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जंगल का सबसे बड़ा 'CCTV', शिकारी के आने से पहले ही बज जाता है 'अलार्म', देखकर-सूंघकर देते हैं चेतावनी

जंगल में खतरा महसूस होने पर लंगूर और हिरण एक-दूसरे को सचेत करते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं.

Jungle Alert Alarms
जंगल का सबसे बड़ा 'CCTV', शिकारी के आने से पहले ही बज जाता है 'अलार्म' (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 3:06 PM IST

6 Min Read
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रामनगर (उत्तराखंड): जंगल की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही संतुलित भी. यहां हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है. लेकिन कई बार यही जीव एक-दूसरे के सहारे भी जीते हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प और बेहद अहम रिश्ता है लंगूर और हिरण के बीच, जिसे विशेषज्ञ 'सिंबायोटिक रिलेशनशिप' यानी सहजीवन का शानदार उदाहरण मानते हैं.

जंगल में जीवन केवल ताकत या गति का खेल नहीं, बल्कि समझदारी, सतर्कता और सहयोग भी उतना ही जरूरी है. वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्मवाल बताते हैं कि, जंगल में कई जीव एक-दूसरे पर निर्भर रहकर जीवन बिताते हैं. इस प्राकृतिक जुड़ाव को 'सिंबायोटिक रिलेशनशिप' कहा जाता है, जिसमें दो अलग-अलग प्रजातियां एक-दूसरे को सुरक्षा और भोजन दोनों स्तर पर फायदा पहुंचाती हैं. इस संबंध का सबसे सटीक उदाहरण लंगूर और हिरण के बीच देखने को मिलता है. जहां लंगूर पेड़ों की ऊंचाई पर रहते हैं, वहीं हिरण जमीन पर घूमते हैं. यह अलग-अलग जीवन शैली ही उन्हें एक-दूसरे का पूरक बना देती है.

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ऊंचे पेड़ पर मौजूद लंगूर 'CCTV' की तरह शिकार पर नजर रखता है. (PHOTO-ETV Bharat)

सबसे बड़ी ताकत तेज नजर: संजय छिम्मवाल के अनुसार, लंगूरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऊंचाई और तेज नजर होती है. वे पेड़ों पर बैठकर दूर-दूर तक देख सकते हैं और किसी भी खतरे को जल्दी भांप लेते हैं. दूसरी ओर हिरणों की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है. वे हवा में मौजूद हल्की सी गंध से भी शिकारी की मौजूदगी का अंदाजा लगा लेते हैं.

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बंदर भी दूर से खतरा भांपने पर नीचे वन्यजीवों को अलर्ट करता है. (PHOTO-ETV Bharat)

अलार्म कॉल से करते हैं सर्तक: यही वजह है कि जब जंगल में टाइगर या लेपर्ड जैसे शिकारी जीव आसपास होते हैं, तो लंगूर और हिरण एक-दूसरे को संकेत देकर सतर्क करते हैं. लंगूर ऊंचाई से खतरे को देखकर तेज आवाज में अलार्म कॉल देते हैं, जबकि हिरण भी अपनी ओर से आवाज और गतिविधियों के जरिए चेतावनी देते हैं.

लंगूरों को जंगल का ‘सीसीटीवी’ कहना गलत नहीं होगा. जब उनके समूह के कुछ वन्यजीव जमीन पर भोजन कर रहे होते हैं, तब बाकी लंगूर ऊंचे पेड़ों पर बैठकर चारों ओर नजर बनाए रखते हैं. जैसे ही उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, वे लगातार आवाज निकालकर बाकी साथियों और आसपास के जानवरों को सचेत कर देते हैं. इस सहयोग का एक और दिलचस्प पहलू भोजन से जुड़ा है. लंगूर पेड़ों पर फल-फूल खाते समय कई फल नीचे गिरा देते हैं. खास बात यह है कि वे अक्सर पके हुए फल ही चुनते हैं और बाकी नीचे गिरा देते हैं. यही गिरे हुए फल हिरणों के लिए भोजन बन जाते हैं.
-संजय छिम्मवाल, वन्यजीव प्रेमी/विशेषज्ञ-

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हिरण की सूंघने की शक्ति तेज होती है. (PHOTO-ETV Bharat)

हिरण की ओर से लंगूर को कम लाभ: वहीं वन्यजीव प्रेमी राजेश भट्ट भी इस रिश्ते को बेहद खास मानते हैं. उनका कहना है कि,

हिरण पेड़ों से सीधे फल या पत्तियां नहीं तोड़ सकते. ऐसे में लंगूर उनके लिए एक तरह से 'हेल्पिंग हैंड' का काम करते हैं. वे पेड़ों पर रहते हुए पत्तियां और फल नीचे गिराते हैं. जिससे हिरणों को आसानी से भोजन मिल जाता है. यह रिश्ता पूरी तरह से सहयोग पर आधारित है. भले ही हिरण की ओर से लंगूर को प्रत्यक्ष लाभ कम दिखाई देता हो, लेकिन फिर भी दोनों के बीच तालमेल बना रहता है. यह प्रकृति में बिना किसी स्वार्थ के सहयोग का उदाहरण है.
-राजेश भट्ट, वन्यजीव प्रेमी-

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बाघ अपने शिकार पर नजर रखते हुए धीरे-धीरे आग बढ़कर अटैक करता है. (PHOTO-ETV Bharat)

अन्य जानवर भी अलार्म सिस्टम का हिस्सा: वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार इस संबंध को और व्यापक नजरिए से देखते हैं. उनका कहना है कि, जंगल में केवल लंगूर ही नहीं, बल्कि मोर और कई अन्य पक्षी भी अलार्म सिस्टम का हिस्सा होते हैं. जैसे ही आसपास कोई शिकारी होता है, ये सभी जीव तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं.

लंगूर और बंदर ऊंचाई पर रहने के कारण खतरे को जल्दी पहचान लेते हैं और लगातार अलार्म कॉल करते हैं. इसका सीधा फायदा जमीन पर रहने वाले चीतल, काकड़ और सांभर जैसे हिरणों को मिलता है. ये तुरंत सतर्क होकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं.
-दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

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बाघ दबे पांव आगे बढ़ते हुए अपने शिकार पर अटैक करता है. (फोटो सोर्स- Rakesh Bhatt))

हिरणों की सूंघने की शक्ति तेज: वे बताते हैं कि यह संबंध एकतरफा नहीं है, यदि हिरणों को किसी शिकारी की गंध महसूस होती है, तो वे भी अलार्म कॉल करते हैं. जिससे लंगूर और बंदर सतर्क हो जाते हैं. इस तरह दोनों प्रजातियां एक-दूसरे के लिए आंख, कान और चेतावनी तंत्र का काम करती हैं.

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उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बाघ उत्तराखंड में पाए जाते हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला इस संबंध को वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं. उनका कहना है कि, लंगूर लंबे समय से जंगल में एक प्राकृतिक अलर्ट सिस्टम की भूमिका निभाते रहे हैं. ऊंचाई पर होने के कारण वे सबसे पहले शिकारी जीवों की गतिविधि पहचान लेते हैं.

सेंट्रल इंडिया में हुई एक रिसर्च में लंगूर और स्पॉटेड डियर (चीतल) के बीच गहरे संबंध को दर्ज किया गया था. अध्ययन में पाया गया कि दोनों अक्सर एक ही क्षेत्र में साथ रहते हैं. लंगूर द्वारा तोड़ी गई पत्तियां और फल नीचे मौजूद चीतल खाते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिलता है.
जैसे ही किसी कार्निवोर (मांसभक्षी) की हलचल होती है, लंगूर तुरंत अलर्ट कॉल देते हैं और चीतल सतर्क हो जाते हैं. इस संबंध को 'लंगूर–स्पॉटेड डियर कोलैबोरेशन' कहा जाता है, जो जंगल में सहजीवन का एक मजबूत उदाहरण है.
-साकेत बडोला, डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

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हिरण और लंगूर का यह रिश्ता प्राकृतिक गठबंधन न सिर्फ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है. (PHOTO-ETV Bharat)

प्राकृतिक गठबंधन करता है सुरक्षा सुनिश्चित: जंगल में यह तालमेल केवल जीवों के बीच सहयोग ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने का आधार भी है. यह दिखाता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्व है और कोई भी अकेला नहीं है. लंगूर और हिरण का यह अनोखा रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का भी नाम है. जंगल में जीवों का यह प्राकृतिक गठबंधन न सिर्फ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरे वन्यजीवन के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

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