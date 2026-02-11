ETV Bharat / bharat

अगर वाट्सएप या ईमेल से तलाक पर रोक लगी तो लोग बेवजह हमारे बारे में पहले से राय बना लेंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वह वाट्सएप या ईमेल से तलाक पर रोक लगाने से मना नहीं कर सकता.

By Sumit Saxena

Published : February 11, 2026 at 8:41 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वाट्सएप और ईमेल के जरिए तलाक देने पर कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जब तक कि वह इस प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरी फैसला नहीं कर लेता. कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और अगर वह इस तरह की रोक लगाता है तो लोग बेवजह पहले से ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच 2022 में पत्रकार बेनजीर हीना की दायर याचिका और उससे जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी.

हीना ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिकता को चुनौती दी है - यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक हर महीने एक बार "तलाक" शब्द कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है.

सुनवाई के दौरान, हीना की तरफ से वकील रिजवान अहमद ने बेंच से मामले के आखिरी फैसले तक वर्चुअल तलाक, वाट्सएप और ईमेल पर तलाक खत्म करने की अपील की.

सीजेआई ने कहा कि बेंच अभी ऐसा नहीं कर सकती और जोर देकर कहा कि ये संवेदनशील मामले हैं जिनमें इंसानी भावनाएं और एहसास जुड़े हैं, इसलिए इस स्टेज पर ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता. "मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, तो लोग बेवजह हमारे बारे में पहले से ही राय बना लेंगे, प्लीज ध्यान रखें. ये थोड़े संवदेनशील मामले हैं..."

पीठ ने वकील से कहा कि अगर वह आखिरकार उनसे सहमत होती है, तो उस स्थिति में “हम भी हिचकिचाएंगे नहीं.” सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, “हमें जिस भी निर्देश की आवश्यकता होगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे…हम दोनों पक्षों को सुनने के बाद (निर्देश) जारी करेंगे…”

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, कोर्ट का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि धार्मिक मामलों में कम से कम दखल हो, यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका कोर्ट आमतौर पर पालन करता है.

उन्होंने कहा, “जब तक, हम यह न पाएं कि किसी खास धर्म के मूल्यों, रीति-रिवाजों की सुरक्षा सीधे तौर पर कुछ संवैधानिक अधिकारों, कुछ मानवाधिकारों पर असर डाल रही है. जहां हम पाते हैं कि उन अधिकारों का व्यक्तिगत अधिकार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है…”

बेंच ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसे कोर्ट पहले भी सुलझाते रहे हैं और हम यह कोशिश जारी रखेंगे. अहमद ने अपने क्लाइंट के बारे में कहा कि एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी, क्योंकि कोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक, फिर से गलत तरीके से तलाक देने की कोशिश की गई.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को पार्टियों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया.

बेंच ने कहा, "हमें लगता है कि पार्टियों को आपसी सहमति से हल निकालने और एक सही तलाक के जरिए उनकी शादी को खत्म करने के लिए मीडिएशन के लिए भेजने की तुरंत और बहुत जरूरत है, या, पार्टियां वरिष्ठ मध्यस्थ की मदद से झगड़े को सुलझाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ सकती हैं...", और आगे कहा कि उसके सुझावों पर पार्टियां मध्यस्थ के लिए जाने के लिए सही तरह से सहमत हो गई हैं.

बेंच ने जस्टिस जोसेफ से अनुरोध किया कि वे महिला और उसके वकील पति, जिसका केस वरिष्ठ एडवोकेट एमआर शमशाद लड़ रहे थे, के बीच झगड़े को 4 हफ्ते के अंदर सुलझाने की कोशिश करें.

एक और मामले में, बेंच ने एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी अनपढ़ पत्नी को दिए गए तलाक-ए-हसन के ऑपरेशन पर रोक लगा दी.

बेंच ने कहा कि उन पर आरोप थे कि उन्होंने एक सादे कागज पर उनके साइन लिए थे और वह उनका बचाव करने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए. शमशाद ने बताया कि तलाक-ए-हसन अभी भी मुस्लिम तलाक का एक वैध तरीका है. बेंच ने साफ किया कि कोर्ट इसे अमान्य नहीं कर रहा है और मामले में स्टे जरूरी था क्योंकि पति पेश नहीं हुआ और पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए थे.

बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक पति आगे आकर यह नहीं दिखाता कि तलाक दे दिया गया है, तब तक दोनों पक्षों को वैध रूप से विवाहित जोड़ा माना जाएगा. बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, “संबंधित एसएचओ पति का पता लगाएं और इस कोर्ट में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करें.”

