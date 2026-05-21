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पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूना

हमजा युवाओं को भड़काने और उन्हें आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने के काम में शामिल था. मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था.

Hamza Burhan Killed in PoK
पुलवामा हमले के साजिशकर्ता हमजा बुरहान को PoK में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया. (IANS)
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By IANS

Published : May 21, 2026 at 8:41 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्लीः पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, हमजा बुरहान, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारा गया है. यह घटना PoK के मुजफ्फराबाद में हुई. बताया जा रहा है कि बुरहान को कई गोलियां मारी गईं. उसकी मौत से पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्कों को एक बड़ा झटका लगा है. वह जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का एक मुख्य साजिशकर्ता था.

साल 2022 में उसे आतंकवादी घोषित करते हुए भारत सरकार ने कहा था, "23 वर्षीय अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर, पुलवामा के रतनीपोरा के खरबतपोरा का रहने वाला है. वह गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'अल बद्र' का एक सहयोगी सदस्य है."

हमजा, जिसे 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रतनीपोरा इलाके में हुआ था. वह साल 2017 में यह कहकर पाकिस्तान गया था कि वह वहां उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है. वहां जाकर वह आतंकवादी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया और बहुत ही कम समय में कमांडर के पद तक पहुंच गया.

'अल बद्र' में शामिल होने और कट्टरपंथी बनने के बाद वह कश्मीर लौट आया. वह युवाओं को भड़काने और उन्हें आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने के काम में शामिल था. उसका काम मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर पर केंद्रित रहा. कश्मीर में रहने के दौरान, वह पुलवामा से लेकर शोपियां तक अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब रहा.

पुलवामा आतंकी हमला भारत की सबसे दर्दनाक और भीषण घटनाओं में से एक है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे एक काफिले को पुलवामा के लेथपोरा इलाके में निशाना बनाया गया था. एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी को काफिले की एक बस से टकरा दिया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे.

इस हमले को 'जैश-ए-मोहम्मद' ने अंजाम दिया था और हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई थी. इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयरस्ट्राइक की थी. हमजा की मौत पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारे जा रहे आतंकवादियों की लंबी लिस्ट में एक और नाम है. इसी साल मई में लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गे फरमान अली की मुरीदके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं अप्रैल में अज्ञात बंदूकधारियों ने खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को गोली मार दी थी.

उसी महीने, लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक (co-founder) आमिर हमजा पर लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई थीं. हालांकि, वह इस हमले में बच गया. जनवरी में, पहलगाम आतंकी हमले के हैंडलर और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल की डेरा इस्माइल खान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गे मुश्ताक उर्फ ​​गाजी बाबा की अक्टूबर 2025 में पेशावर के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पिछले साल मई में, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर रजाउल्लाह निजामानी उर्फ ​​अबू सैफुल्लाह खालिद को सिंध प्रांत के मातली में गोली मार दी गई थी.

पाकिस्तान ने इन हत्याओं पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और इनकी जांच भी बेनतीजा रही है. पिछले दो सालों में इस तरह की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. शीर्ष कमांडरों और नेताओं को निशाना बनाए जाने से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन दोबारा एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से, इन दोनों आतंकवादी संगठनों को सबसे करारा झटका लगा है, और वे जम्मू-कश्मीर में फिर से अपने पैर पसारने और अपनी गतिविधियों को शुरू करने के लिए जूझ रहे हैं. भारतीय एजेंसियों ने भी यह माना है कि इस तरह की हत्याओं ने इन आतंकी संगठनों के हौसले पूरी तरह तोड़ दिए हैं, जिससे उनके गुटों में नई भर्तियां काफी कम हो गई हैं.

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Last Updated : May 21, 2026 at 8:48 PM IST

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