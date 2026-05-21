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पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूना

पुलवामा हमले के साजिशकर्ता हमजा बुरहान को PoK में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया. ( IANS )

By IANS 4 Min Read