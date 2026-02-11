ETV Bharat / bharat

अगर वाट्सएप या ईमेल से तलाक पर रोक लगी तो लोग बेवजह हमारे बारे में पहले से राय बना लेंगे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वाट्सएप और ईमेल के जरिए तलाक देने पर कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जब तक कि वह इस प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरी फैसला नहीं कर लेता. कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और अगर वह इस तरह की रोक लगाता है तो लोग बेवजह पहले से ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच 2022 में पत्रकार बेनजीर हीना की दायर याचिका और उससे जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी. हीना ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिकता को चुनौती दी है - यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक हर महीने एक बार "तलाक" शब्द कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है. सुनवाई के दौरान, हीना की तरफ से वकील रिजवान अहमद ने बेंच से मामले के आखिरी फैसले तक वर्चुअल तलाक, वाट्सएप और ईमेल पर तलाक खत्म करने की अपील की. सीजेआई ने कहा कि बेंच अभी ऐसा नहीं कर सकती और जोर देकर कहा कि ये संवेदनशील मामले हैं जिनमें इंसानी भावनाएं और एहसास जुड़े हैं, इसलिए इस स्टेज पर ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता. "मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, तो लोग बेवजह हमारे बारे में पहले से ही राय बना लेंगे, प्लीज ध्यान रखें. ये थोड़े संवदेनशील मामले हैं..." पीठ ने वकील से कहा कि अगर वह आखिरकार उनसे सहमत होती है, तो उस स्थिति में “हम भी हिचकिचाएंगे नहीं.” सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, “हमें जिस भी निर्देश की आवश्यकता होगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे…हम दोनों पक्षों को सुनने के बाद (निर्देश) जारी करेंगे…” सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, कोर्ट का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि धार्मिक मामलों में कम से कम दखल हो, यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका कोर्ट आमतौर पर पालन करता है. उन्होंने कहा, “जब तक, हम यह न पाएं कि किसी खास धर्म के मूल्यों, रीति-रिवाजों की सुरक्षा सीधे तौर पर कुछ संवैधानिक अधिकारों, कुछ मानवाधिकारों पर असर डाल रही है. जहां हम पाते हैं कि उन अधिकारों का व्यक्तिगत अधिकार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है…”