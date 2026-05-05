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MGP से लेकर TVK तक, ये पार्टियां अपने पहले चुनाव में कर चुकी हैं करिश्माई प्रदर्शन, जानें

हैदराबाद: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से तमिलनाडु की नई नवेली पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चर्चा में है. अभिनेता विजय के नेतृत्व में TVK ने अपने पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर TVK की राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि, 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुतम का आंकड़ा 118 है, यानी विजय की पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों से मात्र 10 सीट कम मिली हैं. कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर वह आसानी से सरकार बना सकती है.

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले भी कई पार्टियों ने अपने पहले चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन किया और सरकार बनाने में सफल रहीं. आइए इनके बारे में जानते हैं...

महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP): महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) भारत की एक क्षेत्री राजनीतिक पार्टी है, जो गोवा में सक्रिय है. 1961 में पुर्तगाली उपनिवेशवादी राज खत्म होने के बाद गोवा की पहली सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते इसका ऐतिहासिक महत्व है. MGP दिसंबर 1963 में सत्ता में आई, जब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा लिया था. उसके बाद हुए पहले चुनाव में MGP ने जीत हासिल की थी. गोवा, दमन और दीव विधानसभा के पहले चुनाव दिसंबर 1963 में हुए थे, तब गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में कुल 30 सीटें थीं.

अभिनेता विजय (ANI)

AIADMK: तमिलनाडु का छठा विधानसभा चुनाव 10 जून 1977 को हुआ था. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) ने अपने विरोधी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) को हराकर चुनाव जीता. AIADMK के संस्थापक और जाने-माने तमिल अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन (जिन्हें आमतौर पर M.G.R के नाम से जाना जाता है) ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. चुनाव में AIADMK, DMK, इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) और जनता पार्टी के बीच मुकाबला था. 1972 में, DMK नेता एम. करुणानिधि के साथ मतभेदों के कारण M.G.R ने AIADMK की स्थापना की थी. 31 जनवरी 1976 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA) के तहत असहयोग का हवाला देते हुए करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया था.

तेलुगु देशम पार्टी: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की शुरुआत नंदमुरी तारक रामा राव (NTR) ने 29 मार्च, 1982 को संयुक्त आंध्र प्रदेश में की थी. TDP को इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) के एक क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर बनाया गया था, जिसका मुख्य एजेंडा तेलुगु गर्व और आत्म-सम्मान को दिखाना था. एक करिश्माई फिल्म स्टार NTR ने अपनी जबरदस्त लोकप्रियता का इस्तेमाल लोगों को इकट्ठा करने और 1983 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए किया, और आंध्र प्रदेश के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. TDP को 198 सीटें मिलीं. यह NTR का पहला चुनाव था और अपनी पहली कोशिश में ही मुख्यमंत्री बने थे.