशल, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-वार्ड नंबर 08 देवल मोहल्ला सिवनीमालवा
4 पवन बाथव पिता ओमप्रकाश बाथव, आयु 31 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी,निवासी वार्ड नंबर 14 गोटियापुरा सिवनीमालवा
5. अमर उर्फ भोला बाथव पिता बद्रीप्रसाद बाथव, आयु 38 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी वार्ड नंबर 14 गोटियापुरा सिवनीमालवा
6. कन्हैया बाथव पिता अशोक कुमार बाथव, आयु 32 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी वार्ड नंबर 14 गोटियापुरा सिवनीमालवा
7. अनुज उर्फ़ बल्लू रघुवंशी पिता श्यामबाबू रघुवंशी, आयु 24 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-ग्राम-तिनस्या, सिवनी मालवा,
8. संजू उर्फ राजेन्द्र कौशल पिता राधेश्याम कौशल, आयु 39 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-लोधी मोहल्ला, वार्ड नंबर 06 सिवनीमालवा
9. आकाश उर्फ पिंटोली बाथव पिता ओमप्रकाश बाथव, आयु 31 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी, निवासी-वार्ड नंबर 13 कोलीपुरा सिवनी मालवा
10. गौरव यादव पिता बसंत यादव, आयु 24 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-वार्ड नंबर 06 सिवनीमालवा
11. आकाश सराठे पिता संतोष सराठे, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-राही चौक वार्ड नंबर 11 सिवनी मालवा
12. चेतन मराठा पिता संजय मराठा, आयु 23 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी. निवासी देवल मोहल्ला सिवनी मालवा
13. देवेन्द्र उर्फ छोटू कोरी पिता वीरेन्द्र कोरी, आयु 22 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-गोटियापुरा सिवनी मालवा
14. संदीप उर्फ राजा कौशल पिता संतोष कौशल, आयु 26 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-गोटियापुरा सिवनी मालवा

क्या हुआ था उस दिन
घटना 3 अगस्त 2022 की है. नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में गोवंश तस्करी के शक में कुछ लोगों ने ट्रक ड्राइवर सहित तीन लोगों पर हमला कर दिया था. जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी. दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से एक ट्रक गोवंश लेकर जा रहा था. सिवनी मालवा के ग्राम बराखड़ के पास 10-15 लोगों ने रात करीब एक बजे ट्रक को रुकवाया. उसमें गोवंश को देखकर ट्रक में सवार लोगों के साथ मारपीट कर दी. इन लोगों को शक था कि गायों का परिवहन अवैध तरीके से हो रहा है. मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल तीनों लोगों को अस्पातल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान एक युवक नजीर अहमद की मौत हो गई थी.

Last Updated : June 13, 2026 at 10:18 AM IST

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